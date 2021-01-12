Еврокомиссия завершила предварительные переговоры еще с одним разработчиком вакцины от коронавируса
Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с еще одним разработчиком потенциальной вакцины от коронавируса - французской фармацевтической компании Valneva.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Еврокомиссия договорилась с Valneva о закупке 30 млн доз потенциальной вакцины для всех стран ЕС, а в дальнейшем планируют закупить еще столько же доз.
"Продолжающаяся пандемия коронавируса в Европе и всему миру делает как никогда важным, чтобы все государства ЕС имели доступ к максимально широкому портфелю вакцин, чтобы помочь защитить людей в Европе и за ее пределами. Сегодняшний шаг к достижению соглашения с Valneva еще больше расширяет портфель вакцин", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Еврокомиссии отметили, что ЕС уже договорился о поставках COVID-вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac и Moderna, также завершены предварительные переговоры с компанией Novavax.
