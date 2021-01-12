Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев

Лидеры РФ, Азербайджана и Армении договорились о строительстве железнодорожного сообщения.

Об этом заявил президент Азербайджана по итогам двусторонней встречи с российским коллегой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ильхама Алиева.

"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся", - сообщил президент.

По его мнению, подписанное накануне трехстороннее заявление, в том числе благодаря указанному выше, "открывает огромные перспективы".

Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.