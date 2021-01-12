Трамп: Попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"
Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов Палаты представителей отстранить его от власти.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев".
При этом Трамп не упомянул о вспыхнувших в здании Капитолия на прошлой неделе беспорядках, в результате которых погибли пять человек.
Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.
Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ
Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ
11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию должны рассмотреть 13 января.
Восемь дней еще слышать бредни кремлядьского таракана и видеть эту обвисшую гыдотную харю
А в Амэврике это тебе не в **********. За призыв брать капитолию, даю 100500, что посодють рыжего
Трампа запам'ятають як ганебного президента.
- Штірліц, Ви - російський шпигун!, - вигукнув Мюлер.
Штірліц зробив постріл. Куля відскочила. "Бронєвой", - подумав Штірліц
https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 t's my understanding that SDNY has enough evidence to allege at least one federal crime committed by Rudy Giuliani in relation to his work for Ukrainian oligarch Pavel Fuks. Lots of moving parts, and no final decisions made.
=================================================
Стає гаряче... За Фукса взялись вже!
Или нам просто не говорят об этом.
Якщо Трамп не відповість за Законом, то тоді дійсно американській демократії настав пипець.