Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели
В столице Германии завершилась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Встреча длилась чуть более 6 часов.
Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.
Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. В комментарии "Интерфаксу" он заявил, что новые переговоры состоятся через 2 недели, возможно, онлайн.
"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак
Сегодняшняя встреча в Берлине - пятая после саммита 9 декабря 2019 в Париже.
В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.
Ермаки , всякие там Кучмы и прочая сволочь только зря тратит деньги налогоплательщиков. Все это понимают,но играются в этот бл.дский балаган.