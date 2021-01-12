РУС
Рецидивист с десятью судимостями сбежал на мопеде из исправительного центра на Николаевщине. ФОТО

В Николаевской области 11 января из Новобугского исправительного центра сбежал 49-летний заключенный Сергей Ковин. В настоящее время его поиски продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТСН со ссылкой на администрацию учреждения.

Как сообщается, мужчина после побега сел на мопед и уехал в неизвестном направлении. В учреждении до сих пор не установили, как ему удалось сбежать и найти транспорт. Информации о его местонахождении и очевидцев побега пока нет.

Ковина ранее приговорили к 3,5 годам заключения за кражу с проникновением в помещение. До выхода на свободу ему оставалось пробыть в центре около полугода.

По информации "Преступности.НЕТ", до этого срока у него уже были десять судимостей – с 1988 года. Он был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.

Николаевская область (2208) побег (383) рецидивист (18)
+20
12.01.2021 17:38 Ответить
12.01.2021 17:38 Ответить
+15
Альо, сАбаков, где французские вертолеты ?
12.01.2021 17:29 Ответить
12.01.2021 17:29 Ответить
+12
Дадут депутатский мандат Слуги Народа, там половина таких кто за износ кто за кражи судим и тд...
12.01.2021 17:49 Ответить
12.01.2021 17:49 Ответить
На мопеде, замечательно, и самокат бы подошёл
12.01.2021 17:28 Ответить
12.01.2021 17:28 Ответить
Альо, сАбаков, где французские вертолеты ?
12.01.2021 17:29 Ответить
12.01.2021 17:29 Ответить
МонтеКристо, блт
12.01.2021 17:33 Ответить
12.01.2021 17:33 Ответить
12.01.2021 19:39 Ответить
12.01.2021 19:39 Ответить
- Кевин?
...
12.01.2021 17:33 Ответить
12.01.2021 17:33 Ответить
12.01.2021 17:38 Ответить
12.01.2021 17:38 Ответить
12.01.2021 19:38 Ответить
12.01.2021 19:38 Ответить
Ну, как можно догнать мопед верхом на оманском ишаке!?
12.01.2021 17:39 Ответить
12.01.2021 17:39 Ответить
Теперь "2" за побег дадут.
12.01.2021 17:47 Ответить
12.01.2021 17:47 Ответить
И за угон добавят.
12.01.2021 17:49 Ответить
12.01.2021 17:49 Ответить
Дадут депутатский мандат Слуги Народа, там половина таких кто за износ кто за кражи судим и тд...
12.01.2021 17:49 Ответить
12.01.2021 17:49 Ответить
Ну хоть за убийство не было срока , может и сейчас у рецидивиста не сдадут нервы ... .
12.01.2021 17:48 Ответить
12.01.2021 17:48 Ответить
Такий біди багато може накоїти.
12.01.2021 17:48 Ответить
12.01.2021 17:48 Ответить
Убежал в будущие президенты
12.01.2021 17:48 Ответить
12.01.2021 17:48 Ответить
Сначала в СН я если наркоман то да лучшей кандидатуры для мудрого нарида не сыскать. Когда-то Владимир Ссаныч на пенсию пойдет!
12.01.2021 17:50 Ответить
12.01.2021 17:50 Ответить
предлагаю назначить его главой пенитенциарной системы Украины. А что, в духе сценаристов 95 квартала и президента Зеленского.
12.01.2021 17:49 Ответить
12.01.2021 17:49 Ответить
Это, имевшее 9 судимостей за всякое,получила десятый срок за кражу---аж 3,5 года !?? И "вишенькой" ему пришла амнистия "за хорошее поведение".Неблагодарное смылось на опять украденном мопеде !??? Странное у нас "правосудие" однако.
12.01.2021 17:50 Ответить
12.01.2021 17:50 Ответить
При совках было такое понятие *для плана*. Если слишком коротко, то там где можно греть свой карман, но иногда и для плана дефицит на прилавок шёл *выбрасывали*---так говорилось. В судах тоже самое было. Попадались крепко богатенькие---с тех тянули бабло. А для плану и для работы на зонах, тех кто бабло запустить не мог---сажали. Это тогда родилась поговорка Есть бабки---судись, нет---садись. Так по сей день.
12.01.2021 18:23 Ответить
12.01.2021 18:23 Ответить
Шапки же не снимал , значит еще не дошел до дна .. в президенты достоин !!
12.01.2021 19:06 Ответить
12.01.2021 19:06 Ответить
Скоро на костылях начнут сбегать из тюрьмы.
12.01.2021 17:57 Ответить
12.01.2021 17:57 Ответить
Этого хронического петушилу надо было уже после пятой ходки пристрелить - оно уже не угомонится никогда .... В живом виде....
12.01.2021 17:58 Ответить
12.01.2021 17:58 Ответить
Вероятно его мама не любит скорость.
12.01.2021 18:01 Ответить
12.01.2021 18:01 Ответить
а в норм. стране он бы тоже так смог? не убежать, а 10 раз быть судимым за все что пишет в статье? и главное - ни одного судью не укокошил.
12.01.2021 18:01 Ответить
12.01.2021 18:01 Ответить
а че на мопеде, а не на иномарке начальника колонии?????
12.01.2021 18:22 Ответить
12.01.2021 18:22 Ответить
выпустили за деньги, иначе никак
12.01.2021 18:28 Ответить
12.01.2021 18:28 Ответить
Наверное у него мобильной связи не было так бы такси вызвал)
12.01.2021 18:30 Ответить
12.01.2021 18:30 Ответить
так це ж ватоцефал добронравов
12.01.2021 19:10 Ответить
12.01.2021 19:10 Ответить
Сергій Ковін, москалем аж смердить.
12.01.2021 19:52 Ответить
12.01.2021 19:52 Ответить
Кацапи знайшли, хто такий Ковін, - Це резидент ЦРУ в Києві Тімоті Ковін (ліворуч).
https://www.ruchron.com/karaulny/229905-eto-rezidenty-cru-v-kieve-timoti-kovin-i-tomas-o-bern/

Рецидивист с десятью судимостями сбежал на мопеде из исправительного центра на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5169
12.01.2021 20:51 Ответить
12.01.2021 20:51 Ответить
То "террориста" в кукурузе неделю ловят, то рецедивист на мопеде с тюрьмы убегает... Превратили страну в посмешище...
12.01.2021 20:21 Ответить
12.01.2021 20:21 Ответить
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
12.01.2021 21:09 Ответить
12.01.2021 21:09 Ответить
А шо, так можно было?..
13.01.2021 09:50 Ответить
13.01.2021 09:50 Ответить
 
 