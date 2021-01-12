РУС
3 433 20

Отказывающимся установить приложение "Дій вдома" на админгранице с Крымом будут делать экспресс-тесты на COVID-19, - замглавы Херсонской ОГА Чабан

Люди с повышенной температурой и симптомами COVID-19 и те, кто отказывается от установки приложения "Дій вдома" уже могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на админгранице при въезде из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии на брифинге 12 января, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с постановлением, тестированию подлежат люди с повышенной температурой и признаками COVID-19, лица, которые отказываются от установки приложения "Дій вдома", и люди, как правило, преклонного возраста, у которых нет в наличии телефона, который позволяет установить это мобильное приложение", - сообщил замглавы Херсонской ОГА.

По словам Чабана, на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" уже могут проводить тестирование.

Еще 1,8 млн тестов на COVID-19 отправили в регионы, - Ляшко

"Мы подготовили помещение, персонал для проведения тестирования на территории КПВВ и "Каланчак", и "Чонгар". Большая благодарность "Красному кресту", который предоставил своих специалистов с медицинским образованием. У нас есть техническая возможность проводить тестирование, но, по информации, которая поступила сегодня на 08:00, с начала открытия "окон возможностей" воспользовался этой услугой только один человек", - сообщил замглавы Херсонской ОГА.

Также, по словам Чабана, Херсонская ОГА обратилась в Кабмин и Министерство здравоохранения Украины по поводу определенных "юридических аспектов" и разъяснений, касающихся тестирования на админгранице.

Напомним, 5 января правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

Эффективность закупленной Украиной вакцины Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильские ученые

карантин (16729) Крым (26470) ОГА (2398) тестирование (498) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Херсонская область (5231)
+3
Нифигасе сервис обарзевшим... При мне таких тупо посылали...
показать весь комментарий
12.01.2021 21:20 Ответить
+3
Може їх просто чіпувати? Хоча краще тавро на лоба!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:22 Ответить
+3
На то он и стармех 😉 Денежка водится, можно и "контролировать" 😂
показать весь комментарий
12.01.2021 21:51 Ответить
Експрес тести водою з кримського канала на Водохрещу.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:14 Ответить
а может их лучше на бутылку посадить?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:16 Ответить
Нифигасе сервис обарзевшим... При мне таких тупо посылали...
показать весь комментарий
12.01.2021 21:20 Ответить
Ну и нормально, я считаю! Действительно, почему бы не решить вопрос экспресс-тестами?! Правда, скромно не указана цена. Но! По честному: я бы лучше оплатил экспресс-тест, чем сидеть дома, безвылазно, пару недель.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:22 Ответить
Никто не сидит. Знаю человека, которого на границе заставили эту хрень поставить в телефон, иначе сказали не пропустят. Поставил, перешёл погранконтроль, сел в автобус и удалил.э нафиг. Всё. Никаких дурацких программ в телефоне. Никто этим дятлам зелёным не собирается отчитываться.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:34 Ответить
А у меня есть иной пример! Кореша, стармеха, менты дважды проверяли! При этом- по беспределу, заявившись к нему домой и заявляя, что он дважды не ответил на вызов и не подтвердил фотками своё нахождение дома! Так что тут- как попадешь!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:36 Ответить
На то он и стармех 😉 Денежка водится, можно и "контролировать" 😂
показать весь комментарий
12.01.2021 21:51 Ответить
Точненько! Вот тут- не возражаю.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:53 Ответить
Може їх просто чіпувати? Хоча краще тавро на лоба!
показать весь комментарий
12.01.2021 21:22 Ответить
А на каком основании? Человек прошел на территорию крымскую, через два дня вернулся, решив вопрос с этими долбанными морскими документами, которые, кстати, в россиянии стоят в 4(четыре) раза менее чем у нас! Там документы старпома 2000 долларов, а у нас- 8000 долларов! Кстати, в Польше- 600 долларов! Но, тут нужен очень хороший польский язык.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:26 Ответить
может вы ребята на свой морской сайт пойдете... а то пересичному народу совсем непонятно на фига вы к крысчанам едете? намфига вы шастаете туда сюда? и что такое ваши паспорта стармехов или боцманов или другая морская хрень... что это в Украине сделать никак нельзя? или вы блин такие граждане мира (как повалий лорак или лобода) что вам по йух что у нас война идет , что рашка наш враг? особенно обидно когда вы на рашкины пароходы понанимаетесь а потом вызволяй вас из халепы.....
показать весь комментарий
12.01.2021 21:53 Ответить
Спокуха, тыварисч! Я туда не ездил, а у моего брата реально доки россиянские, с 2007 года. Каждые пять лет- обмен. Потому, ему надо их там менять. Ладно, допустим, можно пробить тут ситуацию, дабы туда не ездить. Но! Я повторяю: мне у которого доки украинские, эта процедура выходит в 8000 долларов. А ему- в 2000 долларов. Есть разница? Есть!
Далее- ни разу, ни он, ни я не нанимались на россиянские лоханки. Там реально нечего делать. Ещё есть вопросы?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:59 Ответить
вспоминаю как лечили сачков и косящих от военной службы в романе ЯГашека "храбрый солдат Швейк". спокойно можно применять к сепарам-предателям крысчанам - 1. промывание желудка 3 раза в день 2. дополительные клизмы после еды 3. заворачивание в мокрые простыни через кажлые 2 часа. через сутки лечения - прозревали слепые, к немым возвращалась речь, к глухим слух, думаю что таким способам сепарам можно ковид лечить.....
показать весь комментарий
12.01.2021 21:45 Ответить
ОДА - Вовочкин Квартал, всё и про всё врёт. Не обращайте внимание на пустое место.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:45 Ответить
Лучше специальным компостером ставить дырки в паспортах. А то тучи хахлов валят летом в Крым. А так всем будет видно, кто дырявый.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:46 Ответить
Хто за ці тести буде платити?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:52 Ответить
а ты шо не понял что доя крысчан и сепаров лугандоновских тесты бесплатные... об этом еще месяц назад премьер шмыг говорил.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:55 Ответить
правильно,правильно...

https://twitter.com/KabanMadan

https://twitter.com/KabanMadan Кабан Мадан
Истинно говорю вам: китайцы не при чём...

Отказывающимся установить приложение "Дій вдома" на админгранице с Крымом будут делать экспресс-тесты на COVID-19, - замглавы Херсонской ОГА Чабан - Цензор.НЕТ 1474
показать весь комментарий
12.01.2021 22:29 Ответить
Такой экспресс тест на мне ложно сработал в больнице перед операцией
показать весь комментарий
12.01.2021 22:41 Ответить
 
 