Отказывающимся установить приложение "Дій вдома" на админгранице с Крымом будут делать экспресс-тесты на COVID-19, - замглавы Херсонской ОГА Чабан

Люди с повышенной температурой и симптомами COVID-19 и те, кто отказывается от установки приложения "Дій вдома" уже могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на админгранице при въезде из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии на брифинге 12 января, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с постановлением, тестированию подлежат люди с повышенной температурой и признаками COVID-19, лица, которые отказываются от установки приложения "Дій вдома", и люди, как правило, преклонного возраста, у которых нет в наличии телефона, который позволяет установить это мобильное приложение", - сообщил замглавы Херсонской ОГА.

По словам Чабана, на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" уже могут проводить тестирование.

"Мы подготовили помещение, персонал для проведения тестирования на территории КПВВ и "Каланчак", и "Чонгар". Большая благодарность "Красному кресту", который предоставил своих специалистов с медицинским образованием. У нас есть техническая возможность проводить тестирование, но, по информации, которая поступила сегодня на 08:00, с начала открытия "окон возможностей" воспользовался этой услугой только один человек", - сообщил замглавы Херсонской ОГА.

Также, по словам Чабана, Херсонская ОГА обратилась в Кабмин и Министерство здравоохранения Украины по поводу определенных "юридических аспектов" и разъяснений, касающихся тестирования на админгранице.

Напомним, 5 января правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

