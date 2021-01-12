Польша зафиксировала четыре средних и одно тяжелое осложнение после вакцины от COVID-19

В Польше с начала массовой вакцинации от коронавируса зафиксировали четыре средних и одно тяжелое осложнение. Правительство намерено выплачивать компенсации за осложнения.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia Wydarzenia.

По его словам, на сегодня более 257 тыс. человек вакцинированы от COVID-19 в Польше.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что право на компенсацию имеют люди, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок. Выплаты составят от 10 до 100 тысяч злотых (2,6-26 тысяч долларов).

Как сообщалось, 27 декабря в Польше началась вакцинация против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варшавский университет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди