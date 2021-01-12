Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ

Депутаты Черновицкого городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить январский локдаун и снизить тарифы на газ.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее обращение поддержали депутаты всех фракций.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Бостан отметил, что количество случаев заражения коронавирусом по сравнению с декабрем сократилась втрое. Поэтому необходимости в жестком карантине нет.

В то же время депутаты обратились к Кабмину, регулятору и президенту с просьбой пересмотреть решение о повышении тарифов на газ и его доставку. В обращении подчеркнули, что новый тариф Черновцыгаза является одним из самых высоких в Украине.

