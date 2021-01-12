РУС
2 453 63

Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ

Депутаты Черновицкого городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить январский локдаун и снизить тарифы на газ.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее обращение поддержали депутаты всех фракций.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Бостан отметил, что количество случаев заражения коронавирусом по сравнению с декабрем сократилась втрое. Поэтому необходимости в жестком карантине нет.

В то же время депутаты обратились к Кабмину, регулятору и президенту с просьбой пересмотреть решение о повышении тарифов на газ и его доставку. В обращении подчеркнули, что новый тариф Черновцыгаза является одним из самых высоких в Украине.

Зеленский Владимир тарифы Черновцы
Топ комментарии
+14
М.М.Жванецький
12.01.2021 17:48
+12
ви как лохобани царю чєлобітную падайьоте
12.01.2021 17:45
+9
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 8828
12.01.2021 17:47 Ответить
ви как лохобани царю чєлобітную падайьоте
12.01.2021 17:45
12.01.2021 17:46
https://www.facebook.com/100004572460623/videos/1862618703900527
12.01.2021 17:46
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 8828
12.01.2021 17:47
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html Тимошенко назвала уродов, виновных в росте тарифов, и потребовала их немедленного снижения 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 928 Вместо реализации стратегии по сохранению экономики, поддержки собственных граждан и внедрения национального патриотизма во все сферы общественной жизни, власть повышает и без того заоблачные тарифы и совершенствует коррупционные схемы предшественников (укр)…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80.html#more-122626 Читать далее
12.01.2021 18:32
Реклама Жужи на всех сайтах задолбала...
12.01.2021 18:55
ну а по сути?почему не дать ей пиариться и снизить тарифы ?
показать весь комментарий
12.01.2021 19:35
Читайте той меморандум з МВФ, що підписала ТЮ. У тій частині, де йдеться про зрівняння ціни на газ власного видобутку і імпортований.
12.01.2021 20:08 Ответить
к чему этот звиздешь при ней цена была в 20раз меньше накуя ты это мелешь про меморандумы?иди до людей которые перекрывают трассы раскажы как плохо им было с той ценой и про меморандум тоже раскажи и как их от воровки спасли и какая сейчас благодать
показать весь комментарий
12.01.2021 20:23
Для ТЮкнутих "мереканців", які не можуть у причинно-наслідкові "штуки", повторюю: "Читайте той меморандум з МВФ, що підписала ТЮ. У тій частині, де йдеться про зрівняння ціни на газ власного видобутку і імпортований."
А для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати.
12.01.2021 20:58
для недоумков абынеюлька нужно память включать и вспоминать цену при ней и при овоще порошенко и зебыдле и все -никуя больше не нужно а меморандумом подотрись ну или пойди к протестующим объясли что они понимают своего счастья -только стазу скорую вызывай бо тебя отписдят благодарные люди
показать весь комментарий
12.01.2021 21:34
А що ж ти злився так швидко, ТЮкнутий? Може ТЮ нічого такого не підписувала? Тоді нагадаю: "для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати".
До речі, Саме ТЮ зі своєю командою голосувала за бюджет 21. Отже, їй так само дякуй за підвищення цін, як і зЁ.
12.01.2021 21:42
Так і не зрозумів за який меморандум мова. За газові контракти памʼятаю. За меморандум з МВФ мабуть проґавив. Посилання можна на цей меморандум, що вона підписала?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:02
Про меморандум з МВФ 2008 року (п.16) у якому ТЮ підписала зобов'язання про зрівняння ціни на газ внутрішнього видобутку з ціною на імпортний, підняття цін на газ для теплоенерго тощо. Це досить просто гуглиться (наприклад тут https://www.epravda.com.ua/publications/2008/10/30/167436/ ) . Тим більше, що ТЮ підписала не так багато тих меморандумів з МВФ. Було б бажання.
PS Про голосування за Бюджет-21 посилань не треба?
12.01.2021 23:00
Дякую. За голосування я знаю - не знав за меморандум.
показать весь комментарий
Тебя не устраивают тарифы на Гамбургщине или на Чикагщине?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:33
Схоже, що це сЮЛІма перелогінився...
показать весь комментарий
"Тимошенко назвала уродов..."

А назвала она бывшего президента, Коболева и Витренко )))
показать весь комментарий
12.01.2021 19:07
а где она соврала что там не правда?Юлька весь газ опять украла?
показать весь комментарий
То це Порошенко купив газ дешевше, ніж по 3 грн за куб, а нині продає по 10?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:09
Порошенко до того поднял в 12 раз и не только газ но и свет а эта гнида зеленая решила преумножить достижения папередника
показать весь комментарий
12.01.2021 20:15
Сери більше - у 120! У БАКСАХ!!!
12.01.2021 20:59
в этом и есть ты весь -про сэры написать
12.01.2021 21:27 Ответить
А що ж та ріденько, ТЮкнутий, колитебе утвоюбрехню пикоювмочили? Якихось цифр (накшталт у "20 разів") не наведеш? Лише на тупі емоції тиснути можеш і то з мутатички?
12.01.2021 21:36 Ответить
Почему Зеленского просят?
Чьи там облгаз и Облэнерго?
Кто продал эти конторы?
12.01.2021 17:48
а кто продал ?
12.01.2021 17:50
Кто?
12.01.2021 17:52
действительно, кто бы это мог быть в 2011 году ?
12.01.2021 18:14
Точно шо не зєля. Він тоді ще на роялі лобав.😏
12.01.2021 17:56
Натякає на Порошенка. 😁 Виявляється, лише Порошенко був все сильним президентом - все міг і все і всюди встигав. А Бубачька - президент по приколу. Андрюга Українець під американським прапором не знає, що регулятором цін є державні структури, а не власники обленерго. Це НКРЕКП, Кабмін, міненерго. Дивний чоловік. 😊
12.01.2021 17:59
може він трампанутий ?
12.01.2021 18:17
Або кацапнутий. Злився.
12.01.2021 18:53
ТЮкнутий він.
12.01.2021 20:10
"********, сэр!"
12.01.2021 17:52
Тю, а шо так можно было?
12.01.2021 17:48
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 7054 тут це буде доречно М.М.Жванецький
12.01.2021 17:48
А что же ОН делал в роисе? А вот что он делал - вел передачу! "Дежурный по стране" на канале Россия, ТК "Россия 1". Первая передача датируется http://kinozal.tv/details.php?id=1199180 07.04.2014 годом.
Цитата - "Не стало дежурного по стране.
Российский писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий..."
Вот так...
12.01.2021 19:03
..що це МІНЯЄ .. що по-ЗМІСТУ ...? .. важко зрозуміли товар-ІЩІ ..
12.01.2021 19:12
да ничего не меняет, просто Вы, я так понимаю. его боготворите)
13.01.2021 14:58
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 3444
12.01.2021 17:50
Надо не просить, а требовать экономически обоснованных доказательств для поднятия тарифов!
12.01.2021 17:50
а их кто-то скрывает ?
12.01.2021 18:02
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/5861890413852054
12.01.2021 17:50
Просіть у ахмета з хвірташем...
12.01.2021 17:52
Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ - Цензор.НЕТ 1087
12.01.2021 17:58
И какой же будет ответ... Ладно, не при детях же.
12.01.2021 17:57
Кого Ві просите вот вам еще подарочек

https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery

Prizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983734150844416 2 ч

Вице Премьер Михаил Федоров (ходячий кошелек Зеленского) повысил тарифы аренды на частотный диапазон. Интертелеком и Интелком ушли. Речь не только об операторах сотовой связи. Речь обо всей отрасли связи. Операторы не знают что делать. Не с кем разговаривать.
12.01.2021 18:03
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery


https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery

Prizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983738433228802 2 ч

Пацаны, которые даже физику не знают, пытаются всем руководить, имеют право подписи. И очень хотят денег. К стати, утечка данных из "Диї" не случайна, - это не то что не защищенная система, она полностью открыта.
12.01.2021 18:04
Докумєнтікі б провєріть...(с)
12.01.2021 18:04
Во-первых почему просят, а не требуют, во-вторых что с электроэнергией, водой, канализацией и т.д. и т.п.?
12.01.2021 18:27
А еще надо было заказать соло на пеонини.
12.01.2021 18:33
Щас, він все кидане і понизить. Мрійники, що вже наприколювались? Чи ще не зовсім? Кінчайте ламати хатку Вальдимара, ти подивись, відбилися від рук. Ану скоренько дивитися посібник для лохів "Слуга наріду", там все показаноі показано.
12.01.2021 18:50
идиоты-просители, требовать надо его отставки.
12.01.2021 19:12
"Попросили"?!
Да вы гоните, гуцулы!
12.01.2021 20:38
Не зрозуміло, а на коліна вони ставали?
12.01.2021 21:44
Что-то немного мне не понятно. В августе как бы ввели рынок газа, было столько победных реляций: конкуренция, низкие цены, больше 50 поставщиков, выбирай любого. Теперь объясните, кто в курсе, каким образом какой-то регулятор имеет право вмешиваться в работу этого рынка и устанавливать цены и почему поставщики не могут устанавливать свои цены?
12.01.2021 23:00
нехай фирташу письма пишут.
13.01.2021 06:22
 
 