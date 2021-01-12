РУС
Польша зафиксировала четыре средних и одно тяжелое осложнение после вакцины от COVID-19

В Польше с начала массовой вакцинации от коронавируса зафиксировали четыре средних и одно тяжелое осложнение. Правительство намерено выплачивать компенсации за осложнения.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia Wydarzenia.

По его словам, на сегодня более 257 тыс. человек вакцинированы от COVID-19 в Польше.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что право на компенсацию имеют люди, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок. Выплаты составят от 10 до 100 тысяч злотых (2,6-26 тысяч долларов).

Как сообщалось, 27 декабря в Польше началась вакцинация против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варшавский университет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8827) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
В процентном отношении это мелочи, в таблетках от поноса процент аллергии и побочных эффектов на много выше
12.01.2021 17:22 Ответить
+4
Каждый день в каждой стране умирает опр. число людей. Если в этой стране за один день всех вакцинировать, то антиваксеры всех умерших в этот день сразу же запишут в жертвы вакцины.
12.01.2021 18:16 Ответить
+3
Рука кремля, без них ни куда. Везде напакостят.
12.01.2021 17:19 Ответить
Eto meloc iz togo sto polucili ukoli.Pri gripe bolse takix
12.01.2021 17:17 Ответить
наверное на каждую вакцину есть...ну скажем так, допустимый процент осложнений (не противопоказаний, а именно осложнений...возможно даже до... летальных)
12.01.2021 17:18 Ответить
Тебе вовнутрь вводят чужеродный белок, который сам по себе всегда является сильным аллергеном. Есть люди, которые остро реагируют на любые вакцины, у них развивается аллергическая реакция. Это не потому что вакцина такая, это потому что это у этих людей такая острая реакция. Но вообще-то подобные случаи достаточно легко прогнозируются, пробы на аллерген легко бы их выявили за двое-трое суток. Странно, что такого не делают при подобных массовых вакцинациях, а предпочитают выплатить компенсацию.
12.01.2021 18:15 Ответить
Cліва Россосії
12.01.2021 17:23 Ответить
"В" сливу...
12.01.2021 19:58 Ответить
*********, зачем ты жрешь говно?
12.01.2021 17:54 Ответить
Ага, больше, больше таких "новостей". ЧТо бы ЗеДегенерат записал очередное видео в котором он героически в Буковеле на лыжах спас Украину от отказа закупок вакцины. Ну а деньги по традиции уйдут на оманские дороги.
12.01.2021 17:20 Ответить
А если ты или твои родные окажутся этой мелочью?
12.01.2021 23:03 Ответить
Не пиши ерунды, все лекарства имеют побочные эффекты .
12.01.2021 23:17 Ответить
А если ты заразишься ковидом и принесешь заразу своим родным и кто то не выживет?
12.01.2021 23:52 Ответить
Ранее платили за мед. эксперименты подопытным, ну на ком испытывали... Кто то хорошо обогатится на людской панике.
12.01.2021 17:25 Ответить
Название вакцины в студию, сертификат прохождения 3 ступени тоже. Мы должны знать.
12.01.2021 17:26 Ответить
вакцины компании Pfizer и BioNTech
12.01.2021 17:56 Ответить
Ну, тогда понятно. А то от Спутника, половина принявших укол, бросили пить Боярышник, кричат, НАМ ЗАМОРСКУЮ ВОДКУ ДАВАЙ и это после первого. А тут, ну подохнет кто то, ну и шо? Нам больше места останется, нам она, все равно не светит.
12.01.2021 18:04 Ответить
С этими конкретно людьми такое произойдет от любой вакцины, необязательно от короны. У них острая аллергическая реакция на чужеродный белок.
Странно другое, таких людей можно достаточно просто выявить до вакцинации, делается проба и через двое суток будет точно известно. Почему-то предпочитают не делать пробы, а потом по факту выплачивать компенсации. Экономят?
PS Но вообще странно, что только 37 из 258 тысяч. Это удивительно мало. Аллергия на белки вообще-то встречается гораздо чаще.
12.01.2021 18:20 Ответить
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!!"
12.01.2021 17:28 Ответить
Если от пыайфер 5 осложнений, то тогда сколько от Спутника? Там по- моему 3/4 с осложнениями от общего.
12.01.2021 18:31 Ответить
Там,у них,осложнений нет. У них по Высоцкому, -если хилый,сразу в гроб...
12.01.2021 19:52 Ответить
пфайцер, от нее то и дело мрут
12.01.2021 18:27 Ответить
Интересно, если они так отреагировали на вакцину, то если бы заразились живым вирусом, то как бы отреагировали? Наверно так же или ещё хуже. Или это реакция на сопутствующие вещества в вакцине?
12.01.2021 18:29 Ответить
Конечно нельзя исключить какой то, пусть даже минимальный, и не значительный в процентном отношении риск от прививки, но ок, а что тогда делать? Жить в ограничениях и локдаунах с разрушенной экономикой ещё пару десятков лет, а то и больше? Ведь антитела у переболевших постепенно исчезают. С помощью массовой вакцинации наверное удастся подавить заразу в во всей популяции. Какой другой выход?
13.01.2021 00:03 Ответить
Значит эти,у которых осложнения,точно врезали бы дуба при заражении коронавирусом!
12.01.2021 19:42 Ответить
 
 