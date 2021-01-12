Дело Шеремета: суд добавил к материалам 11 томов и объявил перерыв до 19 января

Шевченковский районный суд Киева продолжит заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета 19 января в 14:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Суд принял решение об отводе одного из представителей пострадавших Андрея Мамалыги от участия в этом процессе.

Также суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного разбирательства. Прокурор объявил номера томов производства, которые были приобщены в суде для дальнейшего изучения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар

После этого председательствующая судья Оксана Голуб спросила у представителя потерпевшей по делу Елены Притулы Оксаны Мельник, готова ли она перейти к исследованию материалов, или ей нужно предоставить время для ознакомления с материалами.

Мельник попросил суд сделать перерыв для того, чтобы она могла ознакомиться с материалами.

Председательствующая судья объявила, что суд перейдет к исследованию приобщенных в суде прокурором материалов следствия на следующем судебном заседании - 19 января в 14:00.

Также на Цензор.НЕТ: Эксперты МВД анализируют записи из Беларуси об убийстве Шеремета, - Геращенко

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.