Новости
4 670 23

Налоговая и Минфин манипулировали, отчитываясь о перевыполнении бюджета в 2020 г., - Верланов

На прошлой неделе Министерство финансов и Государственная казначейская служба отрапортовали о перевыполнении плана по поступлениям в бюджет 2020 года. По оперативным данным, в этом году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 миллиарда гривен, расписание выполнено на 102,2%. Но так ли все хорошо на самом деле?

Об этом заявил экс-глава ГНС Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Гостаможслужба 2020 год полностью провалила. После увольнения М. Нефьодова Минфин еще трижды менял руководителя ведомства, что привело к полной дезорганизации его работы. Смена главы ГТС каждый раз приводила к массовым "чисткам" и замене "чужих" людей своими. В результате таможня оказалась неспособна выполнить даже уменьшенный план, направив в бюджет на 28 млрд меньше запланированного", - отметил Верланов.

В соответствии с официальными цифрами, по итогам 2020 года налоговая урезанный индикатив Минфина перевыполнила на 10,7%, или на 49,1 миллиарда гривен. При этом прирост к прошлому году составил 11%, или 50,2 миллиарда гривень. Но эти цифры, по мнению Верланова, манипуляция.

"Прежде всего, согласно закону 466 (законопроект 1210), в 2020 году уплата дивидендов государственными компаниями впервые была переквалифицирована в налоговый платеж. Эти изменения фактически и позволили сегодняшнему руководству ГНС засчитать себе в заслугу уплату в государственный бюджет 35,8 миллиарда гривен от Нафтогаза и 25,6 миллиарда гривен от государственных банков (в основном от ПриватБанка), чего в 2019 году не могло быть в принципе. То есть, +50 миллиардов прироста налоговых платежей в прошлом году в одно мгновение превращаются в -11. Итак, имеем дело с откровенной манипуляцией данными со стороны Минфина и ГНС, которые тиражируются в информационном пространстве. Только этого аргумента достаточно, чтобы "умножить на ноль" все подобные бравурные заявления, однако они далеко не единственные", - пишет экс-глава ГНС.

Он также отметил, что если посчитать чисто налоговые платежи, то новая-старая команда ГНС во 2−4 кварталах направила в бюджет на 7% меньше, чем в прошлом году.

"Об этом почему-то не говорят комментаторы, участвующие в создании мифа о крепком хозяйственнике Любченко", - отметил эксперт.

Сергей Верланов подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом произошло сокращение импорта на 10,2%.

"Что это значит конкретно для ГНС? Это значит, что в системе было на 10,2%, а это почти 30 миллиардов гривен, меньше налогового кредита, который бы использовался бизнесом в своей деятельности и уменьшал бы количество НДС к уплате в государственный бюджет. Во-вторых, это - экспорт, который уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1,7%. Это непосредственно повлияло на объем возмещенного НДС, год к году уменьшившегося на 8,8%. Таким образом, сумма возмещенного НДС, которая не соответствует сокращению экспорта, говорит об искусственном влиянии на процесс возмещения. В свою очередь, рекордное возмещение в декабре на сумму около 14,5 миллиарда гривен говорит о том, что проблемы налоговой с возвратом НДС бизнесу серьезно накапливаются", - отметил  Верланов.

По его словам, по итогам года налоговая перевыполнила план по НДС примерно настолько, насколько таможня его недовыполнила.

"В этом году власть четко показала, что фискальный прицел государства сместился на простых граждан, которые, в отличие от олигархов, не могут поставить своего министра, купить депутатов или заказать уголовное преследование. Это положение вещей теперь законодательно закреплено в бюджете 2021, который принят именно в интересах крупного бизнеса, а не людей", - заявил  Верланов.

бюджет (4862) Госпогранслужба (6856) Минфин (1556) Верланов Сергей (114)
Топ комментарии
+11
Орієнтуючись на кількість козлів, яких ЗЕ допустив до капусти, складно щось знайти в бюджеті для людей.
12.01.2021 19:40
+6
Брехлива ЗЕвлада на чолі з оманським брехуном.
12.01.2021 19:46
+5
вот это неожиданность, зеленые сбрехали
12.01.2021 19:45
Орієнтуючись на кількість козлів, яких ЗЕ допустив до капусти, складно щось знайти в бюджеті для людей.
12.01.2021 19:40
наверху так научились пилить бюджет,
что даже опилок не оставляют.
12.01.2021 19:49
ясен пень, клован все равно считать не умеет
12.01.2021 19:41
Спасибо, Кэп.
12.01.2021 19:42
вот это неожиданность, зеленые сбрехали
12.01.2021 19:45
Брехлива ЗЕвлада на чолі з оманським брехуном.
12.01.2021 19:46
зЕленский врать не будет,он величайший лидер,порохоботская заказуха 100%,очерняют гениального вождя нации!
12.01.2021 19:48
Налоговая и Минфин манипулировали, отчитываясь о перевыполнении бюджета в 2020 г., - Верланов - Цензор.НЕТ 5070
12.01.2021 19:48
в домовому чаті веселуха починається. Обговорення тарифів. Простий мудрий нарід почав задумуватись, що десь щось пішло не так. Платіжка прийшла, славімо її!
12.01.2021 19:51
Налоговая и Минфин манипулировали, отчитываясь о перевыполнении бюджета в 2020 г., - Верланов - Цензор.НЕТ 2214
12.01.2021 19:52
Брехня...)))
12.01.2021 19:53
Кста .. Рашка в списке топ 3 стран, с кем у Украины самый большой товарооборот... Власть как та стиральная машина только с двумя режимами - ПОЛОСКАНИЕ и ОТЖИМ ! .. и это мы для них клоуны - а не наоборот...
12.01.2021 20:00
Тільки ми - клоуни безкоштовні, а влада високооплачувані.
12.01.2021 20:32
не согласен я, а то что Мы оплачиваем их гастроли по стане - налогами, тарифами и т.д. это что !?...
12.01.2021 20:42
Так і я про те ж. Ми на їхні податки не живемо, а своєю працею.
12.01.2021 21:32
От жи ж *******... А коли ж кишки намотуватимем, брехунцям?!!
12.01.2021 20:01
А хто скаже, як фальсикувала дані статистика? Як не помітила в 2020-му 10% інфляції (по базарам і супермаркетам ну ніяк не 5%), а також 7% падіння ВВП (нехай не брешуть за 5%).
12.01.2021 20:04
Статистика всех наших госорганов сплошная липа, это вам любой госслужащий расскажет, чиновники манипулируют ей так как им выгодно
12.01.2021 20:17
Америку відкрив)
12.01.2021 20:36
Да все и так знают, что в правительстве засели аферисты. Если президент аферимт, то и правительство может состоять только из проходимцев.
12.01.2021 21:17
 
 