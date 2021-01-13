Англия вслед за Шотландией и Уэльсом объявила, что для въезда будет обязателен негативный тест на COVID-19

С 15 января все приезжающие в Англию должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом заявил министр транспорта Великобритании Роберт Кортс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Решение касается не только иностранцев, но и граждан Великобритании.

Тесты на коронавирус должны быть сделаны в течение 72 часов до прибытия в Англию. Нарушителям грозит штраф в 500 фунтов стерлингов.

По словам Кортса, таким образом власти пытаются уменьшить количество завозных случаев COVID-19 и защитить систему здравоохранения.

Ранее СМИ сообщали, что подобное правило также вступит в силу в других регионах Великобритании - Шотландии и Уэльсе - однако точная дата до сих пор не объявлена, отмечает Укринформ.

По последним данным портала Worldometer, в мире подтверждено 91,886 млн случаев COVID-19, в том числе 1,966 млн летальных, выздоровели 65,651 млн человек.

