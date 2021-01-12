За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. ДТП в которых погибли 3,5 тыс. человек, - патрульная полиция

За 2020 год в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным партульной полиции, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, являются:

✔️ превышение безопасной и установленной скорости движения;

✔️ нарушение правил маневрирования;

✔️ нарушение правил проезда перекрестков;

✔️ нарушение правил проезда пешеходных переходов

✔️ несоблюдение дистанции.

В 2020 году произошло 7 641 ДТП с погибшими и / или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 198 человек и 6 959 - травмированы.

В пршлом году произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3957 - травмированы. Также произошло 1 768 ДТП с погибшими и / или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1 610 - травмированы.