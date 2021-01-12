РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4565 посетителей онлайн
Новости
10 327 31

Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев

Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев

Лидеры РФ, Азербайджана и Армении договорились о строительстве железнодорожного сообщения.

Об этом заявил президент Азербайджана по итогам двусторонней встречи с российским коллегой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ильхама Алиева.

"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся", - сообщил президент.

По его мнению, подписанное накануне трехстороннее заявление, в том числе благодаря указанному выше, "открывает огромные перспективы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян

Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Автор: 

Азербайджан (817) Алиев Ильхам (172) Армения (839) железная дорога (1441) россия (97281) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ихтамнеты будут передвигаться по ней
показать весь комментарий
12.01.2021 19:17 Ответить
+6
Да , да , - " бабло побеждает зло " , - извесная кацапская поговорка . (( .
показать весь комментарий
12.01.2021 19:52 Ответить
+5
хорошо подумали????
показать весь комментарий
12.01.2021 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хорошо подумали????
показать весь комментарий
12.01.2021 19:11 Ответить
О таких результатах мечтал ещё старший Алиев. Азербайджану жизненно важно железнодорожное и автомобильное сообщение с Нахичеванью. Которое 30 лет лежало в руинах. А теперь он берет в заложники всю Армению целиком, потому что теперь железнодорожное сообщение Армении с Россией, которое для Армении тоже жизненно важно (потому что армяне умудрились рассориться и с грузинами тоже и теперь у них вообще нет никакой связи по железке), зависит от Азербайджана и армянам будет гораздо труднее начинать войну с тем, от кого зависишь. Ну а пассажи "і також турецькі і російські залізничні артерії з'єднаються" вообще очень мило смотрятся.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:21 Ответить
Азербайджан доказаз силой оружия, что торговать и жить в мире могут даже враги!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:11 Ответить
Да , да , - " бабло побеждает зло " , - извесная кацапская поговорка . (( .
показать весь комментарий
12.01.2021 19:52 Ответить
В данном случае как раз совершенно правильная поговорка. Теперь армянам будет очень тяжело начинать войнушки против азербайджанцев, когда они будут знать, что при этом они теряют жизненно важное для них железнодорожное сообщение с Россией. Количество буйных голов сильно поуменьшится.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:23 Ответить
ихтамнеты будут передвигаться по ней
показать весь комментарий
12.01.2021 19:17 Ответить
Выход авто и жд сообщения через Турцию с Ираком и Сирией. Военные базы ВС РФ в Сирии заиграли новыми красками. Через Сирию далее сообщение с Иорданией и Израилем, и далее Египет, Ливия и т.д.. Через Ирак с Саудовской Аравией и далее с ее соседями. ... Неплохо получается, мягко говоря. Ночной кошмар англо-сакса.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
ага, скорее влажная мечта доб@**@!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:49 Ответить
Через територію Азербайджану побудують залізницю з Росії до Вірменії, - Алієв - Цензор.НЕТ 7274
рождены чтоб сказку сделать былью.
А мы тем временем потащимся с них. Лаптеногие крымский мост построить не сумели а рельсы класть - нивжисть.
Первым объездом Каспия стала сооружение перемычки между Туркменистаном и Ираном. Железной дороги г. Инче-Борун - г. Гярмсар. Дорога сооружена на российские деньги из российских материалов российскими строителями.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:30 Ответить
Как трогательно! Сейчас расплачусь....
показать весь комментарий
12.01.2021 19:20 Ответить
Таможня дайот добро.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:24 Ответить
Вот и вся вайна ( мабуть ) .
показать весь комментарий
12.01.2021 19:33 Ответить
Теперь все грузі, следующие из раши, будут мониториться. Их можно будет Законно, проверять...
показать весь комментарий
12.01.2021 19:37 Ответить
Усе залежить від підписаних угод, тому зовсім не факт що транзитні вантажі айзери зможуть вільно перевіряти.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:10 Ответить
Транзитные грузы обычно досматриваются таможней вне зависимости от режима их перемещения. Разве что в крытых закрытых и запломбированных вагонах и контейнерах можно пропускать без проверки. Да и то, никто не мешает их просвечивать рентгеновскими сканерами. Но в любом случае без специального разрешения нельзя провозить оружие и наркотики Это в любом случае будет нарушение международного режима торговли и контрабанда.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:29 Ответить
А зачем азербайджанцам мониторить армянские грузы? Что даст это любопытство? (Таможня всё равно имеет право вскрыть любой, даже транзитный вагон, просто потому что кому-то показалось, что задекларированный и фактический вес не совпадают)
показать весь комментарий
12.01.2021 20:31 Ответить
Как зачем? Любой, запрещенный груз вполне может быть изъят... Кроме того, есть косвенные способы отслеживать намерения Армян. Например, в старину, если некое государство высеивает много пшенки, значит, готовится к войне.
И полномочия Азербайджанской таможни вы частично знаете. Могут найти чего-то важного...
Как раз проверять грузы из раши, всегда желательно...
показать весь комментарий
12.01.2021 21:57 Ответить
Да я думаю, что в ближайшие 5-10 лет армяне ничего и не будут возить запрещенного. Да и раньше их отсутствие железнодорожного сообщения не очень пугало.
https://www.youtube.com/watch?v=Gv13eeRh2-c Карликовый белорусский грузовой оператор с перегрузом везет крупнокалиберные пулеметы из Сербии в Армению.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:45 Ответить
Теперь будут все повязаны...железкой...ибо если кому вздумается ее перерезать, то перережут и ему как экономические связи ссср
показать весь комментарий
12.01.2021 20:02 Ответить
Ну теперь кацапы смогут свои войска и поставлять вооружение в Армению и Нагорный Карабах через ж/д. У айзеров вообще мозги отсутствуют? При этом их же эксперты в открытую пишут о том, что кацапы через своих "миротворцев" сейчас отжимают у них Нагорный Карабах и что следующая война за него это только вопрос времени.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:08 Ответить
Не, вооружение кацапы возить по ж/д не смогут, транзит оружия, наркотиков и прочего подобного должно согласовываться с транзитной страной, иначе это контрабанда и может совершенно законно конфисковываться. Не думаю, что кацапы будут подобным злоупотреблять. Жратву для войск и топливо - будут возить, это не запрещено, собственно ради этого кацапы этот вопрос и подымают, потому что возить самолетами горючку для полутысячи машин и БТР с танками весьма накладно. А боеприпасы и вооружение можно и самолетом пригнать. Что касается "кацапы отжимают Нагорный Карабах" - так фактически они отжимают его у Армении, несмотря на всю риторику насчёт территориальной целостности сам Нагорный Карабах, где живут армяне, в данный момент Азербайджану совсем не нужен и бороться за него они не готовы. Ситуация примерно как у нас с Донбабве - мы конечно заявляем о том, что это наша украинская территория, но при этом ничего не делаем для того, чтобы её вернуть, потому что никто не знает, что потом делать с двумя миллионами настроенных враждебно к нам ватников-любителей "русского мира" и строителей коммунизма.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:40 Ответить
В конечном счете эта ж/д в той или иной мере будет работать на оккупацию Нагорного Карабаха и поддержку Армении. Что касается неготовности Айзербаджана зачищать Нагорный Карабах от армян, то только вмешательство кацапов им в этом помешало и после взятия Шуши Степанокерт пал бы в течении нескольких недель и армян выгнали бы всех из Нагорного Карабаха. А так айзеры оставили себе геморрой, да еще и всячески помогают врагам.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:49 Ответить
"и армян выгнали бы всех из Нагорного Карабаха" - а вот это вряд ли. Им бы не дали, вплоть до международных санкций. Вот серьезно, Азербайджану не кацапы помешали, нужно было быть глухим и тупым, чтобы не видеть, что Франция формировала антиазербайджанскую и антитурецкую коалицию. И к этой коалиции присоединились США. Алиев - блестящий тактик и дипломат. Что смог, откусил, и не стал жадничать. Потому что теперь отвоеванные территории - это просто территории Азербайджана, без всяких автономий, без миротворческих сил и наблюдателей ОБСЕ. А всё могло быть по другому, если бы он пожадничал. Политика - это искусство возможного, а не сел на коня и давай шашкой махать.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:34 Ответить
А вообще наилучшим решением карабахского вопроса был бы размен территориями между Азербайджаном и Арменией. Карабах на коридор до Нахичевани. Это ещё старший Алиев 20 лет назад предлагал. Но армяне к этому не готовы и не будут готовы в ближайшем будущем.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:40 Ответить
И хорошо. бабло за транзит парашники платить будут Баку. Меньше денег у них на оккупированный Крым останется и на войну с Украиной.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:10 Ответить
Я не дочекаюсь, коли китайці побудують кульцеву залізницю від Пекіна і до Пекіна через всю расєю. Пора вже там створювати новокитайські і молодокитайські народні республіки!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:12 Ответить
На біса вірменам залізниця? Вони ж голі та обдерті - їм вже давно нічого нею вивозити і купити для ввозу нема за що. Хіба що поставлять "бронєпоєзд" з курвами на "запасной путь".
показать весь комментарий
12.01.2021 20:18 Ответить
***** опять проиграл.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:44 Ответить
Алієв, чим тебе там нагодували?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:06 Ответить
 
 