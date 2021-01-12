Институт в Вене лишил украинку Семеняку стипендии за ее связи с "Азовом"

Украинку Елену Семеняку лишили стипендии в Венском институте гуманитарных наук (IWM) из-за ее связи с украинским праворадикальным движением "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"[Институт] осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий Елены Семеняки", - заявила ректор учреждения Шалини Рандерия, которую цитирует Vice.

Она добавила, что институт всегда поддерживал "либеральные демократические ценности и был против всех форм тоталитарного мышления".

Международный секретарь политического крыла "Азовского движения" "Национального корпуса" Елена Семеняка, у которой есть академический опыт в философии, должна была получать 1800 евро ежемесячной стипендии на ее исследовательский проект. Программа должна была действовать до июня.

11 января академик канадского Университета Оттавы Иван Катчановский написал в Twitter, что один из стипендиатов Института гуманитарных наук в Вене - международный секретарь неонацистского "Национального корпуса" - гражданского крыла "Азова".

Аналитик-разведчик безопасности компании Soufan Group Молли Сальцког в комментарии Vice заявила, что Семеняка путешествовала по Европе для продвижения "Азова" и его геополитических целей, призвала иностранцев присоединиться к движению и выступала на европейских конференциях вместе с "наиболее известными идеологами экстремистского движения за транснациональное доминирование белых".

Семеняка отрицает, что является "ультраправой активисткой". Она указала, что пыталась построить солидарность против российской агрессии в Европе.

"Я понимаю, что IWM в первую очередь должен беспокоиться о своей репутации и академической ответственности, и поскольку моя информационная поддержка слабее, чем у тех, кто сознательно или бессознательно обвиняет меня в ультраправой активности, мое пребывание в институте может повредить его доброму имени", - отметила Семеняка.