2 604 34

ОП о встрече политических советников "нормандской четверки": У дискуссии был непростой, но конструктивный характер

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая состоялась во вторник в Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, во время консультаций, которые длились более шести часов, советники лидеров "нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

"Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. У дискуссии был непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления соответствующей составляющей договоренностей.

"Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау. Теперь объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - уточнили в ОП.

Напомним, 12 января в Берлине прошла встреча советников лидеров стран "нормандского формата". Эта встреча - пятая после саммита 9 декабря 2019 в Париже. В "нормандский формат" входят Украина, Франция, Германия и Россия.

+18
12.01.2021 22:39 Ответить
+6
Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
12.01.2021 22:37 Ответить
+6
Стараннями виборців блазня ще й не таке буде...
12.01.2021 22:49 Ответить
12.01.2021 22:37 Ответить
Без участі українських дипломатів з МЗС ці домовленості та переговори є нікчемними! Єрмак не має повноважень, фазу та досвіду для ведення міжнародних переговорів!
12.01.2021 22:39 Ответить
сподіваюсь за злочини над об'єктивною реальністю та здоровим глуздом вам скоро будуть давати довічне!
12.01.2021 22:50 Ответить
Досі терористи вбивають українських солдат а Франція вимагає від України виконувати політичну частину домовленостей по проведенню виборів терористів в ОРДЛО! Накуй Францію, накуй Хайді Грау, накуй всю цю евробидлодипломатію! За вбитого українського воїна бандити заплатять кров'ю!
12.01.2021 23:07 Ответить
12.01.2021 22:39 Ответить
Агент кремля козырь получил новые инструкции от руководства фсб, почетную грамоту, мендадьку от ***** , и премию , чтобы морда громче треснула.
Встреча удалась!
12.01.2021 22:39 Ответить
Так а кто Украину-то представлял? Меркель?
12.01.2021 22:39 Ответить
Не домовились ні про що. Це і є ЗЕконструктив.
12.01.2021 22:42 Ответить
хоч так. Якщо так. Бо може бути і підписано бомагу з капітуляцією.
12.01.2021 22:47 Ответить
Якби ж то. Бо можуть домовитися за безкоштовний шмурдяк Супутник В здати країну.
12.01.2021 22:49 Ответить
Охірненно ОПа дерьмака відзвітувала. В совячо- кацапському дусі. Ні про що?
Очевидно одне. Для нас, нічого хорошого.
12.01.2021 22:44 Ответить
Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе

Подождите. А у нас что цель установить мир на дамбасе? Тоесть нашу захваченную землю возвращать никто не собирается?
12.01.2021 22:46 Ответить
Стараннями виборців блазня ще й не таке буде...
12.01.2021 22:49 Ответить
натякаєш на ЗЕбаната https://censor.net/ru/user/461407?
12.01.2021 22:53 Ответить
агент козырь успешно отчитался о проделанной подрывной работе и получил новые вводные...
12.01.2021 22:47 Ответить
Козак поблагодарил за вагнеровцев?
12.01.2021 22:50 Ответить
лично!
12.01.2021 22:51 Ответить
а че преЗЕдентский борт ганяли? понты показать - людей обозлить???
позвистеть могли и по видеосвязи...все равно толку ..как с ишака презЕдент...
12.01.2021 22:50 Ответить
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.
12.01.2021 22:57 Ответить
А жополиз арестович вообще со слугами обнюхался .
"Слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - Арестович раскрыл сенсационные данныеВторник, 12 января 2021, 22:33

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2021-01-12/sliv-spetsoperatsii-po-zaderjaniyu-vagnerovtsev---arestovich-raskryil-sensatsionnyie-dannyie/220058 переглянути новину українською

К https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-04/sryiv-spetsoperatsii-po-zaderjaniyu-vagnerovtsev-poyavilis-foto-dokumentov-sbu/208431 "сливу" спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", который произошел летом 2020 года, может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение.
Об этом рассказал в программе "Все по беспределу" с Роксаной Руно на Апостроф TV спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник главы ОПГ Алексей Арестович.
По его словам, так называемое дело "вагнеровцев" является российским фейком, и рассматривать его надо в двух частях.
"Украинские спецслужбы на 100% следили за" вагнеровцами". Фейком является та часть обнародованной информации, где "вагнеровцев" на самолете из Турции должны были каким-то образом посадить в Украине и оттуда выманить", - заявил Арестович.
Он добавил, что подозревать в "сливе" этой спецоперации можно Петра Порошенко и его окружение.
"Может, от него и вышла эта информация. Ее могли вести под контролем с 2018 года к провалу. Порошенко очень рискнул, когда заявил, что он санкционировал эту спецоперацию, поскольку он и его окружение становятся подозреваемыми. Если он давал санкцию на эту спецоперацию в 2018 году, то она при нем на любом этапе могла быть "слита", - пояснил Арестович.
12.01.2021 22:59 Ответить
Арестович старається пробити дно?
Але: Апостроф, зажопний сайт...
12.01.2021 23:06 Ответить
Аристарх меня забанил. Правда в глаза режет.
12.01.2021 23:32 Ответить
Так была операция, или не было? Или немножко была, а там, где нужно, не была?
12.01.2021 23:32 Ответить
Ох...льна логіка: Порошенко в 2018 році давав добро, щоб злити її в 2020, коли все було готово.
13.01.2021 09:14 Ответить
>Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

и при этом нас каждый день обстреливают, что говорит само о переговорщиках и о самих переговорах...
12.01.2021 23:35 Ответить
В ходе дискуссии конструктивного характера ни о чем конструктивном договориться не удалось...
Зашибись!!!
13.01.2021 00:26 Ответить
Поделись конструктивом, деструктивный ты наш.
13.01.2021 04:54 Ответить
«Похвастаться нечем. Решений не удалось достигнуть ни по одному вопросу»: Козак - о прошедших в Берлине переговорах в нормандском формате на уровне советников.
13.01.2021 05:40 Ответить
"У дискусії був непростий, але конструктивний характер". Значить агент )(уйла д"Єрмак щось знову злив.
13.01.2021 09:07 Ответить
Говорять про досягнення миру на Донбасі, а треба говорити про деокупацію і повернення під контроль України ОРДЛО і Криму. Мир любою ціною - це велика війна через пару років.
13.01.2021 09:10 Ответить
А там нету никого представителей с Украины чего Ермак туда вообще поехал
13.01.2021 09:39 Ответить
А чего ему на халяву не полетать на Первом авиаборту со всеми топ-удобствами..?Тем паче, надо же было отчитаться о проделанной "работе" за прошлый год пред рашкуратором и получить новое задание..
13.01.2021 11:15 Ответить
13.01.2021 14:16 Ответить
 
 