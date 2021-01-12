Трамп: Попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов Палаты представителей отстранить его от власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев".

При этом Трамп не упомянул о вспыхнувших в здании Капитолия на прошлой неделе беспорядках, в результате которых погибли пять человек.

Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.

Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию должны рассмотреть 13 января.