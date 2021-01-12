РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4671 посетитель онлайн
Новости
25 451 211

Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента не будут реагировать на санкции, введенные США против члена пропрезидентской партии и представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.

Об этом в комментарии Радіо Свобода отметил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - отметил Подоляк.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) санкции (11871) Офис Президента (1828) Дубинский Александр (430) Подоляк Михаил (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Собачий рот за шо боролся - на то и напоролся.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:32 Ответить
+50
І не треба! Виборці не зрозуміють!!Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 525
показать весь комментарий
12.01.2021 20:30 Ответить
+50
Обіс.....рався лох зелений

Тебе, зе, те саме чекає !
показать весь комментарий
12.01.2021 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Подоляк ,ты шо вообще рамсы попутал , если бы не Чмо Зеленский ,не было бы и никакой партии , это партия действующего президента 😠. Я понимаю, что Зебилы все лохи ,но не до такой же степени , накакать им на голову💩 и говорить что это повидло 🤦👀🤔🐏🐑
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
Виктор Николаевич 403b2143 ,я ж вам кажу ,переходите к нам в порохоботы , мне например ,каждый шабат присылают Киевский торт , а среди недели конфеты Киев вечерний , раз в месяц ящик кошерного сливочного масла . На фоне дебилов проголосовавших за Зеленского Порохоботом быть почётно😊
показать весь комментарий
13.01.2021 13:20 Ответить
Пусть за своего барыгу-единоплеменника разорвет дипотношения с США. Была бы самая смешная шутка из его репертуара.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:27 Ответить
Какой смелый человек однако!
показать весь комментарий
13.01.2021 13:31 Ответить
Пропозиція:
Україна створює Список Дубинського у який вносить медвечуківців, єрмаківців. і все ОПЗЖ і приєднується до санкцій США.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:49 Ответить
І як же зеля реагувати буде??? Маразм... Шубінін маразм почав Зеля продовжує...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
що, Западляк, ссикло зелене "за базар" не відповідає?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:43 Ответить
по моему він вже ні на що не реагуе
показать весь комментарий
13.01.2021 15:23 Ответить
интересно а кто этих.... завел в раду
показать весь комментарий
13.01.2021 18:12 Ответить
Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5084
показать весь комментарий
13.01.2021 23:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 