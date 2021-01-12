РУС
Новости
Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели

В столице Германии завершилась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Встреча длилась чуть более 6 часов.

Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.

Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. В комментарии "Интерфаксу" он заявил, что новые переговоры состоятся через 2 недели, возможно, онлайн.

"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак

Сегодняшняя встреча в Берлине - пятая после саммита 9 декабря 2019 в Париже.

В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.

Автор: 

Ермак отчитался перед хазяевами
12.01.2021 21:14 Ответить
І де тепер відводитимуть ВСУ?
12.01.2021 21:12 Ответить
Так хто ж там українські інтереси представляв? З того, що я прочитав, були кацапи, малороси і посередники, яким пофігу українські проблеми.
12.01.2021 21:25 Ответить
І де тепер відводитимуть ВСУ?
12.01.2021 21:12 Ответить
Ермак отчитался перед хазяевами
12.01.2021 21:14 Ответить
Ну если сами кацапы ***** не полностью картину обрисуют , ну вдруг забудут чего , то Ермак обязательно дополнит в своем отчете в ФСБ.
12.01.2021 21:24 Ответить
и получил домашнее задание !
12.01.2021 21:57 Ответить
Шифровки доставил новые указания получил агент Завхоз тчк
12.01.2021 21:22 Ответить
Та шо ви такоЄ гАвАрітє? Бакланов перевірив. Дерьмак хАроший.

20:42 https://censor.net/ru/news/3241408/sbu_zakryla_delo_o_gosizmene_protiv_ermaka_i_kuchmy_dokument
12.01.2021 21:48 Ответить
когда в конце концов шмаркля вернет всех на всех?
12.01.2021 21:24 Ответить
Так хто ж там українські інтереси представляв? З того, що я прочитав, були кацапи, малороси і посередники, яким пофігу українські проблеми.
12.01.2021 21:25 Ответить
Короче как всегда: Договорились договариваться дальше.
12.01.2021 21:25 Ответить
Похоже что стороны рассматривают вопрос как закончить Гражданскую войну в Украине,а не войну с оккупантом Россией.
12.01.2021 21:30 Ответить
Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели - Цензор.НЕТ 6220"Семеняка заперечила, що вона є правим екстремістом, і що її інформаційно-пропагандистська робота в Європі спрямована на побудову солідарності проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.
12.01.2021 21:33 Ответить
Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели - Цензор.НЕТ 1902
12.01.2021 21:33 Ответить
Плебей ермак не поеХал, а полетел в Берлин на президентском самолете, какая была необходимость потратить на фээсбешного агента кучу бабла, плюс позор от Европы, которая берет бабло у своих граждан, чтобы украинский плебей их просерал.
12.01.2021 21:47 Ответить
ПрезИдентИ, про що ваш завхоз з фуйловим кизяком домовився? Поділіться інформацією.
12.01.2021 21:51 Ответить
Тридцать лет Франция. США и Рашка решали проблемы Карабаха. Более того, этой осенью упомянутые страны настоятельно советовали Азербайджану прекратить наступление, объявить перемирие и опять заниматься трепотней лет сорок.

Ермаки , всякие там Кучмы и прочая сволочь только зря тратит деньги налогоплательщиков. Все это понимают,но играются в этот бл.дский балаган.
12.01.2021 21:52 Ответить
Какие у вас предложения?
12.01.2021 21:57 Ответить
уверен,ров глубиной 3-4 метра,чтобы откопать и залушить все трубы и кабеля соединяющие нас с этим зоопарком.Никаких кпвв и пенсий ,никуя.
12.01.2021 22:04 Ответить
А ничего, что ты наговорил на статью?
12.01.2021 22:11 Ответить
яж не сказал а даже написал -не убить бибизьян -дрессировка это сила ! Можеш писать хоть статью хоть роман.
13.01.2021 00:18 Ответить
Хорватский вариант.
12.01.2021 22:59 Ответить
Для этого варианта маловато силенок...
12.01.2021 23:18 Ответить
Ну есть один танк Оплот. Для этого варианта нет политической воли и нормальных генералов.
12.01.2021 23:28 Ответить
"В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак. Напоминаю Кизяку и Дерьмаку, что в течение этих 2-х недель им придётся закупить себе лекарство от Байдена:
Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні - Цензор.НЕТ 7387
12.01.2021 21:58 Ответить
юстас наконец-то встретился с алексом)
12.01.2021 21:59 Ответить
в сильно богатой стране живем. когда один зад ермака вез целый самолет президентский в бирлин и абратна. чириз две нидели апять павизьот. а чьоб ни пакатацца чуваку. ничьо страшнава. у нас пенсии и зарплаты в парядке. как и тарифы на коммуналку невысокие...
12.01.2021 22:05 Ответить
О, хоть один с трезвым и взвешенным подходом)))
12.01.2021 22:19 Ответить
ПРОРОЦТВО ОЛЕСЯ ГОНЧАР " Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії - хай подавляться! Бо метастази задушать всю Україну. Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували...
12.01.2021 22:41 Ответить
Такого у Гончара нет. Перечитай на досуге все его http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001911 "Щоденники : у 3 т. / Олесь Гончар" ...
13.01.2021 02:16 Ответить
Пееговоры 15 минут, остальное время искал выход.
13.01.2021 04:57 Ответить
 
 