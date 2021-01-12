Министр культуры Ткаченко о желании Степанова продлить локдаун: "Может стать решающим ударом"

Министерство культуры не поддержит идею министра здравоохранения Максима Степанова о продлении локдауна после 24 января из-за того, что она может нанести сильный ущерб шоу-бизнесу, креативным индустриям, малому и среднему бизнесу.

Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко напомнил, что жесткий карантин начался всего 5 дней назад, а Степанов уже предлагает его продлить.

"Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано с выводами? Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - написал он.

Ткаченко пообещал, что если этот вопрос поднимут на заседании правительства, Минкульт не поддержит продление локдауна.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министр здравоохранения Максим Степанов заявил 12 января, что выступает за продление жестких карантинных ограничений и после 24 января.