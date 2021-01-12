Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети

Активистку оштрафовали за нарушение карантина. Она утверждает, что не организовывала протест, и что его участники сами организовались через соцсети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал "Дніпропетровський обласний центр".

Штраф получила жительница Марганца Юлия Бонд.

Пресс-секретарь Никопольского отделения полиции Наталья Булатецкая пояснила, что штраф выписали за нарушение правил карантина. По ее словам, именно Юлия отправила в горсовет оповещение о проведении акции.

Сама Юлия отрицает, что была организатором митинга. Женщина утверждает, что жители Марганца самостоятельно договаривались о проведении акции в соцсетях.

Также на Цензор.НЕТ: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж