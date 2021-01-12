До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.
Об этом в эфире 24 канала сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. "Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года", – заявил Степанов.
Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. "Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр.
Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет.
Относительно коммерческого рынка, как отметил глава Минздрава, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать.
"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – добавил Степанов.
то будет все так и продолжатся как сейчас
Этот ролик лишний раз это доказывает.
к этому времени у населения Украины будет естественный иммунитет,
у тех, кто останется..... к середине 2022
а у привитых в этом году иммунитет уже исчезнет
пора создавать параллельное правительство - ХУНТУ !!!!
мначе - передохнем
Їх не колише: перехворіла людина чи ні.
Я, правда, хотіла б собі іншу планетку , але тимчасово перекантуюся на Марсі.
Не ищите - такого там точно нет （про желтую расу）.
Себя вакцинируйте и своих детей, родителей.
Все больше убеждаюсь: зеленое шобло хочет сделать украинцев НЕВЫЕЗДНЫМИ.
лохдаунить не перлохдаунить с этими лохами и даунитами
А если протянуть до 2024, то уже и 25%, и это супер экономия.
Хотя, как разница, если ты труп.
"Падение количества стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах Украины за первую декаду января 2021 составляет всего - 31%"...... Врать, обещать, обманывать.. - Девиз ЗеМразей !!!
как раз к планируемому заходу на второй срок преЗЕдента и компашки ))))
темпы впечатляют... за год - половина
https://echo.msk.ru/news/2772816-echo.html
А.Карабаш подчеркнула, что контракты на поставку пока не заключены, поэтому дата запуска вакцинации и цены на услугу пока неизвестны. Пресс-секретарь клиники отметила, что в листе ожидания прививки уже несколько тысяч человек.
Ранее компания Pfizer заявила, что не будет поставлять вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Как сообщает РБК со ссылкой на компанию, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
созданная на данный момент вакцина, будет эффективна максимум 6-8 месяцев...
в дальнейшем, любой вирус, в том числе и коронавирусы, мутируют и предыдущая вакцина становится неэффективной... мы уже сейчас наблюдаем множество мутаций и новых штаммов коронавируса и это абсолютно нормальное явление...
каждый последующий штамм становится менее смертельным...
через несколько месяцев, эффективность теперешней вакцины будет стремительно снижаться, вот тогда, возможно, её нам и начнут сливать, лишь бы не утилизировать...
фармкомпании с помощью СМИ создали гибридную пандемию, на которой будут получать сверхприбыли еще длительное время...
для понимания, когда создается лекарственный препарат, многие обыватели думают, что лаборатории это делают с целью помощи и заботы о людях... вынужден вас огорчить- в первую очередь просчитывается возможность получения и объем прибыли, а также временной период на протяжении которого эта прибыль будет извлекаться... естественно, чем длительней срок, в данном случае разрекламированной (гибридной) эпидемии коронавируса, тем больше прибыли будет получено...
заметьте, "простым" коронавирусом сегодня уже практически никого не напугаешь, поэтому, в ход пошли массовые вбросы о новых штаммах, хотя это абсолютно нормальное явление практически для возбудителей...
бойтесь лохи, дрожите, сидите в лохдаунах и уповайте на фарммафию, а то новый коронавирус нападет...!
КТО ЖЕ ДОЖИВЕТ ДО МАРТА 2022.?
ЛЮДИ УМИРАЮТ!!!
ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД УМЕРЛО 20 ТЫС. ЧЕЛ.
ДО МАРТА 2022 ГОДА БУДЕТ 200 ТЫС.
ВСЕ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 2021 ГОДА ЗАКОНЧАТ ВАКЦИНАЦИЮ!!!
КАК ЭТО ПОНИМАТЬ ????
Тот, кто хочет вакцинироваться реальной вакциной, будет ждать, когда она появится в продаже, когда же - неизвестно. Европа не сегодня-завтра введёт электронные паспорта вакцинирования, без которых на территорию ЕС будет не попасть, и не только Европа. Зелёная плесень реально ставит многих из нас в трудное положение, не говоря уж о постоянном риске заболеть и бесконечных локдаунах.
Про це повідомила https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_51 прес-служба Єврокомісії .
Єврокомісія домовилася з Valneva про закупівлю 30 млн доз потенційної вакцини для всіх країн ЄС, а надалі планують закупити ще стільки ж доз.В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин з компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna, також завершено попередні переговори з компанією Novavax.
Путенським новачком???
Как по мне, назревает грандиозный скандал с вакцинацией населения!
Даже маленькая Албания начала вакцинацию!
А у клоунов до сих пор нет договоров с серьезными производителями вакцин.
Через 2 года 50% населения? Не смешите мои тапки!
Короче, запасаемся попкорном, коронавирус - приговор зелёным мошенникам.
Звісно обіцянки бабусє бєнє не рахуються...
Единственной альтернативой его посадке должна бьіть его физическая ликвидация
Потому, что можно будет еще 2 года все просеры, воровство и госизмену ЗЕ и СН объяснять зебилам эпидемией.