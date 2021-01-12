Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети
Активистку оштрафовали за нарушение карантина. Она утверждает, что не организовывала протест, и что его участники сами организовались через соцсети.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал "Дніпропетровський обласний центр".
Штраф получила жительница Марганца Юлия Бонд.
Пресс-секретарь Никопольского отделения полиции Наталья Булатецкая пояснила, что штраф выписали за нарушение правил карантина. По ее словам, именно Юлия отправила в горсовет оповещение о проведении акции.
Сама Юлия отрицает, что была организатором митинга. Женщина утверждает, что жители Марганца самостоятельно договаривались о проведении акции в соцсетях.
Также на Цензор.НЕТ: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и ЗЕльоная "е-б ..." демократия тоже. 😕
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ
І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
все согласно формул шоколадного
Вчера электроэнергия на сегодня была в Украине по 1,48 грн за кВт*час
за передачу на растояние 20 метров по шинопроводу ахметкине Запорожоблэнерго берет с Запорожского феросплавного 1 грн а не 10 копеек в итоге Бененым ферросплавам электроэнергия стоит 3,2 грн за кВт*час
25.09.20 цена была на аукционе 1017 грн.за МВт*час
вo лохонулся Беня )
https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-ep-250920-11-elektrichna-energiya/
1200,00 грн.МВт*час цена аукциона
+ 39,41 грн.МВт*час тариф на диспетчеризацию
+ 293,93 грн.МВт*час тариф на передачу "Укрэнерго"
+ 843,90 грн.МВт*час тариф на распределение "Запорожоблэнерго"
======================================================================
2377,24 грн.МВт*час
+ 474,45 грн.( НДС 20% )
=========================================================================
2852,69 грн.МВт*час ( 2,852 грн.кВт*час)
"І не рівня тарифи для бізнесу і для населення" ???
И причем стоимость эл.энергии Энергоатома к себестоимости ахметковских ТЭС с доставкой угля с Павлограда на Запорожскую ТЭС через Роттердам, он там может накрутить ее себестоимость и до 5 грн за кВт
не сравнивай крупнооптовые продажи и мелочевки на рынке сутки на перед,
доплаты по зеленому тарифу заложены в тариф 293,93 грн.МВт*час на передачу "Укрэнерго"
для населения Энергоатом продает эл.энергтю по 1 коп, все остальная стоимость 1,39 грн это выплаты по тарифам доставки эл.энергии и самый высокий тариф у ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"
1508,28 грн.МВт*час
Зайшов на особисту сторінку в Газоліні. Історія платежів.
2018 рік.
Часи тарифного геноциду від бариги. В бюджеті на субсидії 72 млрд. Ціна газу 6,9 з доставкою! Мало того. скільки спожив - за стільки й заплатив. Субсидія тещі покриває біля 70% оплати! В опалювальний сезон оплата 250-350 грн (без субсидії). В літній 50-70 грн. І все.
2021 рік.
В бюджеті на субсидії аж 36 млрд. грн. Аж! Ціна газу 10 грн плюс доставка якогось хера зросла у два рази, хоча торік споживання у порівнянні з попереднім сезоном зменшилось більш ніж у 1,5 рази! Субсидія покриває менше 30%! І все!!! Оплата за грудень 1949 грн за газ плюс 256,29 за доставку.
А якщо прикинути зимове і літнє споживання з доставкою, то середньорічна ціна, ПІЛЯТЬ!, вийде більше 20 грн. за куб!!!
Зебуїни, так хто ж після того барига, хто вас, виродків, геноцидить?
Об этом https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146 заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Он отметил, что сейчас за нарушение любого правила карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
«Взымать такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф», ㅡ заявил он.
Соевые кураторы не готовы 34 тыщи компенсировать
Протоколы без подписей не действительны
это так интересно ! 😂
драные - злее будут !