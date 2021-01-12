Детей и взрослых в Туркменистане не пускают в школу и на работу без бутылочки с сиропом корня солодки от COVID-19

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов ранее сказал, что COVID-19 якобы можно вылечить при помощи корня солодки. Теперь растительный сироп обязаны носить с собой чиновники, бюджетники и учащиеся.

Об этом сообщает "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника или учащегося. Новое требование является обязательным.

Ожидается, что после окончания зимних каникул и возобновления учебы 18 января каждый школьник должен будет иметь в своей аптечке, кроме сиропа корня солодки, антисептик, медицинские маски в количестве 5 штук, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. Невыполнение требования повлечет за собой выговор преподавателям и штрафы родителям.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки

Аптечка должна находиться в специальной сумочке, которую школьники должны носить с правой стороны поверх школьной формы. Средняя стоимость аптечки учащегося - 300 манатов - около $85,7.

Новое требование появилось вслед за недавним поручением главы государства изучить пользу корня солодки против COVID-19. 25 декабря, выступая перед правительством, президент Туркменистана предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом. Бердымухамедов заявил, что небольшое количество экстракта корня солодки помогает в искоренении коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

До этого по рекомендации президента в школах и госучреждениях страны проводилось систематическое окуривание гармалой-могильником.