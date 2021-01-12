ОП о встрече политических советников "нормандской четверки": У дискуссии был непростой, но конструктивный характер
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая состоялась во вторник в Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, во время консультаций, которые длились более шести часов, советники лидеров "нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.
"Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. У дискуссии был непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления соответствующей составляющей договоренностей.
"Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау. Теперь объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - уточнили в ОП.
Напомним, 12 января в Берлине прошла встреча советников лидеров стран "нормандского формата". Эта встреча - пятая после саммита 9 декабря 2019 в Париже. В "нормандский формат" входят Украина, Франция, Германия и Россия.
