Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели

В столице Германии завершилась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Встреча длилась чуть более 6 часов.

Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.

Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. В комментарии "Интерфаксу" он заявил, что новые переговоры состоятся через 2 недели, возможно, онлайн.

"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак

Также на Цензор.НЕТ: СБУ закрыла дело о госизмене против Ермака и Кучмы. ДОКУМЕНТ

Сегодняшняя встреча в Берлине - пятая после саммита 9 декабря 2019 в Париже.

В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.