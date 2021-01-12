В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах
Открытые данные из российских регионов показывают, что число вакцинированных от коронавируса жителей России может быть завышено в несколько раз и в реальности составляет около 300 тысяч человек - вместо 1,5 миллиона, о которых сообщается официально.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Вечером 10 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отчитались о более 1,5 миллиона получивших вакцину "Спутник V". За 4 дня до этого тот же орган сообщал о более чем миллионе вакцинированных россиян, а 2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко - о 800 тысячах.
"Темпы вакцинации "Спутником" могут впечатлить обывателя даже на фоне цифр из безусловного лидера в этой области - Израиля, которому удалось привить уже пятую часть населения страны и почти всех граждан из групп риска. В начале января, если верить данным федеральных чиновников, Россия вышла на уровень около 50 тысяч вакцинированных в день, через неделю в стране прививали 100-125 тысяч человек ежедневно", - говорится в материале Марка Крутова.
Региональные власти называют цифры меньше на несколько порядков. Всего в 44 российских регионах, которые отчитались о количестве привитых по состоянию на 9-11 января, пока было вакцинировано лишь 111 тысяч человек.
Аналитик Александр Драган допускает, что власти могут фальсифицировать цифры. По его оценкам, всего в стране на данный момент может быть привито одной или двумя дозами "Спутника V" 250-300 тысяч человек, то есть в 5-6 раз меньше, чем утверждается в заявлениях РФПИ и в официальном твиттер-аккаунте "Спутника".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
https://dnipro.znaj.ua/ru/325635-dniprovskiy-supermarket-goduye-lyudey-prostrochkoyu-zi-smitnika
Просто замість пляшки вирішив вакцинуватися "по-святковому" ))
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ, Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайську від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
Свинособака https://censor.net/ru/user/480946 , расскажи мне что такое третий этап )))
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak Вакцина від COVID-19! В чому науковий прорив? Клятий раціоналіст
Про це повідомляють росЗМІ.
У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод.
Эффективность 50,38%.
Ей , Степанов , и этим фуфлом вы решили украинцев травить или рашинским Спутничком ?
"мы говорим членин, подразумеваем - партия
мы говорим партия, подразумеваем - членин"
Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%
12.01.2021 / 20:29 1028
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50#ixzz6jPOwRMt7