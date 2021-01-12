РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4410 посетителей онлайн
Новости
12 750 164

Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности

Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности

Служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает со ссылкой на источник издание The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника издания, сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, а также на Белый дом и здание Верховного суда.

The Hill напоминает, что в день инаугурации к обеспечению безопасности в Вашингтоне будут привлечены не менее 15 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"

Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа.

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Также на Цензор.НЕТ: "Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию должны рассмотреть 13 января.

Автор: 

Байден Джо (2801) инаугурация (468) США (27938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Дмытрику нравятся Шарий и Дубинский.. он их очень *********..
показать весь комментарий
12.01.2021 20:53 Ответить
+27
этак старик трамп в придачу к импичменту, еще и на электрический стул заработает
показать весь комментарий
12.01.2021 20:51 Ответить
+26
***** никак не угомонится?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не второпав. Тоді погоджуюсь
показать весь комментарий
12.01.2021 21:53 Ответить
*...Т,е, таки имеют Право..*. Так верно всё конечно. НО! Но при этом и обязанности соблюдают, или закон---что одно и тоже. Но по нашей стороне с этим не сложилось---и очень давно. И как бы не навсегда.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:19 Ответить
В штаті Вашингтон дозволене відкрите носіння зброї?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:39 Ответить
Net.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:42 Ответить
Ещё « автоматическое оружие» открыто можно носить....И на пенса прям давили с 25 поправкой.... А мне интересно другое .... чего пелоска такая перепуганная бежала )))) Пенс складывает полномочия к примеру .... Управление Страной переходит к секретарю.... сами себя в пат загнали бы)))) Мне интересно другое - почему небыло что-то типа ельцина на броневике со стороны демократов? Ну так интересно 🧐 Азурчик в каком шетате)))
показать весь комментарий
12.01.2021 23:09 Ответить
Ты, русский, можешь внятно формулировать свой бред? Я геть нiчого не зрозумив.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:35 Ответить
Ага - як ты американець.... При отриманні громадянства ти повинен здавати історію США та відповідати на питання стосовно устрою держави. Якщо не зрозумів нічого- то мені просто жаль тебе... Але ситуація в США прояснила багато цікавого....суто аналітично можна робити висновки
показать весь комментарий
12.01.2021 23:39 Ответить
проспись - потом поговорим.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:49 Ответить
А - под прокси сидишь?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:58 Ответить
Нет, я же не русский.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:05 Ответить
Тоесть если я говорю на русском то я русский..... хахахах))))
показать весь комментарий
13.01.2021 00:07 Ответить
А чем трампоидная мартышка отличается от путиноидного руснявого?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:10 Ответить
Ну молодец ))) уже вывод и умозаключение сделал)))) да и причём тут трамп или Байден - если законов не знаешь ты типа проксижитель сша)))) Это тебе сейчас налоги поднимут)))
показать весь комментарий
13.01.2021 00:13 Ответить
Еще раз, последний...проспись, русмартышка.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:14 Ответить
Бот проксісерверець- на добраніч🥱
показать весь комментарий
13.01.2021 00:18 Ответить
проспишься - поговорим, русский.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:24 Ответить
Ботопроксер )))) відпочивай . На добраніч)
показать весь комментарий
13.01.2021 00:53 Ответить
Странно почему так тихо на Московии и в её колониях? наверное Кремль подкупил СБУ и контрразведку Украины, и это на 7 году войны с российскими оккупантами.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:12 Ответить
Детка из Александрии, у тебя что, раздвоение сознания? При чем к вполне вероятным событиям в россиянии- контрразведка Украины? Даже гипотетически.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:15 Ответить
Мне непонятно почему до этого времени Керченский мост даже не сдвинулся, а по городам где на второе место повылазило ОПЗЖ ,руководством Киева не назначены ВОЕННЫЕ КОМЕНДАНТЫ
показать весь комментарий
12.01.2021 21:22 Ответить
Придется снова задать вопрос: ты представляешь себе задачи контрразведки? Нет? Ну и зачем тогда чушь пороть? А на места где там ОПЖЗ повылазило- можно назначить военных комендантов. И что??? В Мариуполе давно есть военный комендант. Тут как раз это сраное ОПЗЖ на втором месте. И что???
показать весь комментарий
12.01.2021 21:44 Ответить
И что??? А то что завтра мы можем проснуться в другой стране, под Московским названием ,просто я могу видеть немного дальше лет этак на пять вперёд..
показать весь комментарий
12.01.2021 21:59 Ответить
Понятно. Ты- некомпетентен. Я о задачах контрразведки. Ну и всё.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:34 Ответить
Может .мне этого не надо знать ,это просто звено государственной цепи. с определёнными функциями
показать весь комментарий
12.01.2021 23:15 Ответить
https://ua.news/ua/advokatu-trampa-gotovyat-obvynenyya-za-rabotu-na-ukraynskogo-olygarha/ Адвокату Трампа готують обвинувачення за роботу на українського олігарха

Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
12.01.2021 21:13 Ответить
Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки - Цензор.НЕТ 6348
показать весь комментарий
12.01.2021 21:15 Ответить
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США https://www.obozrevatel.com/person/donald-tramp.htm Дональда Трампа https://www.obozrevatel.com/person/rudolf-*********.htm Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом https://www.obozrevatel.com/person/pavel-fuks.htm Павлом Фуксом .
Об этом написал в https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 Twitter американский журналист-расследователей Скотт Стедман. Ранее он сообщал, что американские следователи допросили как минимум одного свидетеля по делу о сотрудничестве Джулиани и Фукса.

показать весь комментарий
12.01.2021 21:16 Ответить
Павлик очень старый дружок почти с детства одного недавнего хлопца, который умудрился совместно со своими дружбанами упороть комедуху с электронной подписью. Что бы будучи в коме и в *Шарите* одновременно стать мэром---и стал. В веселой стране живём. Но смех всегда заканчивается слезами. До весны бы дотянуть нам хихикая.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:25 Ответить
Хахаха - ну прям дети малые-перепортил бред СМИ ты посмотри фоточки этого «журналиста» кто он и что он за «фрукт» Даже в галстуках не разбирается.... что-то слабые тут «боты» .... Хотя я думаю тут пару кураторов с кнопкой накрутки по GSM маршрутизатору))))
показать весь комментарий
13.01.2021 00:10 Ответить
Трамп попер на святую святих в США і в великій мірі Европи..Проти батька,винахідника,генерала,президента і геніального філософа Вашингтона..Саме Вашингтон,будучи головнокомандуючим переможцем над Англією,створив 4 річну /2 каденцію президенства з виборчою,безкровною передачою влади.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:24 Ответить
Неправда. Лише 22 поправка закріпила максимальну кількість каденцій І вона була прийнята після смерті Рузвельта.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:44 Ответить
Що таке "служба безпеки Конгресу"? Це десять людей з бейджами ? Вони мають якийсь власний бюджет ? Ви, українці, читати не вмієте Ні, точніше, думати не вмієте.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:26 Ответить
А там генетики нет чтоб думать- американская избирательная система вообще не готова к такого рода казусам..... ты им ещё расскажи что округ Колумбия не имеет своих представителей в палате.... И конгресс может отменять законы принятые муниципалитетом....Или зная конституцию сша человек полезет как эти Антифа .... ну залезли на эмоциях там типа «Тани Чорновол» - этих клоунов вычислили .... что-то мне этот викинг гаврилюка напоминает.... Еслиб узколобые беркутица его не раздели и не фоткали- пас бы овец)
показать весь комментарий
13.01.2021 00:03 Ответить
не 10 а 2тисячі 500 поліцейських
показать весь комментарий
13.01.2021 02:27 Ответить
На долго они эти выборы запомнят, ох на долго))
показать весь комментарий
12.01.2021 21:36 Ответить
Придется Байдену упрашивать Трампа прийти на инаугурацию! Воскресение - это крайний срок!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:36 Ответить
А зачем? Если трамп не припрется на передачу власти, много американцев это поставят в минус лично трампу.. а власть и так перейдёт к избранному президенту! Это ж не Белорусь ,
показать весь комментарий
12.01.2021 22:56 Ответить
Прочитай еще раз заголовок статьи...

"Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности"
показать весь комментарий
12.01.2021 23:01 Ответить
Возможно кремлеботы раздувают ситуацию, на страничках The Hill нет информации о повторном штурме. Или она настолько незначительна, что затерта между строк какого-либо другого сообщения, что говорит, опять таки, о превращении кремлеботами мухи в слона.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:08 Ответить
Я ні фіга зрозуміти не можу: хто з них прав Байден або Трамп?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:37 Ответить
А вы за кого голосовали на Президентских выборах ?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:42 Ответить
За Балашова.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:51 Ответить
Тому ти й нічого не розумієш!
показать весь комментарий
12.01.2021 23:50 Ответить
А ти за кого голосував, і яку тобі це дає підставу думати, що розумієш процес краще, ніж я?
показать весь комментарий
16.01.2021 10:11 Ответить
Народ, который избрал себе разного президента
показать весь комментарий
12.01.2021 21:45 Ответить
Одного, был подсчёт, пересчёт и т д! Выбрали Байдена. Большинством!
показать весь комментарий
12.01.2021 23:06 Ответить
Казламордое а тебе в паРаше какое дело где гамно нюхать ?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:10 Ответить
Архаичная система непрямых выборов. В 2/3 Штатов можно голосовать без предъявления документа с фотографией.

П.С. Протестовать против нечестных выборов нельзя. Майданы всякие устраивать???
показать весь комментарий
12.01.2021 21:56 Ответить
США это конфедерация как СССР. Набор разных государств в одном. Она так и называется, Соединенные Штаты.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:26 Ответить
Ага.. совсем одинаково..
показать весь комментарий
12.01.2021 23:08 Ответить
Казламорденький плохо шифруешся. Рога из-под фуражки выглядывают.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:08 Ответить
с конфедерацией вы слегана загнули. США - вполне себе классическая федерация. СССР - был псевдофедерацией, как сейчас лаптестан.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:13 Ответить
Ну если быть точным - палата представителей содержит количество людей ( представителей) от каждого штата- и они фактически голосуют .... Тоесть выбирают в среднем 2 представителей от штата - сенаторов - в калифорнии 53 представителя так как большая плотность населения ... Тоесть формально даже не надо иметь гражданство а вид на жительство - это и объясняет такое количество представителей от Калифорнии.... ну а теперь получается что одна Калифорния имеет большее количество голосов чем от штата мэн или иного другого штата вместе взятых...Детей набрать тут ботофермить...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
Досрочно по почте - потом переехать за 2недели до выборов в другой штат - зарегистрироваться, просто снять тупо жильё и проголосовать на участке.... И заметьте все легально...Поэтому и статистика показала больше людей на голосовало выборах чем проживает в штате.... В 2004 у Яныка также- Автобусы карусельщики))))) А палата представителей уже голосует в Сенате.... 53 от калифорнии и 4-5 от мэна или другого штата ... Причём если все 53 голоса за осла то Эстонии равносильно 5-10 штатам из другой части сша...Смысл в другом - кому выгодно это все .... Тому кому не нужен сильный противник в лице сша
показать весь комментарий
12.01.2021 23:35 Ответить
Там все відслідкували , навіть звіряли підписи на бюлетенях. Чисто московські вигадки.
показать весь комментарий
13.01.2021 02:30 Ответить
Кто слідкував?- підкривають конверт та встропляють бюлетень у автомат. Тим більше що можна голосувати за допомогою онлайн.... США формувало свою виборчу систему на інших засадах...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:53 Ответить
Как -то стремно за сторонников...Ить могут и сильно побить. Дважды одна хохма не катит.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:03 Ответить
це московська агентура, якщо й поб'ють то не шкода.
показать весь комментарий
13.01.2021 02:31 Ответить
Хахаха а вы что сомневались в « комитетских» методах .... Я например прекрасно помню 2004 когда овощу нарисовали ...А потом Ющенко все здал за содержание которое ему овощ и подписал.... Учи избирательную систему в сша...У DC даже нет своих представителей в палате..... а для импичмента нужно 2/3 голосов.... я уважаю избирательное право в сша- но данные события показали что оно не совершенно в новых условиях и может служить манипуляцией. Темболее количество выборщиков не пропорционально количеству штатов а зависит от количества населения.... Вот в калифорнии мигрантов и латиносов мильены -там 53 выборщика - и все проголосовали против ( даже республиканцы) Но мне интересно другое- где демократы возьмут деньги ? Их обещания борьбы с бедностью это классика 1917- «забрать и поделить» Если радикалы на заборе у Пелоси написали « давай деньги»- я уже сразу вижу интеллектуалов ,последователей идей Мартина .
показать весь комментарий
13.01.2021 12:51 Ответить
ТрамПутЫн - враг США. Однозначно.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:05 Ответить
это не сторонники трампа, это кацапорылые противники Байдена
показать весь комментарий
12.01.2021 22:59 Ответить
Последний твит ТрампаПрихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки - Цензор.НЕТ 9802
показать весь комментарий
12.01.2021 23:39 Ответить
Тупые американцы.
Захватывать нужно Капитолий в Остине.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 