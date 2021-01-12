Министр культуры Ткаченко о желании Степанова продлить локдаун: "Может стать решающим ударом"
Министерство культуры не поддержит идею министра здравоохранения Максима Степанова о продлении локдауна после 24 января из-за того, что она может нанести сильный ущерб шоу-бизнесу, креативным индустриям, малому и среднему бизнесу.
Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Ткаченко напомнил, что жесткий карантин начался всего 5 дней назад, а Степанов уже предлагает его продлить.
"Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано с выводами? Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов хочет продлить локдаун
Ткаченко пообещал, что если этот вопрос поднимут на заседании правительства, Минкульт не поддержит продление локдауна.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министр здравоохранения Максим Степанов заявил 12 января, что выступает за продление жестких карантинных ограничений и после 24 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. Але єсі шо - за яйця взяти можна будь-кого." Класика. Совок 2.0.
1) це імітація боротьби з вирусом (замість вакцінації, як у нормальних країнах)
2) це відмазка для цих нездар на майбутнє - локдауном нам будуть весь час пояснювати економічні факапи ЗЕбанатів
3) це відтягування часу.
Все.
Так, я знаю, роблять менше тестів, але зелені самі загнали себе в таку пастку, бо тепер їм можна сказати - офіційно хворих стало менше!
Це й не дивно: сезонний всплеск ковіду повністю синхронний зі звичайним грипом - це листопад та початок грудня.
Черговий значно менший всплеск зазвичай буває весною в березні.
гугл:
"Фабрично-заводская промышленность с машинной техникой".
Кого вы избрали, зебилы? Себе подобных дегенератов!
Источник: https://censor.net/ru/n3241428
Скажи пожалуйста, какой лохторат стал разборчивый, им что - не хватает креативного виртуально "бубочки" на голубых экранам?
К слову, а за кого голосовали все эти работники "шоу-бизнеса и креативных индустрий"?
За Слуг Народа?
Так что же вам теперь еще то?
Посещаемость падает?
Кому нужна, могут позволить себе Венскую оперу или музеи Парижа.