9 896 95

Трамп: Попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов Палаты представителей отстранить его от власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев".

При этом Трамп не упомянул о вспыхнувших в здании Капитолия на прошлой неделе беспорядках, в результате которых погибли пять человек.

Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.

Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию должны рассмотреть 13 января.

Автор: 

Топ комментарии
+47
Ещё и угрожает засранец скоро будет с Овощем страусов пасти ...
12.01.2021 18:50 Ответить
+35
Это позорище у памятника Линкольну:
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1813
12.01.2021 18:55 Ответить
+26
***** американское такой же как ***** плешивое
12.01.2021 18:53 Ответить
Ещё и угрожает засранец скоро будет с Овощем страусов пасти ...
12.01.2021 18:50 Ответить
***** американское такой же как ***** плешивое
12.01.2021 18:53 Ответить
клоун вылетает в Техас.. как в свое время янукОвощ - в Харьков..
12.01.2021 19:10 Ответить
Він просто бздить...
12.01.2021 20:03 Ответить
Дякую пан Вовк!!! За страусы добре сказано! Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
12.01.2021 21:49 Ответить
А кому это надо? Тот кто желает импичменту Президенту США , какой бы он ни был заsранец , желает поглумиться над западной демократией . А кто это мы хорошо знаем .Там где обнуленные диктаторы правят до самой смерти и наворовывают триллионы катаясь на ладе калине туда сюда вокруг мкад и управляют стадами стерхов в стакане с боярышником
12.01.2021 22:04 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1835
12.01.2021 18:50 Ответить
Даже кот от таких заявлений офанарел.
13.01.2021 00:04 Ответить
Можешь свой гнев скатать в трубочку и засунуть себе в тухэс.
12.01.2021 18:51 Ответить
Это позорище у памятника Линкольну:
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1813
12.01.2021 18:55 Ответить
дєдуля гоу то ростов, чи до бібі в єрусалим! тобі тут тиждень лишилося, а ти зі своєю командою кожен день хєрню городиш! чим раніше вас винесуть- тим менше за вами вигрібати наступникам!
12.01.2021 18:52 Ответить
Биби, конечно, рад за перенос посольства, но только вряд ли он захочет портить отношение с президентом США Байденом, - вдруг обратно перенесет=)
показать весь комментарий
12.01.2021 18:56 Ответить
прихильники рижого знову обсеруть весь Капітолій?
12.01.2021 18:53 Ответить
Какой гнев - такой и стул...➕
12.01.2021 19:21 Ответить
Та досить вже бульбашки пускати ротом, твоя пісня вже фсьо рудий, давайпака
12.01.2021 18:54 Ответить
Это призыв для лохов , шоб ещё пожертвовали денег для гольфа . ))
12.01.2021 18:54 Ответить
Когда там у них инаугурация? 20-го???
Восемь дней еще слышать бредни кремлядьского таракана и видеть эту обвисшую гыдотную харю
12.01.2021 18:55 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4796
12.01.2021 18:55 Ответить
Дубінеску хворий однозначно. Значить американці не помилилися із санкціями
12.01.2021 19:53 Ответить
Этого попугая предварительно высечь, общипать и направить на электрогриль.
13.01.2021 00:06 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4317
12.01.2021 18:56 Ответить
Щогсь схоже на "золотий дощ" навіть жовтеньке.
12.01.2021 19:18 Ответить
"Божья роса" !
12.01.2021 19:38 Ответить
Уринотерапия от оХ.йления головнога мозга !
12.01.2021 20:08 Ответить
"Putin, put your troops in USA, and save Donny!"
12.01.2021 18:57 Ответить
Не долго твоему таракану осталось "чмырить байденутых"
А в Амэврике это тебе не в **********. За призыв брать капитолию, даю 100500, что посодють рыжего
12.01.2021 19:01 Ответить
Тебя чмыря тут явно зачмырили ! 😁
12.01.2021 20:09 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 5401
12.01.2021 18:58 Ответить
Доктор Зло и мини я))
12.01.2021 19:35 Ответить
Если без эмоций, то с момента этого кошмара в Капитолии, курс доллара к евро таки пошел вверх, наконец-то. Было 1.23, сейчас 1,21. Но! Таки слабоватый отскок! Потому, я бы не стал что-то говорить о том, что всё закончилось. Ещё не всё закончилось, как мне кажется.
12.01.2021 18:58 Ответить
Конечно, не все. Все будет, когда эту рыжую тварь закроют в тюрьму или в психушку.
12.01.2021 19:17 Ответить
Так что ж хорошего в сильном долларе? Он вырос в предвкушении того что Байден выпустит гособлигаций на триллионы. Экономический рост падает потому что американские товары на экспорт подорожают. А платить за этот банкет прийдется не тому кому пойдут субсидии за ковид а мне.
12.01.2021 19:46 Ответить
Мне лично- таки лучше! Я зарезервировал себе з/плату в долларах, в этом году, как и в прошлом, хотя... оглядываясь назад, понятно, что я пролетел таки, на 11% з/платы.
12.01.2021 19:49 Ответить
ну лично и мне лучше тактически если я трачу деньги в Европе но стратегически дорогой доллар приведет к большой %опе
12.01.2021 19:54 Ответить
А почему дорогой доллар? Уже давненько был паритет 1,08-1,10 с евро. Всё устаканилось и было нормально. Потом доллар улетел. Мне это- не понравилось. Пусть вернется на прежний уровень.
12.01.2021 20:05 Ответить
Нічого подібного.
Трампа запам'ятають як ганебного президента.
12.01.2021 19:01 Ответить
І не лише його одного, ще є претенденти на таке звання.
12.01.2021 19:24 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1669
12.01.2021 19:01 Ответить
"...и он запел про светлые денёчки, когда служил на почте ямщиком"
13.01.2021 00:10 Ответить
Тим часом Трамп та його прибічники перейшли в російський ;Telegram;.
12.01.2021 19:01 Ответить
Членограи там же ?
12.01.2021 19:07 Ответить
_Грёбаная путлеровская псина никак не заткнётся! Если США не закроет эту псину в клетке, то это будет победа путлеровцев.
12.01.2021 19:03 Ответить
Страшно аж смішно !!!

Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4848
12.01.2021 19:03 Ответить
...скажу даже больше...
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 5946
12.01.2021 19:07 Ответить
Штірліц відкрив сейф і побачив там Мюлера.
- Штірліц, Ви - російський шпигун!, - вигукнув Мюлер.
Штірліц зробив постріл. Куля відскочила. "Бронєвой", - подумав Штірліц
12.01.2021 19:19 Ответить
Гарні були актери
12.01.2021 19:20 Ответить
Примечательно что за трампа ратуют те же подонки , что и против Порошенко.
12.01.2021 19:03 Ответить
Тю, так боты же путлеровские.
12.01.2021 19:06 Ответить
Тут где то питор под ником губернатора очко ставит за рыжего
12.01.2021 19:11 Ответить
Ці покидьки не тільки за Трампа, вони ще всі антиковідники. Їм промивали мозок та годували з однієї кацапської помийки.
12.01.2021 19:17 Ответить
почему так? я всегда был за Трампа и за Порошенко. не вижу тут противоречий
12.01.2021 19:50 Ответить
Земразь ну что кирдык наступает вам полуказламорденьким
12.01.2021 19:05 Ответить
дивує те зазомбовані ЗМІ " експерти" які ніколи в америці не були і ніколи не будуть так р'яно ср@ки рвуть проти Трампа
12.01.2021 19:06 Ответить
Епонутый ,а ты не знало что Америка в отличие от параши пишется с большой буквы.
12.01.2021 19:09 Ответить
Кремляди все ипанутые ! ))
12.01.2021 20:12 Ответить
А ти хоч знаєш, де та Америка?
13.01.2021 09:57 Ответить
не повіриш, але все своє свідоме жіття у ній прожив
13.01.2021 11:10 Ответить
Ти сам дав відповідь. Не повірю.
13.01.2021 16:37 Ответить
за що ви там усі так неневидите Трампа ? Майже вся адекватна Америка йоґо підтримує окрім лівих підерасів? невже ви там такі тупі усі? https://inthesetimes.com/article/2020-election-progressive-populism-peoples-action-win-rural-america-report
13.01.2021 18:41 Ответить
У нас свій клон Трампа є. Так що все нам добре видно.
13.01.2021 19:33 Ответить
Дуже сильний гнiв до чого доводе....https://ua.interfax.com.ua/news/general/715567.html Помер один із головних спонсорів Республіканської партії США мільярдер Шелдон Адельсон
12.01.2021 19:08 Ответить
Концы воду тчк
12.01.2021 19:12 Ответить
https://rubryka.com/2021/01/12/u-ssha-advokata-trampa-zbyrayutsya-zvynuvatyty-za-kontakty-z-***********-oligarhom/ У США адвоката Трампа збираються звинуватити за контакти з українським олігархом, - ЗМІ

https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 t's my understanding that SDNY has enough evidence to allege at least one federal crime committed by Rudy Giuliani in relation to his work for Ukrainian oligarch Pavel Fuks. Lots of moving parts, and no final decisions made.

=================================================
Стає гаряче... За Фукса взялись вже!
12.01.2021 19:09 Ответить
Чем больше колобродит Трамп, тем больше я укрепляюсь в мысли, что "найвеличніший" лыжник Буковеля будет мочить такие же кони. Начудил уже на две пятилетки, а отвечать бздошно...
12.01.2021 19:11 Ответить
Забодал уже всех рыжий козел! Завтра импичмент. И смирительная рубашка.
12.01.2021 19:12 Ответить
Никакой рубашки! В камеру и распутывать весь клубок, змеиное кубло рашистских агентов.
12.01.2021 19:15 Ответить
В камеру з 2-метровим нігером.
13.01.2021 09:58 Ответить
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 8035
12.01.2021 19:16 Ответить
Только лишь за этот дебильный выпад в отношении журналиста, причём инвалида, этому Жлобу уже тогда надо было рыло в кровавое мясо превратить.
13.01.2021 00:16 Ответить
Якби від сильного гніву та не була велика дрисня, поберігся би, на кого ж Меланку залишиш.
12.01.2021 19:22 Ответить
Меланка будет только рада здыхаться этого придурка.
12.01.2021 19:27 Ответить
Чей гевы, дяд?Твой и твоих подпевал? Вы еще не вся Америка. Она уже высказала тебе свое мнение. Тебе и так уже срок светит - и ты сам это чувствуешь, не зря пытаешься сам себя простить на будущее.
12.01.2021 19:30 Ответить
Дайте ему уже билет на Ростов и пусть валит, достал уже
12.01.2021 19:52 Ответить
Когда уже этой рыжей швали закроют хлебало ?!
12.01.2021 19:56 Ответить
это гуано, еще неделю будет качать страну
12.01.2021 20:14 Ответить
Шантажист
12.01.2021 20:16 Ответить
да.. пугает восстанием рэднеков и быдломаргиналов
12.01.2021 20:45 Ответить
Трампу стоило бы озвучить хоть какие то доказательства фальсификации выборов.
Или нам просто не говорят об этом.
13.01.2021 07:35 Ответить
Рыжий опять нагнетает.. Знакомые кремлядские методы - шантаж, угрозы, гибридный бунт.
12.01.2021 20:21 Ответить
клоуны все такие, не могут признать свое поражение достойно, требуют аплодисментов
12.01.2021 20:21 Ответить
Кровью можно смыть все, но кровь нельзя смыть ничем. Юзеф Бестер

Якщо Трамп не відповість за Законом, то тоді дійсно американській демократії настав пипець.
12.01.2021 20:25 Ответить
Такое наглое, самоуверенное поведение нравится слабым, ведомым двуногим, не способным логически мыслить (пример, сталин, гитлер, путлер, и таких большинство, до 90%), по этой причине, такие монстры приходят к власти, и если они почувствуют слабость влвсти, то немедленно воспользуются, и трамп сейчас изучает реакцию власти и народа, и его лучше изолировать.
12.01.2021 20:37 Ответить
Приведіть Тайсона, нехай зломає йому щелепу, щоб не гавкав, пес фуйловський
12.01.2021 20:45 Ответить
Такое наглое, самоуверенное поведение нравится слабым, ведомым двуногим, не способным логически мыслить (пример, сталин, гитлер, путлер, и таких большинство, до 90%), по этой причине, такие монстры приходят к власти, и если они почувствуют слабость влвсти, то немедленно воспользуются, и трамп сейчас изучает реакцию власти и народа, и его лучше изолировать.
12.01.2021 20:39 Ответить
Ты кто такой,давай до свидания! https://youtu.be/UFUtDdgEYwk
12.01.2021 20:56 Ответить
О вцепилося рыжее ....
12.01.2021 20:58 Ответить
объявляйте, будет два неудачных импичмента.
13.01.2021 06:19 Ответить
Не бздо!
13.01.2021 09:59 Ответить
 
 