РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3704 посетителя онлайн
Новости Нормандские переговоры
4 072 47

Франция призвала Украину и Россию выполнить решения нормандского саммита в Париже

Франция призвала Украину и Россию выполнить решения нормандского саммита в Париже

Франция призывает Украину и Россию выполнить должным образом все обязательства, взятые по результатам Парижского саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 г.

Об этом заявило Министерство Европы и иностранных дел Франции в контексте проведение 12 января во Берлине встречи политических советников лидеров нормандского формата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем все стороны должным образом воплотить в жизнь обязательства, которые они определили, и продолжить конструктивное обсуждение повестки дня, принятого на саммите", - заявили во французском МИД.

Отмечается, что Франция вместе с Германией продолжают прилагать усилия по достижению устойчивого мира в восточной Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП

Официальный Париж еще раз отметил, что проведенный в декабря 2019 года по Париже саммит в нормандском формате с участием лидеров Франции, Украины, Германии и РФ, позволил возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Автор: 

Франция (3596) нормандская четверка (1596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Франция призвала Украину и Россию выполнить решения нормандского саммита в Париже - Цензор.НЕТ 8268
показать весь комментарий
12.01.2021 22:42 Ответить
+10
веселый народ эти лягушатники... ***** организовал бойню в Украине, заграбастал Крым, удерживает украинцев в кацапских тюрмах, но у Украины вдруг появились обязательства в отношении международного террориста... напомните геронтофилу, какие обязательства обнаружились у Франции перед Гитлером и Дуче... мля, нервов не хватает, шо ни день...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:50 Ответить
+7
Того саммита, где Зеля предал позиции Украины.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть, это Франция вполне серьезно? В жисть не поверю! Всё это выполнению не подлежит. Ну и всё, болтать не о чем. Однако! Болтать будем! Как минимум еще лет 10. Как хорошо, что я до этого, наверное- не доживу.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:37 Ответить
Французькі катери нам не потрібні, це з'ясувплось ось тільки зараз!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:41 Ответить
Привет) тоже сидел в бане?хехехех а что вы хотели- он обделался все 26 раз там )))) даже ВВП его считал более сильным .... а теперь ) Се Ля Ви
показать весь комментарий
12.01.2021 23:11 Ответить
Мистрали)))))) ага)))) по контракту их купил Египет )))) который уже вроде и продал РФ.... но тут есть момент.... Для уникумов - Турецкий гамбит...там турция решает кто пройдет Босфор)))) а Эндорган сейчас очень не стабильный)))
показать весь комментарий
12.01.2021 23:17 Ответить
ссылку на продажу Мистралей росии в студию
показать весь комментарий
12.01.2021 23:33 Ответить
Мачеревич сообщил журналистам, что информация о продаже России «Мистралей» у него из «хороших источников», но других подробностей не раскрыл.🤫
показать весь комментарий
12.01.2021 23:53 Ответить
Не болтай чепухой.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:44 Ответить
Та, всё реально. По идее- не доживу.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:45 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 22:47 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:48 Ответить
Так Зе сам обосрался по всем этим пунктам)))) вот вам и результат гамбита именно сейчас....
показать весь комментарий
12.01.2021 23:15 Ответить
Того саммита, где Зеля предал позиции Украины.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:38 Ответить
Франция призвала Украину и Россию выполнить решения нормандского саммита в Париже - Цензор.НЕТ 8268
показать весь комментарий
12.01.2021 22:42 Ответить
Да ну, і що ж такого він виконав?
Хто знає підскажіть
показать весь комментарий
13.01.2021 02:08 Ответить
Та бросьте! Кто там предавал? Вот КТО???? Он не способен ни на что. Ни на какое предательство. Вот скажите: вы держали дома, хоть единственный раз- волнистого попугайчика? А я- держал! Он чудно умел говорить, кстати. Особенно приводил в восторг гостей, когда орал моим голосом:" Динамо - Чемпион!!!"

Жаль, он умер, этот попугайчик. А он- никого не предавал. Как и этот, живой попугайчик.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:43 Ответить
Хто пригадає "мир" пов'язаний з Францією,Германією чи Росією?! Всі ці країни асоціюються з війною,підступністю,зрадливістю! Україна як кролик що сів обговорювати меню на обід з лисом вовком та ведмедем!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:45 Ответить
Шо там напідписувало зелене чмо?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:46 Ответить
Оголосіть, будь ласка, список зобов'язань, які взяла на себе держава Україна за допомогою недолугого очільника...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:46 Ответить
Паніять і прастіть бойовиків і запросити їх у ВР.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:49 Ответить
Франция требует выполнять обязательства взятые нацистской Германией и СССР.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:47 Ответить
Опять Украину призывают что то выполнить, а мы что мало выполнили и мало пошли на уступки? А ***** даже прекращение огня и обмен пленными отказался выполнить
показать весь комментарий
12.01.2021 22:47 Ответить
А ты член своего шефа по камертону настроил ?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:53 Ответить
что за *баный цирк?!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:48 Ответить
веселый народ эти лягушатники... ***** организовал бойню в Украине, заграбастал Крым, удерживает украинцев в кацапских тюрмах, но у Украины вдруг появились обязательства в отношении международного террориста... напомните геронтофилу, какие обязательства обнаружились у Франции перед Гитлером и Дуче... мля, нервов не хватает, шо ни день...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:50 Ответить
То что земрази наизбирали , а мы рабами должны стать! Да вот хрен вам зебобики , мы вас как и комуняк в 47 положим вдесятеро больше чем вы нас.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:51 Ответить
Великий педропатріот ? А свинарчуки ,розенблати ,ахмєтови ,фірташи,мудачуки ,то не мразі?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:00 Ответить
Ну так у Ахмєтова саме зараз при Зе цілий свій прем'єр! Такого не було ані при Кучмі, ані навіть при Янику!
І мертвечук у Раду вернувся саме при Зе - теж навіть при Янику не був там!
показать весь комментарий
12.01.2021 23:10 Ответить
Угу))))) и вилла с ботаническим садом во Франции))))) с ПМЖ впридачу)))) Филолог)))) привет)))) что-то мелко для свободы цензорить тут))))
показать весь комментарий
12.01.2021 23:13 Ответить
Мудачук з"явився в раді за підтримки п потрошенка бо це за його підтримки мудачук придбав телеканали ,був призначений представником у Мінську ,придбав нафтопровід ,і вільно літав до свого кума ***** коли було для всіх закрите небо.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:23 Ответить
Згадайте стадіон: Зе питав у Петі, чому не сидить мертвечук... Тепер уже можна це саме у Зе спитати?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:26 Ответить
Стадіон не забув,Так чому ж не сидів і не сидить мудачук ? А також всі ригі ,беркути і інша нечисть? Бо ніхто навіть і не думав їх саджати. От тобі і стадіон.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:44 Ответить
може ти забув ? бо ригі сидять в ОП та інших вищих ешелонах влади ! а беркутню членограй відпустив . якщо в 18-му я знав куди ми рухаємось ( хоча не всі кроки мені подобались ) то зараз куди ми йдемо ніхто не знає !
показать весь комментарий
13.01.2021 01:09 Ответить
Хто заважав минулим посаджати беркутню і ригів,коли ми знали куди рухаємось? То так рухались що призначили мудачука представником у мінську,допомогли придбати телеканали,нафтопровід і пролізти у раду ?: То так ми рухались туди?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:50 Ответить
Звісно не було бо при кучмі і янеку міністрів призначав ***** так як і зараз бо влада лягла під *****.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:50 Ответить
Точно, Микола Азіров точно з Нашої України був!
показать весь комментарий
13.01.2021 02:09 Ответить
а что свинарчуки? Это те кто сумел доставить запчасти для военной техники, которая была разворована и уничтожена до 2014 года? Да по..ер как, если ею можно было уничтожить сепарню и оккупантов.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:13 Ответить
Логіка Франції зрозуміла, у свій час вони з легкістю здалися нацистам (зате зберегли життя багатьом французам). Тому, чому б заради людських життів не капітулювати і Україні. Дійсно, треба виконувати Мінські домовленості (не договори), а те що там лінія розмежування насправді не така, як прописано, то Україні треба закрити на це очі?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:25 Ответить
Ну а англичане не сдались и у них потери меньше, как и у американцев. Может дело не в том что сдаваясь якобы сбережешь жизни, на самом деле сдавшись уже не влияешь на эти жизни они полностью в руках у победителя, а в желании и возможности защитить их.
А то что заявляет Франция это просто пустопорожние слова, когда-то дипломатической нотой они заявили что присоединяются к будапештскому меморандуму. Теперь заявляют прямо противоположное ему.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:57 Ответить
Зеленский и Макрон чем-то похожи, оба весьма тщеславны и склонны к самолюбованию, а если не удаётся получить быстрых результатов, то просто отстраняются от проблемы. Один лепечет что-то про сложности мирного урегулирования, а другой призывает как-нибудь выполнить невыполнимое.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:29 Ответить
ЗЕля, жабоед Макарон поставил на одну доску Украину и Рашу в войне на Донбассе. Я правильно понял наших "союзников"? Или они уже играют в дудку кремля.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:32 Ответить
Так зелик сам просел под дудку Кремля имея все шансы на сходняке 4ки)))) Даже ВВП ожидал от зе большего)))А сейчас надо выполнять пунктики)))) вот и все))))Или вставать на лыжи - здоровьем будешь не обижен .... Классика ..... малые дети затеяли игру с « комитетскими» бугагагага
показать весь комментарий
12.01.2021 23:57 Ответить
ні про шо... вода...
показать весь комментарий
12.01.2021 23:50 Ответить
Жабоеды, лучше выражайте глубокую озабоченность.., это у вас хорошо получается.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:08 Ответить
Звертайтеся з подібними закликами до своїх "жовтих жилетів".
показать весь комментарий
13.01.2021 09:31 Ответить
Мы же свои выполнили!
Или нет?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:51 Ответить
Що там Зеля напідписував? Виходить підписав нам каку, а собі політичну смерть!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:40 Ответить
Макарон, как и муркаль охринели вообще.... Ниче им скоро покажут как надо мировые законы уважать... и исполнять.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:17 Ответить
 
 