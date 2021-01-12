РУС
За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. ДТП в которых погибли 3,5 тыс. человек, - патрульная полиция

За 2020 год в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным партульной полиции, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, являются:
✔️ превышение безопасной и установленной скорости движения;
✔️ нарушение правил маневрирования;
✔️ нарушение правил проезда перекрестков;
✔️ нарушение правил проезда пешеходных переходов
✔️ несоблюдение дистанции.

В 2020 году произошло 7 641 ДТП с погибшими и / или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 198 человек и 6 959 - травмированы.

В пршлом году произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и  3957 - травмированы. Также произошло 1 768 ДТП с погибшими и / или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1 610 - травмированы.

Прав понапокупали, ты прав - прав понапокупали... ну и алкашей куча за рулем. Хотя винить алкаша шо он в стране где презедент - клован играющий членом на рояле - дело сомнительное, хотя и вины, ни в коем разе, не снимает... кругом безнадега и отчаяние, и баба шоб купить хлеба просдаст последний золотой зуб...
12.01.2021 20:15 Ответить
Друзі,і 16 січня спілкуймося виключно українською!
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком.
12.01.2021 20:16 Ответить
Шота в чирипушках не то...
12.01.2021 20:58 Ответить
10 человек в день.. больше чем на войне гибнет..
12.01.2021 21:36 Ответить
А что такое фары уже не помогают??
12.01.2021 21:57 Ответить
Поможет фиксирующая скорость камера,и с мгновенной передачей на мобильный нарушителя смс с суммой штрафа...выработка павловского рефлекса..добезусловного на превышение скорости,а затем и по другим направлениям...
12.01.2021 23:02 Ответить
"За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. ДТП в которых погибли 3,5 тыс"____________А ВОТ СТАТИСТИКА ОТ АВАКОВА, "ОПРАВДЫВАЮЩАЯ" ДРАКОНОВСКИЕ ШТРАФЫ И ПОБОРЫ С ВОДИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ - "По словам главы МВД, сейчас в нашем государстве сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения. В 2016 году в Украине произошли почти 155 тыс. ДТП, из которых более 25 тыс. - с пострадавшими лицами, а в течение 2017 года - почти 117 тыс. ДТП, 19 тысяч из которых - с пострадавшими"_____________ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ АВАКОВА - А ГДЕ Р*Е*З*У*Л*Ь*Т*А*Т ОТ ВВЕДЕННЫХ ИМ ПОБОРОВ С ВОДИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ??????????!
13.01.2021 00:25 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
13.01.2021 10:01 Ответить
 
 