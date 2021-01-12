В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах

Открытые данные из российских регионов показывают, что число вакцинированных от коронавируса жителей России может быть завышено в несколько раз и в реальности составляет около 300 тысяч человек - вместо 1,5 миллиона, о которых сообщается официально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вечером 10 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отчитались о более 1,5 миллиона получивших вакцину "Спутник V". За 4 дня до этого тот же орган сообщал о более чем миллионе вакцинированных россиян, а 2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко - о 800 тысячах.

"Темпы вакцинации "Спутником" могут впечатлить обывателя даже на фоне цифр из безусловного лидера в этой области - Израиля, которому удалось привить уже пятую часть населения страны и почти всех граждан из групп риска. В начале января, если верить данным федеральных чиновников, Россия вышла на уровень около 50 тысяч вакцинированных в день, через неделю в стране прививали 100-125 тысяч человек ежедневно", - говорится в материале Марка Крутова.

Региональные власти называют цифры меньше на несколько порядков. Всего в 44 российских регионах, которые отчитались о количестве привитых по состоянию на 9-11 января, пока было вакцинировано лишь 111 тысяч человек.

Аналитик Александр Драган допускает, что власти могут фальсифицировать цифры. По его оценкам, всего в стране на данный момент может быть привито одной или двумя дозами "Спутника V" 250-300 тысяч человек, то есть в 5-6 раз меньше, чем утверждается в заявлениях РФПИ и в официальном твиттер-аккаунте "Спутника".