Оккупанты с начала суток 8 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, противник применил против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

В ответ на многочисленным обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

На участках ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГЧСЧ разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 90 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

