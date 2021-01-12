Франция призвала Украину и Россию выполнить решения нормандского саммита в Париже
Франция призывает Украину и Россию выполнить должным образом все обязательства, взятые по результатам Парижского саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 г.
Об этом заявило Министерство Европы и иностранных дел Франции в контексте проведение 12 января во Берлине встречи политических советников лидеров нормандского формата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы призываем все стороны должным образом воплотить в жизнь обязательства, которые они определили, и продолжить конструктивное обсуждение повестки дня, принятого на саммите", - заявили во французском МИД.
Отмечается, что Франция вместе с Германией продолжают прилагать усилия по достижению устойчивого мира в восточной Украине.
Официальный Париж еще раз отметил, что проведенный в декабря 2019 года по Париже саммит в нормандском формате с участием лидеров Франции, Украины, Германии и РФ, позволил возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто знає підскажіть
Жаль, он умер, этот попугайчик. А он- никого не предавал. Как и этот, живой попугайчик.
І мертвечук у Раду вернувся саме при Зе - теж навіть при Янику не був там!
А то что заявляет Франция это просто пустопорожние слова, когда-то дипломатической нотой они заявили что присоединяются к будапештскому меморандуму. Теперь заявляют прямо противоположное ему.
Или нет?