Черновицкий горсовет попросил Зеленского отменить локдаун и снизить тарифы на газ
Депутаты Черновицкого городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить январский локдаун и снизить тарифы на газ.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее обращение поддержали депутаты всех фракций.
Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Бостан отметил, что количество случаев заражения коронавирусом по сравнению с декабрем сократилась втрое. Поэтому необходимости в жестком карантине нет.
В то же время депутаты обратились к Кабмину, регулятору и президенту с просьбой пересмотреть решение о повышении тарифов на газ и его доставку. В обращении подчеркнули, что новый тариф Черновцыгаза является одним из самых высоких в Украине.
А для зЁлопів, які так само не можуть у ті самі "штуки" додам - треба було 2 роки тому думати, аби нині траси не перекривати.
До речі, Саме ТЮ зі своєю командою голосувала за бюджет 21. Отже, їй так само дякуй за підвищення цін, як і зЁ.
PS Про голосування за Бюджет-21 посилань не треба?
А назвала она бывшего президента, Коболева и Витренко )))
Чьи там облгаз и Облэнерго?
Кто продал эти конторы?
Цитата - "Не стало дежурного по стране.
Российский писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий..."
Вот так...
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
Prizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983734150844416 2 ч
Вице Премьер Михаил Федоров (ходячий кошелек Зеленского) повысил тарифы аренды на частотный диапазон. Интертелеком и Интелком ушли. Речь не только об операторах сотовой связи. Речь обо всей отрасли связи. Операторы не знают что делать. Не с кем разговаривать.
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
https://twitter.com/Prizrak_opery
Prizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1348983738433228802 2 ч
Пацаны, которые даже физику не знают, пытаются всем руководить, имеют право подписи. И очень хотят денег. К стати, утечка данных из "Диї" не случайна, - это не то что не защищенная система, она полностью открыта.
Да вы гоните, гуцулы!