Институт в Вене лишил украинку Семеняку стипендии за ее связи с "Азовом"

Украинку Елену Семеняку лишили стипендии в Венском институте гуманитарных наук (IWM) из-за ее связи с украинским праворадикальным движением "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"[Институт] осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий Елены Семеняки", - заявила ректор учреждения Шалини Рандерия, которую цитирует Vice.

Она добавила, что институт всегда поддерживал "либеральные демократические ценности и был против всех форм тоталитарного мышления".

Международный секретарь политического крыла "Азовского движения" "Национального корпуса" Елена Семеняка, у которой есть академический опыт в философии, должна была получать 1800 евро ежемесячной стипендии на ее исследовательский проект. Программа должна была действовать до июня.

11 января академик канадского Университета Оттавы Иван Катчановский написал в Twitter, что один из стипендиатов Института гуманитарных наук в Вене - международный секретарь неонацистского "Национального корпуса" - гражданского крыла "Азова".

Аналитик-разведчик безопасности компании Soufan Group Молли Сальцког в комментарии Vice заявила, что Семеняка путешествовала по Европе для продвижения "Азова" и его геополитических целей, призвала иностранцев присоединиться к движению и выступала на европейских конференциях вместе с "наиболее известными идеологами экстремистского движения за транснациональное доминирование белых".

Семеняка отрицает, что является "ультраправой активисткой". Она указала, что пыталась построить солидарность против российской агрессии в Европе.

"Я понимаю, что IWM в первую очередь должен беспокоиться о своей репутации и академической ответственности, и поскольку моя информационная поддержка слабее, чем у тех, кто сознательно или бессознательно обвиняет меня в ультраправой активности, мое пребывание в институте может повредить его доброму имени", - отметила Семеняка.

Топ комментарии
+20
Что эта за ипанутый институт ?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:02 Ответить
+17
Австрийцы это известные мудаки .
показать весь комментарий
12.01.2021 20:05 Ответить
+16
"[Институт] осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий

=========================
а от лєвих экстремистских заявлений и действий 7 нє? То вони гниди за кацапів і совкодрочерів?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Першоджерело фото - з за поребрика ...?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:55 Ответить
А ЭТО, результат внешней политики Зебила!
Пока Зебильная власть уберется обратно в мокшанские болота, здесь будет всё развалено!
Для этого они и пришли.....
показать весь комментарий
12.01.2021 22:50 Ответить
Брысь, балалайка.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:01 Ответить
"Праворадикальний рух "Азов" - доволі дивно бачити тут таку риторику
показать весь комментарий
12.01.2021 23:16 Ответить
тут не иначе ******** подсуетилсо, через свою подружку МИД Австрии,с которой танцевал на свадьбе

Інститут у Відні позбавив українку Семеняку стипендії за її зв'язки з "Азовом" - Цензор.НЕТ 5420
показать весь комментарий
13.01.2021 00:12 Ответить
Вспоминается, что в 2019 в США в Конгрессе рассматривали резолюцию чтобы признать Азов террористической организацией.
А в Германии я в 2015 своими глазами видел листовки расклеенные по всему городу призывающие на собрание против "неофашистских движений в Украине", там символ Азова был как один из примеров этих движений.
Так что Запад скатывается в нео-совок.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:16 Ответить
Згадайте хто був ініціатором тих резолюцій... І все стане на свої місця. Пропаганда з-за поребрика , поки-що , має велике фінансування ...
показать весь комментарий
13.01.2021 00:46 Ответить
29 конгрессменов от Республиканской партии. И что? В США и без Кремля хватает тараканов в головах.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:20 Ответить
даже среди конгрессменов есть люди, которые считают что "деньги не пахнут",и даже деньги от *****
показать весь комментарий
13.01.2021 09:00 Ответить
Таки так . Рублі , якщо в мішках , то й вони свою роботу роблять , штовхають деяких людей на злочини проти людства ...
(звиняйте за тавтологію.)
показать весь комментарий
13.01.2021 17:54 Ответить
пихуй на тпху
показать весь комментарий
13.01.2021 00:21 Ответить
На этих уродов нужно подавать в суд за то, что они поддерживают агрессию в Украине и за дискредитацию Защитников Украины!
показать весь комментарий
13.01.2021 07:09 Ответить
Левацкая профессура же. Могут быть как отбитыми ватниками,так и отбитыми любителями толерантности и равноправия, так и все вместе.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 