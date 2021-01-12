РУС
В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах

В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах

Открытые данные из российских регионов показывают, что число вакцинированных от коронавируса жителей России может быть завышено в несколько раз и в реальности составляет около 300 тысяч человек - вместо 1,5 миллиона, о которых сообщается официально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вечером 10 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отчитались о более 1,5 миллиона получивших вакцину "Спутник V". За 4 дня до этого тот же орган сообщал о более чем миллионе вакцинированных россиян, а 2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко - о 800 тысячах.

"Темпы вакцинации "Спутником" могут впечатлить обывателя даже на фоне цифр из безусловного лидера в этой области - Израиля, которому удалось привить уже пятую часть населения страны и почти всех граждан из групп риска. В начале января, если верить данным федеральных чиновников, Россия вышла на уровень около 50 тысяч вакцинированных в день, через неделю в стране прививали 100-125 тысяч человек ежедневно", - говорится в материале Марка Крутова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса выявлен в РФ

Региональные власти называют цифры меньше на несколько порядков. Всего в 44 российских регионах, которые отчитались о количестве привитых по состоянию на 9-11 января, пока было вакцинировано лишь 111 тысяч человек.

Аналитик Александр Драган допускает, что власти могут фальсифицировать цифры. По его оценкам, всего в стране на данный момент может быть привито одной или двумя дозами "Спутника V" 250-300 тысяч человек, то есть в 5-6 раз меньше, чем утверждается в заявлениях РФПИ и в официальном твиттер-аккаунте "Спутника".

Автор: 

12.01.2021 23:39
+7
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:30
+7
Китайцы оценили эффективность своей вакцины в 79%, малазийцы в 65%, бразильцы в 50%. А европейские лаборатории скорее всего дадут 30-40% эффективности. Короче наши идиоты покупают полное дерьме по цене 500 грн за укол, притом нужно 2 укола каждому.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:42 Ответить
Ту лаптєвакину ніде не визнають. Штампують сертифікати самі для себе.
12.01.2021 23:26
12.01.2021 23:39
США?
12.01.2021 23:53
Кацапа розидрало вид ушанки до партянки.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:12
"На**ать ? - Элементарно, Ватсон"
13.01.2021 04:36
Повезло тем кацапам, кто после "Спутничка" козлом стал, потому что другие окочурились.
12.01.2021 23:29
звісно мокшанський терорист - ***** ніколи не буде вакцинуватися таким лайном як спутнік бльо
12.01.2021 23:42
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
12.01.2021 23:30
Ну, наверняка же Бигус, Серлещ и прочие найемы уже вовсю трубят о нарушениях... Нет? А что так?
13.01.2021 07:35
Ну так правильно, основная вакцинация идет в Москве и в армии, конечно в регионах намного меньше.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:31
да нам пох что там занижают.. вы лучше вакцину нормальную завезите для нас, жителей Украины, а то купили ц китайца и сели в очередной раз в лужу.. то вакцина оказалась намного хуже, то закупка должна проходить через бывшего чиновника контору.. ну короче куда не посмотри везде обосралась властьимушие.. в принципе как и все 30 лет, чему я удивляюсь... надоело.. нужно уезжать с Украины....
12.01.2021 23:33
жри, что дали (с)
показать весь комментарий
Яка розумниця !

12.01.2021 23:35
Дибілка козломорда , що тут скажеш😄
12.01.2021 23:38
А что тут плохого, супермаркеты часто тупо выкидыывают просрочку, так уж лучше отдавать людям.
12.01.2021 23:44
Рогатая свнсбк, супермаркеты выкидывают просрочку, это где?
12.01.2021 23:46
Тю блин новость, да сплошь и рядом.
https://dnipro.znaj.ua/ru/325635-dniprovskiy-supermarket-goduye-lyudey-prostrochkoyu-zi-smitnika
12.01.2021 23:53
Рогатая свинособака, так это ты там рылся, кайфонул небось? Как на родине, на ********, да?
12.01.2021 23:56
Лечись псих, и научись адекватно реагировать на факты, без порехода на личности и оскорблений.
13.01.2021 00:01
Рогов,а нє пора лі тєбє к "рОдним бєрьозкам"?
13.01.2021 09:17
"znaj.ua" - прихований кремлівський ресурс.
13.01.2021 04:44
Странно то, что на кацапии проживает всего 2% от населения Земли, а природных богатств у Московии почти 50% от всех богатств планеты. Только безмозглые могут с таким счастьем жить так хреново.
13.01.2021 00:22
А каких богатств у них больше? Тундры и вечной мерзлоты?
13.01.2021 00:37
По-вашему, газпром и роснефть тундру и вечную мерзлоту экспортируют?
13.01.2021 07:40
Нічого цікавого, звичайні скрепі свнсбк. )))
Просто замість пляшки вирішив вакцинуватися "по-святковому" ))

12.01.2021 23:37
Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ, Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайську від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
12.01.2021 23:41
Китайцы оценили эффективность своей вакцины в 79%, малазийцы в 65%, бразильцы в 50%. А европейские лаборатории скорее всего дадут 30-40% эффективности. Короче наши идиоты покупают полное дерьме по цене 500 грн за укол, притом нужно 2 укола каждому.
12.01.2021 23:42
Evropa nezakupili kitajskoj vakcini.Tolko dve vakcini jest gde nuzen odin ukol,drugije po dva ukola
12.01.2021 23:45
Ну эффективность то можно и не закупая большую партию определить.
12.01.2021 23:50
Эффективность определяют в три этапа. Китайская третий этап не прошла. Самый важный. На людях. Как и мокшанская для животных спутник V.
12.01.2021 23:52
Третй этап не прошла ни одна вакцина если уж на то пошло.
12.01.2021 23:55
то як сертифікували в Європі Пфайзер і Модерну ?
13.01.2021 09:11
3-й этап никто ещё не прошёл.
12.01.2021 23:56
Да ты шо? ))
Свинособака https://censor.net/ru/user/480946 , расскажи мне что такое третий этап )))
12.01.2021 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=st9R4iHlacs Ще одна вакцина від COVID-19! Чим вона краща? Клятий раціоналіст
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak Вакцина від COVID-19! В чому науковий прорив? Клятий раціоналіст
13.01.2021 00:07
Sami kitajci dajut info sto na 9 milion zdelano ukolov.Rovno 9 kak i raska dajiot 1.5mln im verit neocen xocitsia. Amerikosi tak tocnyje danyje dajut uze okolo 10 mln. oni ukololi kak i ES dajut danyje na 3mln.Tut tolko Pfizer poka
13.01.2021 00:06
Компанія Pfizer відмовилася постачати Covid-вакцину до Росію для приватних осіб і компаній.

Про це повідомляють росЗМІ.

У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод.
12.01.2021 23:45
В любом случае это как минимум на 300 тыс больше, чем у нас.
12.01.2021 23:51
как по мне, то абсолютные цифиря - ни о чем. корректнее сравнивать в %-ном отношении к численности населения.
13.01.2021 00:44
Здесь мы тоже не выиграем.
13.01.2021 00:47
Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины"
Эффективность 50,38%.
Ей , Степанов , и этим фуфлом вы решили украинцев травить или рашинским Спутничком ?
12.01.2021 23:52
Никаких других вариантов кроме японского для спасения русни от вируса нет и быть не может !!! Только японский - 1945 (Хиросима, Нагасаки).
13.01.2021 00:21
13.01.2021 00:44
та, это исчо маяковский подметил, шо пацаки говорят одно, а подразумевают другое:
"мы говорим членин, подразумеваем - партия
мы говорим партия, подразумеваем - членин"
13.01.2021 00:47
А на самом деле привились 100 долбней, которым терять нечего.... ну и еше 3000000 тех, кто уже и так ласты опрокидивают, а им рассказывают сказки о возможном излечении...
13.01.2021 01:32
скоріше б там всі ************* свинособаки передохли хоч від вакцини, хоч від самої корони!
13.01.2021 07:58
Дещо про китайський Сіновак для України(по ціні Пфайзер)


Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%

12.01.2021 / 20:29 1028

https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50#ixzz6jPOwRMt7
13.01.2021 09:08
 
 