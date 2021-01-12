Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента не будут реагировать на санкции, введенные США против члена пропрезидентской партии и представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.

Об этом в комментарии Радіо Свобода отметил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - отметил Подоляк.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.