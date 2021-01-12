РУС
Новости
Луценко о назначении Лебедко: "Плохие и коррумпированные прокуроры" задержали налоговика, "новые и честные" руководители дали зеленый свет подсудимому

Экс-генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал назначение Сергея Лебедко, которого подозревают в получении взятки в 66 млн грн, и/о руководителя Офиса крупных налогоплательщиков.

Об этом Луценко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2017 "плохое и коррумпированное К СБУ" зафиксировало вымогательства с днепропетровской фирмы 66 млн грн - 20% отката за возврат НДС. Вместе с "плохими и коррумпированными" прокурорами во главе с генпрокурором "без юридического образования" вымогатели были задержаны с поличным. Основным фигурантом оказался С. Лебедко - руководитель ВБ ДФС еще со времен Януковича", - написал он.

Луценко отметил, что дело не продали - оно отправилось в суд и находится там до сих пор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Назначение Лебедко в ГФС пролоббировал новый начальник налоговой милиции Мельник, назначенный при поддержке Татарова, - Бутусов

"Но власть у нас обновилась! Поэтому "новые и честные" руководители днях дали зеленый свет подсудимому. Теперь С. Лебедко пошел на повышение и предназначен во начальника Офиса крупных налогоплательщиков!" - добавил Луценко.

"То есть человек, который с подельниками требовала 66 млн отката за возврат НДС, теперь будет принимать решение о фирмах, которые платят 90% налогов в Украине", - подчеркнул он.

+21
...никогда не был в восторге от Югика, но тут он прав...
12.01.2021 19:19 Ответить
+19
Наркоман в презах не волнует?
12.01.2021 19:21 Ответить
+12
То он про себя.
12.01.2021 19:26 Ответить
Наркоман в презах не волнует?
12.01.2021 19:21 Ответить
То он про себя.
12.01.2021 19:26 Ответить
Я теж не в захваті від вашої особини..
Чого намалювався, питається...
12.01.2021 19:26 Ответить
Ты тут живёшь... и шо?
12.01.2021 20:03 Ответить
Так. В Україні.
Тобі заздрісно ?
12.01.2021 20:04 Ответить
Не знаю как на предмет Украины, а на Цензоре прописана!
12.01.2021 20:07 Ответить
...никогда не был в восторге от Югика, но тут он прав...
12.01.2021 19:19 Ответить
о, кортавый всплыл! юра! шо там с "бреллиантовыми" прокурорами? сколько пар руковичек в колонии связали???
12.01.2021 19:21 Ответить
да, кстати, шо там с бриллиантовыми? посадил их зеленский?
12.01.2021 19:29 Ответить
докладываю - дело "бреллиантовых" за три(!) года было благополучно "развалено" при прокуЛоле луценке(с маленькой буквы)!
12.01.2021 19:43 Ответить
кортавьій, бреллиантовьіми, руковичек.

Двоєшник.
12.01.2021 19:37 Ответить
Боже !
Как же я хотел услышать мнение дебила и алкаша Луцыка по этому вопросу !
Да и по любому другому ...
12.01.2021 19:23 Ответить
Чекаєте реакції 200% портновської беня-діктової? Даремно.
12.01.2021 19:33 Ответить
Правду о своих любимых зебуинах не переносишь?
12.01.2021 20:15 Ответить
При нем все крупные налогоплательщики станут ФОПами, и будет офис мелких налогоплательшиков)
12.01.2021 19:23 Ответить
я подозреваю, когда СБУ этого взяточника взяло за причинное место, у "прокуЛола" слюни потекли - какой кусок мимо рта! да юра?!
12.01.2021 19:24 Ответить
почитал гневние посты про єто назначение лещенка и Наема,
посмотрел ток шоу Сявика,
глянул расследование бигуса и шабунина,
И под конец митинг белецкого.
Какие же молодцы...
12.01.2021 19:25 Ответить
А шо? Патриоты ещё те!
12.01.2021 20:05 Ответить
Все мы молодцы .
Терпим же этот бл.дский цирк с конями уже который год ...
12.01.2021 19:28 Ответить
Ой, Юрик за детей всех держит, вроде не знают и не в теме, что ловят у нас тех, кто не делится или когда хотят убрать и на его место своего человека посадить на должность)
12.01.2021 19:28 Ответить
О, вылезло чудо😷
12.01.2021 19:32 Ответить
_Тююю... Так он ведь почему такой был? Это всё потому, что велосипеда у него не было! Осознал. Исправился. Пе-ре-ко-вал-ся. Взял повышенные... обязательства, во.
12.01.2021 19:34 Ответить
С запоя вышел? Бывает....
12.01.2021 19:34 Ответить
Завив нарік, з бляхою мухою від корита відірвали.
12.01.2021 20:35 Ответить
Так Югик ,ты ведь тоже на зоне чалился и похоже своё ты ещё не отсидел ...
12.01.2021 19:38 Ответить
Хай ще розкаже які справи продали, а то треба ж якось українському прокурору заробляти на курси англійської мови у Лондоні, чи можливо то за кошти дружини - бізнесвумєн... все зароблене важкою працею.
12.01.2021 19:47 Ответить
О зробили нас разом,зебілоїди.
12.01.2021 20:06 Ответить
наркоман совсем в рсход пошел на все йух забил
12.01.2021 20:12 Ответить
О, антикоррупционер активизировался. Тюрьмы были полны от посаженных за коррупцию при нем, а тут бах! - всех выпустили . Это ж не он слил агентов НАБУ, не он случайно проговаривался в фб, что типа через неделю идём с обыском к гене труханову.
12.01.2021 20:22 Ответить
Чия б корова мичала... В 2017 році затримали. Чого ж ви його хоча б за два роки до 2019 не посадили? Бо доїли... А тепер він буде доїти вас. Отакий кругообіг молока в природі.
12.01.2021 20:38 Ответить
Юро, ми ж думали, що ти борешся проти Кучми і Януковича, а виявилось, що ти боровся за хатинку, в Лондоні і грошенята. Як же так, "геволюціонер" ти наш?
12.01.2021 20:41 Ответить
"Основним фігурантом виявився С. Лебедко - керівник ВБ ДФС ще з часів Януковича". - Виникає питання - а як цей лебедко зміг затриматись в дфс ще з часів януковича і аж до 2017го року? Може був якийсь надійний "дах" у новій владі?
12.01.2021 20:59 Ответить
Юга, після кулика, деркача, лукаш і джуліані ти б краще мовчав.
12.01.2021 21:02 Ответить
Луценку надо готовиться на американскую шконку.
12.01.2021 21:43 Ответить
Ну ты тто юриГ куда свое рыло раскрываешь? а? родной? Ну закрой ты свое хлебало и не раскрывай паскуда конченая. Не при тебе гнида карГтавая игральные свинарники цвели пахли? не строй целку и портовой шлюхи мразь
12.01.2021 22:18 Ответить
Луценко про призначення Лебедка: "погані і корумповані прокурори" затримали податківця, "нові і чесні" керівники дали зелене світло підсудному - Цензор.НЕТ 7053
12.01.2021 22:56 Ответить
Ґенпрокуґор Юґик намалювався, зараз розкаже що кому робити....
Цікаво, а чому сам це не робив?!
13.01.2021 02:13 Ответить
приятель деркача, головний захисник корупції та продавець індульгенцій для ригів та інших підхvйловників.
13.01.2021 06:32 Ответить
І Головком і Гарант і Головний Юрист, і все в одному фейсі! Як тільки воно в одне місце влізло?
13.01.2021 07:58 Ответить
можна подумати що це каГтаве лайно щось Гобило на кГаще?
13.01.2021 08:05 Ответить
 
 