Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев
Лидеры РФ, Азербайджана и Армении договорились о строительстве железнодорожного сообщения.
Об этом заявил президент Азербайджана по итогам двусторонней встречи с российским коллегой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ильхама Алиева.
"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся", - сообщил президент.
По его мнению, подписанное накануне трехстороннее заявление, в том числе благодаря указанному выше, "открывает огромные перспективы".
Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
рождены чтоб сказку сделать былью.
А мы тем временем потащимся с них. Лаптеногие крымский мост построить не сумели а рельсы класть - нивжисть.
Первым объездом Каспия стала сооружение перемычки между Туркменистаном и Ираном. Железной дороги г. Инче-Борун - г. Гярмсар. Дорога сооружена на российские деньги из российских материалов российскими строителями.
И полномочия Азербайджанской таможни вы частично знаете. Могут найти чего-то важного...
Как раз проверять грузы из раши, всегда желательно...
https://www.youtube.com/watch?v=Gv13eeRh2-c Карликовый белорусский грузовой оператор с перегрузом везет крупнокалиберные пулеметы из Сербии в Армению.