Осужденных по "делу Хизб-ут-Тахрир" крымских татар Абдулганиева, Абхаирова и Эмирусеинова в СИЗО РФ содержат в ужасных условиях, - адвокат

Осужденных по красногвардейскому "делу Хизб-ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова этапировали из Ростовского СИЗО в Новочеркасск, где, по их словам, "нечеловеческие условия содержания".

Об этом Крым.Реалии сообщили в объединении "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Оба (Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев. - Ред.) жалуются на отвратительные условия содержания. Оба говорили, что в камерах очень холодно, очень сыро, на стенах грибок, вообще самые ужасные условия из всех СИЗО, в которых они уже побывали. Что касается Эскендера Абдулганиева, с 4 декабря, как он туда заехал, ему до сих пор не выдали одеяло, укрывается чем попало - куртками и другой одеждой, потому что очень холодно. В камере находится 4 человека. Элементарно унитаз треснутый, сломанный пополам. И уже, находясь в такой ситуации, он просился в карцер, однако ему было в этом отказано. Указали на то, что в карцере условия содержания намного лучше. Поэтому даже в карцер не переводят", - рассказал объединению адвокат Эдем Семедляев.

На сайте ФСИН по Ростовской области нет информации об условиях содержания в следственном изоляторе крымских татар.

Абдулганиева, Абхаирова и Эмирусеинова задержали в феврале в 2019 году в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. ФСБ России утверждало, что крымчане причастны к деятельности запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".​

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 3 ноября осудил троих фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" на 42 года тюремного заключения. Так, Рустему Эмирусеинову дали 17 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальное - на строгом режиме. Арсену Абхаирову - 13 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме. ​Эскендеру Абдулганиеву - 12 лет, также с отбыванием в тюрьме первых двух лет.

