Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети

Активистку оштрафовали за нарушение карантина. Она утверждает, что не организовывала протест, и что его участники сами организовались через соцсети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал "Дніпропетровський обласний центр".

Штраф получила жительница Марганца Юлия Бонд.

Пресс-секретарь Никопольского отделения полиции Наталья Булатецкая пояснила, что штраф выписали за нарушение правил карантина. По ее словам, именно Юлия отправила в горсовет оповещение о проведении акции.

Сама Юлия отрицает, что была организатором митинга. Женщина утверждает, что жители Марганца самостоятельно договаривались о проведении акции в соцсетях.

Также на Цензор.НЕТ: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

карантин (16729) Нацполиция (16768) тарифы (1908) Тарифы на газ (352) штраф (1305) Днепропетровская область (4468)
+45
А ЗЕторчку слабо виписати штраф за фотки з Буковеля де воно без маски?
12.01.2021 16:53 Ответить
+32
пошло запугивание людей типичній бандитско государственній рекет правосудие и палачи в одном лице для защиті своих шкурніх интересов скоро и не такое увидим
12.01.2021 16:55 Ответить
+32
а этого активиста , почему не оштрафовали ?
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 9186
12.01.2021 16:56 Ответить
лох - должен страдать (с)
12.01.2021 16:53 Ответить
у нас отныне все на "е-".
и ЗЕльоная "е-б ..." демократия тоже. 😕
12.01.2021 17:13 Ответить
NB !!!

МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
12.01.2021 19:12 Ответить
А говорили, что власть не реагирует.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:37 Ответить
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4030
12.01.2021 17:01 Ответить
А порошенко молчит про тарифы - значит полностью поддерживает
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
он тебе ничего не должен (с)
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
12.01.2021 20:13 Ответить
По перше - неграмотний. По друге - а ти багатьом винен і уже повернув борги? Хоча як ти можеш бути в боргах, коли порох тобі платить щедро і справно.
12.01.2021 20:37 Ответить
ну кто на что учілся
показать весь комментарий
ну, чего от барыги еще ждать?.. а что зеленский, зеленский-то?
показать весь комментарий
Так что он должен выступать против своего творения?
все согласно формул шоколадного
12.01.2021 16:58 Ответить
Да! И про Сороса тоже расскажите.
показать весь комментарий
Та да! 😁Знаємо! Зєля нічєво нє рєшаіть. Він во власть по пріколу йшов! І Коломойському прєфєрєнціх на дешевий газ і електроенергію Порошенко виписав. 😁 Тікі нє понятно, чого це Бєня при Порошенку в еміграції сидів. Маскувався мабудь. Нє?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:42 Ответить
Где ты видел дешевую электроэнергию для ферросплавов Бени?
Вчера электроэнергия на сегодня была в Украине по 1,48 грн за кВт*час
за передачу на растояние 20 метров по шинопроводу ахметкине Запорожоблэнерго берет с Запорожского феросплавного 1 грн а не 10 копеек в итоге Бененым ферросплавам электроэнергия стоит 3,2 грн за кВт*час
показать весь комментарий
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html&ved=2ahUKEwiJjYTD45buAhVvs4sKHT5oCQgQFjABegQIBBAE&usg=AOvVaw2M9wDQLp_3xE84OwAJR9P8
12.01.2021 18:08 Ответить
А Enter после вставки тяжело нажать а то по той ссылке ничего нету
показать весь комментарий
https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html
показать весь комментарий
1200 грн. за МВт*час на аукционе 11.09.20 это дешево?
25.09.20 цена была на аукционе 1017 грн.за МВт*час
вo лохонулся Беня )

https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-ep-250920-11-elektrichna-energiya/
показать весь комментарий
Читати вмієш? Це нижче собівартості. Хто доплати ь різницю, щоб вийти хоча б на собівартість? І не рівня тарифи для бізнесу і для населення, не прикидуйся дурником.
показать весь комментарий
1,2 грн. за кВт*час генерации АЭС ниже себестоимости ???

1200,00 грн.МВт*час цена аукциона
+ 39,41 грн.МВт*час тариф на диспетчеризацию
+ 293,93 грн.МВт*час тариф на передачу "Укрэнерго"
+ 843,90 грн.МВт*час тариф на распределение "Запорожоблэнерго"
======================================================================
2377,24 грн.МВт*час
+ 474,45 грн.( НДС 20% )
=========================================================================
2852,69 грн.МВт*час ( 2,852 грн.кВт*час)
"І не рівня тарифи для бізнесу і для населення" ???
12.01.2021 21:59 Ответить
Ти про борги за "зелений тариф" чув? А по собівартість кілоіату такої енергії знаєш? Чи ти рахуєш лише собівартість АЕС? Не роби я хитрим маніпулятором. Бо це і дурневі зрозуміло, хто платити е борги за "зелений тариф", а хто виграватиме аукціони за ціною нижче заявленої.
показать весь комментарий
на аукционе продавал электроэнергию Энергоатом и 1,2 грн это не 56 коп как была раньше стоимость атомной генерации, это аукцион и кто мешает тебе подать заявку и купить там 100 млн.кВт*час.
И причем стоимость эл.энергии Энергоатома к себестоимости ахметковских ТЭС с доставкой угля с Павлограда на Запорожскую ТЭС через Роттердам, он там может накрутить ее себестоимость и до 5 грн за кВт

не сравнивай крупнооптовые продажи и мелочевки на рынке сутки на перед,
доплаты по зеленому тарифу заложены в тариф 293,93 грн.МВт*час на передачу "Укрэнерго"

для населения Энергоатом продает эл.энергтю по 1 коп, все остальная стоимость 1,39 грн это выплаты по тарифам доставки эл.энергии и самый высокий тариф у ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"
1508,28 грн.МВт*час
показать весь комментарий
А що він тобі повинен сказати? Що ти телепень (це так я м"яко тебе назвав) сам обрав зеленого нарколигу. Ну то тепер жри не обляпайся
показать весь комментарий
Отдыхает да и Байдену-обещал...
показать весь комментарий
Трохи статистики і арифметики.
Зайшов на особисту сторінку в Газоліні. Історія платежів.

2018 рік.
Часи тарифного геноциду від бариги. В бюджеті на субсидії 72 млрд. Ціна газу 6,9 з доставкою! Мало того. скільки спожив - за стільки й заплатив. Субсидія тещі покриває біля 70% оплати! В опалювальний сезон оплата 250-350 грн (без субсидії). В літній 50-70 грн. І все.

2021 рік.
В бюджеті на субсидії аж 36 млрд. грн. Аж! Ціна газу 10 грн плюс доставка якогось хера зросла у два рази, хоча торік споживання у порівнянні з попереднім сезоном зменшилось більш ніж у 1,5 рази! Субсидія покриває менше 30%! І все!!! Оплата за грудень 1949 грн за газ плюс 256,29 за доставку.
А якщо прикинути зимове і літнє споживання з доставкою, то середньорічна ціна, ПІЛЯТЬ!, вийде більше 20 грн. за куб!!!

Зебуїни, так хто ж після того барига, хто вас, виродків, геноцидить?
12.01.2021 17:19 Ответить
Мовчать зебуїни. Їх від задоволення напевно аж заціпило.
показать весь комментарий
Тоді бери приклад з януковича. При ньому було ще краще. Газ був по 1,5 грн з доставкою. І т.д. і т.п. Чим ти хвалишся? Що порох, що зе - 2 чоботи пара.
показать весь комментарий
Що ти, придурку, верзеш? Ти вважаєш, що твоє зелене чмо краще ніж попередники?! Блін, ну ти й придурок...
показать весь комментарий
Так он и говорил, что цена не может быть ниже рыночной, это будущий преЗедент ******** прилюдно. Только походу этот рынок по продаже народных недр создала кучка воров в законе искусственно .
показать весь комментарий
Он Зелю не выбирал.
показать весь комментарий
12 дебилов ***. Зеля пукнул, а порох виноват.
показать весь комментарий
А могла эти 34 тыщи гривен потратить на покупку газа
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 5399
показать весь комментарий
По новому закону украинцев не будут штрафовать за неношение масок на улице. Суммы штрафов за нарушение любых правил карантина, которые действуют сегодня в Украине, являются несправедливыми.

Об этом https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146 заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Он отметил, что сейчас за нарушение любого правила карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
«Взымать такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф», ㅡ заявил он.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:56 Ответить
А я думаю чего это он розовых очках, ну просто позитивный чувак.
показать весь комментарий
так воно ж шут.
показать весь комментарий
Ушла в несознанку.
Соевые кураторы не готовы 34 тыщи компенсировать
показать весь комментарий
Ты, я так понимаю, из несознанки никуда и не выходил.
показать весь комментарий
Стесняешься своего козломордого племени.
показать весь комментарий
И платежку за доставку. Усиленную.
показать весь комментарий
Ну и чем мы лучше *********?
показать весь комментарий
Один народ за редкими исключениями.
показать весь комментарий
Усім.
показать весь комментарий
А что она в том протоколе расписалась?
Протоколы без подписей не действительны
показать весь комментарий
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 2328
показать весь комментарий
Их выбрали 73%
показать весь комментарий
отако подивишся на ці нікчемні і бридкі морди які не без нашої допомоги а то і просто байдужості керують країною і так соромно стає за українців і Україну....... . а з іншого боку, ми таки варті цієї срані.
показать весь комментарий
С почином вас, 73%.
показать весь комментарий
А шо вы хотели и чего ждали от них !? .. ПЕСдоту сменила ПиЗедота .. Все закономерно !!!
показать весь комментарий
лише зебіли невиправні...
показать весь комментарий
Невиліковні!
показать весь комментарий
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4748
показать весь комментарий
"Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд" - бьют и плакать не дают.
показать весь комментарий
А за кого голосовала эта Юлия в апреле 2019? Можно поинтересоваться?
показать весь комментарий
Из двух зол, выбирают меньшее...
показать весь комментарий
Если 34000 -- это меньшее зло, то сколько тогда большее ?
показать весь комментарий
Яке значення те має до того що зеля усіх наїп#в й робить те що зараз?
показать весь комментарий
Та вы задрали уже, если бы порош победил такие тарифы были бы ещё год назад.
показать весь комментарий
Єслі би Порош пабєділ, такіє таріфи устанавлівалі би солдати НАТО!
показать весь комментарий
"гасите" газовые тарифы керосином !
это так интересно ! 😂
показать весь комментарий
..Українці "вміють" обирати ВЛАДУ .. далі беруть бандуру і ходять плачуть по-Світах ОБДУРИЛИ ОБІКРАЛИ ГЕНОЦИДЯТЬ....що Вам сказати ...Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 259
показать весь комментарий
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
Ну этот же никогда и нигде не встал и не сказал, а получил награду от Путенга
показать весь комментарий
Це що вже почалося?!!! За що штраф, за організацію митингу??? Вже на срашку перетворити зеКоМанда бажає Україну!!!
показать весь комментарий
Ого, так и до беларусского сценария недалеко...
показать весь комментарий
Пусть в Буковель съездят и там штрафы повыписывают.
показать весь комментарий
Как удобно, суки ЗЕленые.. Против митингов, против людей. Придумают еще что-то. за что штрафы с людей драть.
показать весь комментарий
пусть дерут !
драные - злее будут !
показать весь комментарий
аваков! твоя "работа"??????
показать весь комментарий
Будет чем подтереться)
показать весь комментарий
класная штука интернет пар сбросили и дальше сидим
показать весь комментарий
класна штука інтернет можна однакові коменти строчить
показать весь комментарий
Громадяни України. Це чисто показовий штраф. Це демонстрація сили перед протестами за комунальне здирництво. Тому щоб не підставляти організаторів протесту беріть з собою маски і по можливості тримайте на мітингах дистанцію.
показать весь комментарий
