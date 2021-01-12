РУС
Еврокомиссия завершила предварительные переговоры еще с одним разработчиком вакцины от коронавируса

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры еще с одним разработчиком вакцины от коронавируса

Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с еще одним разработчиком потенциальной вакцины от коронавируса - французской фармацевтической компании Valneva.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия договорилась с Valneva о закупке 30 млн доз потенциальной вакцины для всех стран ЕС, а в дальнейшем планируют закупить еще столько же доз.

"Продолжающаяся пандемия коронавируса в Европе и всему миру делает как никогда важным, чтобы все государства ЕС имели доступ к максимально широкому портфелю вакцин, чтобы помочь защитить людей в Европе и за ее пределами. Сегодняшний шаг к достижению соглашения с Valneva еще больше расширяет портфель вакцин", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС уже договорился о поставках COVID-вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac и Moderna, также завершены предварительные переговоры с компанией Novavax.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса от компании Moderna

вакцина (3815) Еврокомиссия (1538) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Защитить людей в Европе и за пределами, о нас ни слова, мы же не люди в Европе.
12.01.2021 18:09 Ответить
Тільки не треба для України вакцини з особливими умовами зберігання (-70 градусів). Бо немає таких холодильників, і вона майже вся зіпсується. Може статися ще гірше - будуть колоти вакцину, що стала непридатною.
12.01.2021 18:41 Ответить
Я вижу просто войну вакцин, то есть- войну за бабло. Всё- как всегда.

Ненавижу ФБ. За то, что меня заблокировали там на три дня вот за это: "Отрицание угрозы коронавируса"(с).
12.01.2021 18:45 Ответить
А нам то до чого ця інфа? Вольмимар і його команда будуть виручати китайців, бо куди вони мають подіти брак? А так і тїх виручать і фонд спишуть на немаленьку суму. Ще рідина "Спутнік" від кацапів на підході. Їм то що, вони себе вже кольнули європейською, а дебілам 73% і ця рідина підійде.
12.01.2021 18:54 Ответить
Valneva/Dynavax:"Французький виробник вакцин Valneva створив вакцину з хімічно інактивованих коронавірусів, використовуючи ад'ювант від Dynavax. В даний час це єдина західна компанія, яка використовує цей традиційний метод, який також застосовується в Китаї та Індії. 16 грудня він розпочав фазу 1/2 у Великобританії. Британський уряд вже домовився про придбання 60 мільйонів доз вакцини, якщо вона виявиться безпечною та ефективною, з можливістю придбати ще 130 мільйонів."
12.01.2021 19:06 Ответить
 
 