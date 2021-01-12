РУС
1 160 12

Оккупанты с начала суток 8 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, противник применил против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

В ответ на многочисленным обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

На участках ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГЧСЧ разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 90 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Топ комментарии
+5
уже в обе стороны стреляют, а перемирие все идет...
12.01.2021 17:55 Ответить
+4
Віслюку в Буковелі "тишу" не чутно...
12.01.2021 18:15 Ответить
+2
Без коментарів. "Режим "тишины""
12.01.2021 18:15 Ответить
уже в обе стороны стреляют, а перемирие все идет...
12.01.2021 17:55 Ответить
если открывали
огонь в ответ-премии за соблюдение режима тиши не будет?
12.01.2021 18:09 Ответить
Віслюку в Буковелі "тишу" не чутно...
12.01.2021 18:15 Ответить
Без коментарів. "Режим "тишины""
12.01.2021 18:15 Ответить
Всё познается в сравнении. Для тех кто имел счастье слышать "режим НЕ тишины", сейчас - "вполне себе тихо".
12.01.2021 18:31 Ответить
Для кожної нормальної людини, "режим тиші", це період без єдиного пострілу, тим більше без поранених і вбитих.

Все інше, від лукавого.
Що завгодно, тільни не "режим тиші". Брехня. Маніпуляція. Словоблуддя.
12.01.2021 18:48 Ответить
украинские воины открывали огонь в ответ

А що трапилось? Бубочка обосрался від тарифніх протестів?
12.01.2021 18:47 Ответить
А говнокомандуючий смказав що треба перестать стрілять.Наш сказ\ав, а ***** на нього поклав..
12.01.2021 18:52 Ответить
Шош вони не чують найвеличнішого пірістать стрілять?
12.01.2021 19:58 Ответить
хорошо, что симметрично отвечают.
хорошо, что потерь нет.
13.01.2021 06:16 Ответить
 
 