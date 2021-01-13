РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3902 посетителя онлайн
Новости
13 744 53

Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко

Конституционный суд Украины предоставил "полные и достоверные факты" относительно отдыха председателя Александра Тупицкого в Дубае, предоставив в подтверждение отдыха 6-13 января туристический ваучер, распечатанный 11 января.

На это в Facebook обратил внимание юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратите внимание на дату. Туристический ваучер распечатан в первый банковской день после скандала - 11 января 2021 года. То есть его не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель. И вот сами вопросы. Когда был приобретен именно этот, конкретный тур за 242 000 грн? Почему ваучер не был распечатан раньше? Каким образом вероятное наличие такого тура опровергает возможность отдыха Тупицкого на соседней вилле?" - уточняет юрист.

Он также отметил "откровенное и циничное хамство", с которым в КСУ пишут об отказе Тупицкого предоставлять информацию о своей поездке в дальнейшем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава КС Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. ФОТОрепортаж

Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко 01
Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко 02

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Смотрите также: Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КС (2252) ОАЭ (200) юрист (95) Тупицкий Александр (234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Не, ну интересно.., с каких херов у этих уродов з/п под пол-лимона в месяц...!? Что эти уроды делают на работе.., ежедневно..!? Ну, расшатывают устои страны Украина, а что ещё ???
показать весь комментарий
13.01.2021 00:58 Ответить
+7
Не в защиту тупицкого, но надоели долбодятлы и журнашлюхи)))
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:26 Ответить
+5
Судя , как Тупицкий тратит гроши в кризис , можно сделать вывод ,
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
показать весь комментарий
13.01.2021 00:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подлог
показать весь комментарий
13.01.2021 00:32 Ответить
подлог - это эта статья.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:30 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 00:33 Ответить
Чиво ржешь парахобот?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:37 Ответить
Тупицкий обьяснил,что его семья привыкла отдыхать с минимальным комфортом, поэтому они поселились в обычном отеле в Дубае, а не на какой-то королевской вилле, вы все врете... чего пристали, обычный же отель на искусственном острове
показать весь комментарий
13.01.2021 00:35 Ответить
Судя , как Тупицкий тратит гроши в кризис , можно сделать вывод ,
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
показать весь комментарий
13.01.2021 00:36 Ответить
Кстати , это его не единственный отпуск за 2020 год 😀😀😀??
Да ещё и члены семьи любят хорошо отдыхать . И дача в Крыму
ВЕСЕЛЫЙ В УКРАИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСУ
показать весь комментарий
13.01.2021 00:38 Ответить
В Крыму на даче мочу поиходится пить.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:26 Ответить
Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко - Цензор.НЕТ 8203
показать весь комментарий
13.01.2021 00:38 Ответить
Зебилы мля.....им подтереться можно .... Менеджер все оплатила даже без личного присутствия «красномантийного».... Там фамилию сказал на ресепшине или паспорт дал ....Главное чтоб туроператор join up оплатил все в главный офис .... А такого уровня отели своих «отдыхал» встречают в аэропорту -чартерный транспорт и Наш ( работают там Наташи) гид с табличкой на родном языке и портье с тележкой..... Он даже чемодан с транспортёр ленты не поднимал.....
показать весь комментарий
13.01.2021 00:40 Ответить
Пхе... Грызутся паучары в банке. И в Банках, и судах и где придется промеж собой. А что слугам- хозяева сами карт бланш суют. Надо дать шанс, подождать, потерпеть, глядишь... А там глядишь и сдохнет хозяин, че слуге волноваться зазря.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:41 Ответить
NYT только что сообщила со ссылкой на сотрудников лидера республиканцев в Сенате Митча Маконнелла о том,что он считает,что Трамп совершил преступление,наказуемое импичментом и что он рад тому,что демократы в ПП начинают процедуру импичмента Трампа.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:44 Ответить
скажите а там акулы водятся????
показать весь комментарий
13.01.2021 00:51 Ответить
сколько заселялся в гостиницы через букинг никакой ваучер не требовали все в компьютере, если попросишь могут дать бумажку
показать весь комментарий
13.01.2021 00:55 Ответить
ну в Україні лише переходять на електронку. он лікарям все-рівно треба роздруковану бумашку, хоча скрізь пишеться, що у смартфоні достатньо.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:15 Ответить
просто там тупые, не знают что все может быть в смартфоне
показать весь комментарий
13.01.2021 00:56 Ответить
ото і роздрукував, бо нада для доказів не готелю. окрім того заселившись, міг ту бумашку викинути. а тут вона знадобилась іншим. ще раз надрукував.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:17 Ответить
Нє, ну може в нього в смартфоні ваучер був, це таке... Але навіть 240 тис. - це дуже дофіга для українця - аж надто зажирно!
показать весь комментарий
13.01.2021 00:56 Ответить
Ваучер показала прес-служба КС, типу як відмазку. Надруковано 11.01, тобто коли пан вже був на відпочинку.
Мабуть подзвонили тур.оператору і попросили надрукувати, що треба та й все.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:12 Ответить
можливо, це другий друк. перший вже викинув. із електронного можна зробити копій дофіга, аби фарба у принтері була.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:18 Ответить
Не, ну интересно.., с каких херов у этих уродов з/п под пол-лимона в месяц...!? Что эти уроды делают на работе.., ежедневно..!? Ну, расшатывают устои страны Украина, а что ещё ???
показать весь комментарий
13.01.2021 00:58 Ответить
Мало того - они не готовы за пол-лимона честно работать ичестно декларировать свои доходы - для них эти пол-ляма - карманные расходы.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:09 Ответить
журнашлюхи в своем репертуаре, а ты докажи что отдыхал не на вилле за 300 в день как мы набросили ) а ваша бумажка с печатью не бумажка
показать весь комментарий
13.01.2021 01:00 Ответить
може скидка за ковід. так зазивають клієнтів. тому туди і поїхав.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:20 Ответить
Там нет и близко, ни печати ни подписи, и ею можно подтереться.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:23 Ответить
зато у обвинителей и печать и подпись )
показать весь комментарий
13.01.2021 01:28 Ответить
Чисто по теме - печать круглая - тур оператора ( пустые поля- это остатки мозга знающие закон зарисовали паспортные данные-понимают что « разглашением личной информации» красномантиевый сожрет этих журналюг с какашерами .... ООО предоставило ваучер в котором некто оплатил за « красномантийного» Я бы вообще сказал - наколядовал)))) Впрочем он и зебобо послал.... О чем в кафешке на диктофон сказал « могут убрать только голосованием судей- но кто будет за такое голосовать если каждый может быть на моем месте» -Ну прям Александр Дюма « один за всех и все за одного»... А на вилле просто ещё и инструкции нужные получает))) приятное с полезным..... Классика жанра....
показать весь комментарий
13.01.2021 01:53 Ответить
Україна стає все більш схожою на типову африканську країну, де негри, які дорвались до влади обвішуються золотом, поки прості негри з народу не мають що їсти.
Потім прийдуть нові негри, які наобіцяють народу покращення і т.д.
Щоправда одна відмінність: кожні нові негри, що приходять до влади часто перестрілюють попередніх) А в нас вони живуть ще й на повному держ.забезпеченні.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:04 Ответить
Хо-хо - так я ещё при совке ВВС слушал - где прогнозировали « латиноамериканский сценарий развития пост советских государств» ну видим в отличии От Чехословакии Иовы Латвии вполне прогнозируемый результат
показать весь комментарий
13.01.2021 01:55 Ответить
пздц зарплата 16 штук баксів!.. В 4 рази більша ніж у вчителя!
показать весь комментарий
13.01.2021 01:06 Ответить
За що? Що корисного зробив? Що винайшов?Що створив? Тварі! У людей, які все життя тяжко працювали пенсія...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:21 Ответить
...а вот какая падла за соизмеримое бабло поехала пасти бедного несчастного судью и поселилась в соседней вилле ?)) Джеймс Понт. к чему: такого гавна нарыть можно на каждого судью.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:16 Ответить
нашо селитись у сусідній віллі? журналість і під порогом поспить )))
показать весь комментарий
13.01.2021 01:21 Ответить
Я просто опутиневаю... почти 500000 народных денег за что? *** СУКИ, ЗА ЧТО этой тварюке выдали такие деньги? Я и многие мои коллеги за половину готовы делать лучше для Украины, качественнее и быстрее, чем эти продажные шкуры...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:21 Ответить
Ты не из их тусы, тебя даже посмотреть не подпустят .
Место районного судьи в городе стоило в 13 году 100к долл., отбивалось за 3-4 месяца. Так что "офиц.з/п" - такая мелочь....
показать весь комментарий
13.01.2021 08:15 Ответить
....и кстати у тебя бы за место уай.судьи денег бы не взяли - ты не "свой", тебя не знают, не доверяют и не продадут это место ...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:17 Ответить
опять фейки пошли...
Не обязательно когда едешь на ВИП-отдых распечатывать ваучер.
Тебя в аэропорту зарегят на рейс без ваучера, по паспорту. По прилету встретят, тоже ваучер не нужен. И в гостиницу без ваучера поселят.
Это только если по нищебродской путевке за 300 долл. летишь в Турцию надо все распечатанное на руках иметь.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:23 Ответить
Не в защиту тупицкого, но надоели долбодятлы и журнашлюхи)))
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
показать весь комментарий
13.01.2021 01:26 Ответить
Ну и что !? Тупицкому тупо пох... оно *** на отдыхе .. повоняете в инете и успокоитесь..
показать весь комментарий
13.01.2021 01:32 Ответить
Когда Тупицкого вывели на чистую воду он по быстрому купил еще один ваучер за 240 тысяч от 11 января в дополнение к уже имеющемуся по 300 тысяч /сутки от 6 янв 2021. Что такое для него 240 тысяч грн, чтоб избежать скандала - сущая мелочь.
показать весь комментарий
13.01.2021 04:45 Ответить
пруфы про "уже имеюзийся по 300 тысяч\сутки" есть? Или тебе пролетарское чутье подсказывает?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:33 Ответить
Кому нужен этот Конституционный суд? Тем более состоящий из обнаглевших коррумпированных Тупицких. Его функции может выполнять Верховный суд, как в США
показать весь комментарий
13.01.2021 04:52 Ответить
це тиск на кс, політичні репресії !
показать весь комментарий
13.01.2021 05:29 Ответить
Разве можно назвать ВМЕНЯЕМЫМИ "людей" , которые от жиру и роскоши бесятся ...
Все гос служащие должны проходить НЕЗАВИСИМУЮ психиатрическую экспертизу , а олигархов принудительно заключать в психбольницы...
показать весь комментарий
13.01.2021 06:23 Ответить
Тупицкий как и Степанов должен бьіть ликвидирован
показать весь комментарий
13.01.2021 06:34 Ответить
Почему бы Тупицкому (ну, и фамилия!), не поделится по христиански с той тетенькой, у которой "дети и внуки без хлеба сидят, а у нее ни молока, масла и лекарств нет? В Конституции, наше государств прописано как социальное. Как глава Конституционного суда, в первую очередь должен Конституцию соблюдать.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:50 Ответить
потому что та тетенька сама выбирала ту власть, и никто не должен теперь облегчать ее страдания.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:35 Ответить
Любопытно, Зеленский знает, что у него синдром Даннинга - Крюгера?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:18 Ответить
Нет, потому, что у него синдром Даннинга_Крюгера. Но, об этом знают его кукловоды.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:08 Ответить
Ваучер сдается при заселении в отель.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:38 Ответить
 
 