Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко

Конституционный суд Украины предоставил "полные и достоверные факты" относительно отдыха председателя Александра Тупицкого в Дубае, предоставив в подтверждение отдыха 6-13 января туристический ваучер, распечатанный 11 января.

На это в Facebook обратил внимание юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"Обратите внимание на дату. Туристический ваучер распечатан в первый банковской день после скандала - 11 января 2021 года. То есть его не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель. И вот сами вопросы. Когда был приобретен именно этот, конкретный тур за 242 000 грн? Почему ваучер не был распечатан раньше? Каким образом вероятное наличие такого тура опровергает возможность отдыха Тупицкого на соседней вилле?" - уточняет юрист.

Он также отметил "откровенное и циничное хамство", с которым в КСУ пишут об отказе Тупицкого предоставлять информацию о своей поездке в дальнейшем.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

