Рецидивист с десятью судимостями сбежал на мопеде из исправительного центра на Николаевщине. ФОТО
В Николаевской области 11 января из Новобугского исправительного центра сбежал 49-летний заключенный Сергей Ковин. В настоящее время его поиски продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТСН со ссылкой на администрацию учреждения.
Как сообщается, мужчина после побега сел на мопед и уехал в неизвестном направлении. В учреждении до сих пор не установили, как ему удалось сбежать и найти транспорт. Информации о его местонахождении и очевидцев побега пока нет.
Ковина ранее приговорили к 3,5 годам заключения за кражу с проникновением в помещение. До выхода на свободу ему оставалось пробыть в центре около полугода.
По информации "Преступности.НЕТ", до этого срока у него уже были десять судимостей – с 1988 года. Он был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.
