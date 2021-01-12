До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Об этом в эфире 24 канала сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. "Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года", – заявил Степанов.

Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. "Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр.

Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет.

Относительно коммерческого рынка, как отметил глава Минздрава, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – добавил Степанов.

