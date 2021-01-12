РУС
Детей и взрослых в Туркменистане не пускают в школу и на работу без бутылочки с сиропом корня солодки от COVID-19

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов ранее сказал, что COVID-19 якобы можно вылечить при помощи корня солодки. Теперь растительный сироп обязаны носить с собой чиновники, бюджетники и учащиеся.

Об этом сообщает "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника или учащегося. Новое требование является обязательным.

Ожидается, что после окончания зимних каникул и возобновления учебы 18 января каждый школьник должен будет иметь в своей аптечке, кроме сиропа корня солодки, антисептик, медицинские маски в количестве 5 штук, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. Невыполнение требования повлечет за собой выговор преподавателям и штрафы родителям.

Аптечка должна находиться в специальной сумочке, которую школьники должны носить с правой стороны поверх школьной формы. Средняя стоимость аптечки учащегося - 300 манатов - около $85,7.

Новое требование появилось вслед за недавним поручением главы государства изучить пользу корня солодки против COVID-19. 25 декабря, выступая перед правительством, президент Туркменистана предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом. Бердымухамедов заявил, что небольшое количество экстракта корня солодки помогает в искоренении коронавируса.

До этого по рекомендации президента в школах и госучреждениях страны проводилось систематическое окуривание гармалой-могильником.

+19
***, не кажіть не лоху буковельському, нам ще кореня солодки не вистачає )
12.01.2021 17:06 Ответить
+10
Слишком многие готовы подчиняться первому попавшемуся мудаку, обьявившему себя властью. А все потому, что думать лень, учиться лень, решать собственные проблемы лень. Проще же переложить на какого-то Гурган-Бургана, и пусть решает за всех. И он то конечно не против решать, но только в свою пользу и во вред прочим ленивым дебилам. Назвался овцой так добро пожаловать на стрижку и доение, а потом и на мясокомбинат.
12.01.2021 17:49 Ответить
+8
країна перемігшого гурбангулізму-бердимухамедизму
12.01.2021 17:07 Ответить
Знущання якесь
12.01.2021 17:05 Ответить
***, не кажіть не лоху буковельському, нам ще кореня солодки не вистачає )
12.01.2021 17:06 Ответить
А куда его принимать?
12.01.2021 17:07 Ответить
Привязывать к "причинному месту".
12.01.2021 17:13 Ответить
В пожарный пенообразователь, пенообразователь для электролиза цинка. в состав семечковой халвы...
12.01.2021 19:48 Ответить
країна перемігшого гурбангулізму-бердимухамедизму
12.01.2021 17:07 Ответить
Осталось только россиянам выдавать с собой пробирку с подмененной мочой олимпийцев ( правда у них предпочитают " Боярышник"), а белорусам по картофелине.
12.01.2021 17:09 Ответить
А в Украине нельзя носки купить, и что ?
Правительство того же уровня
12.01.2021 17:10 Ответить
В Канаде тоже сейчас нельзя носки купить, и не только носки. И что, надо сравнивать Канаду с Туркменистаном? Есть ВОЗ, оттуда всё идёт.
12.01.2021 17:15 Ответить
Вы же понимаете что носки это просто пример той херни которую устроили .
А показывать что мол где то ещё хуже, не снимает с них ответственности
12.01.2021 17:18 Ответить
ВОЗ посоветовал не продавать носки, презервативы ,и батарейки ?
12.01.2021 17:20 Ответить
Степанову на заметку. А вдруг поможет.
12.01.2021 17:26 Ответить
Поможет, конечно - 5 масок, солодка, совершенно неэффективная мазь, перчатки и антисептик - за 85 баксов.
12.01.2021 17:56 Ответить
Нормальные требования, действенные и легковыполнимые.
12.01.2021 17:26 Ответить
Походу в ХХІ веке Homo Sapiens перестал существовать. Тупиковая ветвь эволюции.
12.01.2021 17:28 Ответить
Слишком многие готовы подчиняться первому попавшемуся мудаку, обьявившему себя властью. А все потому, что думать лень, учиться лень, решать собственные проблемы лень. Проще же переложить на какого-то Гурган-Бургана, и пусть решает за всех. И он то конечно не против решать, но только в свою пользу и во вред прочим ленивым дебилам. Назвался овцой так добро пожаловать на стрижку и доение, а потом и на мясокомбинат.
12.01.2021 17:49 Ответить
Интересно , в Туркменистане , дети дают друг-дружке водички попить ? .
12.01.2021 17:31 Ответить
...Степашка, учись, как надо лохов разводить... Оманского можно уже не учить - сам умеет...
12.01.2021 17:31 Ответить
Главное что бы аптечка была справа.
12.01.2021 17:33 Ответить
У них всех наверху соревнование по идиотизму да еще за такие деньги. А канцтовары и батарейки там в маркетах можно купить?
12.01.2021 17:53 Ответить
А в нас скоро не будуть пускати без кусочка маци!
12.01.2021 19:05 Ответить
видно туркмены любят когда над ними издеваются. пару десятков лет терпели одного придурка - окачурился тот, на смену пришол следующий д****б.
12.01.2021 19:05 Ответить
І шапочку з фольги...
12.01.2021 19:14 Ответить
Не, фольга не поможет. Нужно использовать комбинированное экранирование из нескольких слоев разных металлов. Но лучше всего экранирует большой слой воды. Под водой на большой глубине эффект от работающих на орбите передатчиков сводится практически к нулю. Передатчики созданы не людьми...
12.01.2021 19:35 Ответить
Где то не пускают без масок, где то без корня солодки, где-то без дресдрескода, везде СВОИ ТАРАКАНЫ (в собственных дурках)! Не скажу сходу чей талмуд абсурднее!
12.01.2021 19:37 Ответить
это что из перечисленного в этой апетечке стоит 85 баксов? корень или сумочка?
12.01.2021 20:23 Ответить
корень солодки это всего лишь от астмы лекарство, для расширения бронхов и прочистки легких - на его основе чешский солутан был
12.01.2021 20:48 Ответить
как на покойного папу (ниязова) внешне похож.
но батя был поумней.
13.01.2021 06:00 Ответить
 
 