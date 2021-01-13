Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко
Конституционный суд Украины предоставил "полные и достоверные факты" относительно отдыха председателя Александра Тупицкого в Дубае, предоставив в подтверждение отдыха 6-13 января туристический ваучер, распечатанный 11 января.
На это в Facebook обратил внимание юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Обратите внимание на дату. Туристический ваучер распечатан в первый банковской день после скандала - 11 января 2021 года. То есть его не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель. И вот сами вопросы. Когда был приобретен именно этот, конкретный тур за 242 000 грн? Почему ваучер не был распечатан раньше? Каким образом вероятное наличие такого тура опровергает возможность отдыха Тупицкого на соседней вилле?" - уточняет юрист.
Он также отметил "откровенное и циничное хамство", с которым в КСУ пишут об отказе Тупицкого предоставлять информацию о своей поездке в дальнейшем.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
Да ещё и члены семьи любят хорошо отдыхать . И дача в Крыму
ВЕСЕЛЫЙ В УКРАИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСУ
Мабуть подзвонили тур.оператору і попросили надрукувати, що треба та й все.
Потім прийдуть нові негри, які наобіцяють народу покращення і т.д.
Щоправда одна відмінність: кожні нові негри, що приходять до влади часто перестрілюють попередніх) А в нас вони живуть ще й на повному держ.забезпеченні.
Место районного судьи в городе стоило в 13 году 100к долл., отбивалось за 3-4 месяца. Так что "офиц.з/п" - такая мелочь....
Не обязательно когда едешь на ВИП-отдых распечатывать ваучер.
Тебя в аэропорту зарегят на рейс без ваучера, по паспорту. По прилету встретят, тоже ваучер не нужен. И в гостиницу без ваучера поселят.
Это только если по нищебродской путевке за 300 долл. летишь в Турцию надо все распечатанное на руках иметь.
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
Все гос служащие должны проходить НЕЗАВИСИМУЮ психиатрическую экспертизу , а олигархов принудительно заключать в психбольницы...