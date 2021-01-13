Англия вслед за Шотландией и Уэльсом объявила, что для въезда будет обязателен негативный тест на COVID-19
С 15 января все приезжающие в Англию должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом заявил министр транспорта Великобритании Роберт Кортс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Решение касается не только иностранцев, но и граждан Великобритании.
Тесты на коронавирус должны быть сделаны в течение 72 часов до прибытия в Англию. Нарушителям грозит штраф в 500 фунтов стерлингов.
По словам Кортса, таким образом власти пытаются уменьшить количество завозных случаев COVID-19 и защитить систему здравоохранения.
Ранее СМИ сообщали, что подобное правило также вступит в силу в других регионах Великобритании - Шотландии и Уэльсе - однако точная дата до сих пор не объявлена, отмечает Укринформ.
По последним данным портала Worldometer, в мире подтверждено 91,886 млн случаев COVID-19, в том числе 1,966 млн летальных, выздоровели 65,651 млн человек.
Дальше будут требовать "паспорт о вакцинации".
Гитлер - щенок шелудивый по сравнению с этими уголовниками.
Испания и Греция - страны, оккупированные глобалистами.
Я тут уже писал, что меня в сентябре заблокировали на ФБ, с основанием:"Отрицание угрозы коронавируса"(с). После этого я уже не удивляюсь ничему! Чертов кошмар!