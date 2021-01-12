"Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности"

Служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает со ссылкой на источник издание The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника издания, сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, а также на Белый дом и здание Верховного суда.

The Hill напоминает, что в день инаугурации к обеспечению безопасности в Вашингтоне будут привлечены не менее 15 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа.

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию должны рассмотреть 13 января.