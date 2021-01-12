Оккупанты с начала суток 8 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, противник применил против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.
В ответ на многочисленным обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
На участках ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГЧСЧ разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 90 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
огонь в ответ-премии за соблюдение режима тиши не будет?
Все інше, від лукавого.
Що завгодно, тільни не "режим тиші". Брехня. Маніпуляція. Словоблуддя.
===========
А що трапилось? Бубочка обосрался від тарифніх протестів?
хорошо, что потерь нет.