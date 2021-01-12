Луценко о назначении Лебедко: "Плохие и коррумпированные прокуроры" задержали налоговика, "новые и честные" руководители дали зеленый свет подсудимому

Экс-генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал назначение Сергея Лебедко, которого подозревают в получении взятки в 66 млн грн, и/о руководителя Офиса крупных налогоплательщиков.

Об этом Луценко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2017 "плохое и коррумпированное К СБУ" зафиксировало вымогательства с днепропетровской фирмы 66 млн грн - 20% отката за возврат НДС. Вместе с "плохими и коррумпированными" прокурорами во главе с генпрокурором "без юридического образования" вымогатели были задержаны с поличным. Основным фигурантом оказался С. Лебедко - руководитель ВБ ДФС еще со времен Януковича", - написал он.

Луценко отметил, что дело не продали - оно отправилось в суд и находится там до сих пор.

"Но власть у нас обновилась! Поэтому "новые и честные" руководители днях дали зеленый свет подсудимому. Теперь С. Лебедко пошел на повышение и предназначен во начальника Офиса крупных налогоплательщиков!" - добавил Луценко.

"То есть человек, который с подельниками требовала 66 млн отката за возврат НДС, теперь будет принимать решение о фирмах, которые платят 90% налогов в Украине", - подчеркнул он.