Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки: Это может создать "ужасный прецедент"

Вице-президент Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс Пелоси.

"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он.

По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом, создаст ужасный прецедент".

Он призвал Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"

Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Топ комментарии
+13
_И да, то, что Пенс называет "ужасным прецедентом" отстранение от власти очевидного агента вражеской страны, обличает самого подлеца Пенса.
13.01.2021 07:37 Ответить
+11
Пенс пособник трумпа и теперь просто прикрывает свою задницу.
13.01.2021 07:14 Ответить
+8
Ну, раз так, тоді з нетерпінням чекаємо від трампонутих клоунів подальших вистав
13.01.2021 07:29 Ответить
Пенс пособник трумпа и теперь просто прикрывает свою задницу.
13.01.2021 07:14 Ответить
_И да, то, что Пенс называет "ужасным прецедентом" отстранение от власти очевидного агента вражеской страны, обличает самого подлеца Пенса.
13.01.2021 07:37 Ответить
20 февраля во время встречи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 главой Европейского совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональдом Туском Пенс заявил о желании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 администрации Трампа наладить взаимоотношение с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россией путём поиска новых решений в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F двухстороннего сотрудничества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA#cite_note-56 [56] .
13.01.2021 07:47 Ответить
Засцяв, собака.
13.01.2021 10:05 Ответить
Ну, раз так, тоді з нетерпінням чекаємо від трампонутих клоунів подальших вистав
13.01.2021 07:29 Ответить
Вони можуть бути незалежно від імпічменту Трампа. Бо "трампонуті" ж.
13.01.2021 07:32 Ответить
Дуже сумні вистави можуть бути поставлені.
13.01.2021 08:41 Ответить
Проблеми блідолицих американців індійців не "хвилюють"..
13.01.2021 17:49 Ответить
Трамп, когда чудит о прецедентах не думает. Он как и наш Клоун полагает, что раз его выбрали то ему все можно
13.01.2021 09:17 Ответить
Демократам самим за події влітку треба або хрестик зняти, або труси вдягти. Пенс правий в цьому випадку.
13.01.2021 07:30 Ответить
А як там "Антіфа", яка і там і тут відзначилася, на "білі польта" трампочубних плям не наставила?
13.01.2021 07:43 Ответить
Плітки з хамами не обговорюю.
13.01.2021 07:46 Ответить
Бо нема чого заперечити. Злив зараховано.
13.01.2021 07:55 Ответить
Та рахуй, відро.
13.01.2021 08:09 Ответить
Відро плям на "білих польтах"? Мені байдуже. Мені їх не прати.
13.01.2021 08:12 Ответить
Тобто ти звичайнісінький хамовитий троль. Щасти.)))
13.01.2021 08:13 Ответить
То що там з "Антіфою", незвичайний?
Та й на "ти" ми наче б то не переходили... То й хто з нас тепер "хамовитий?
13.01.2021 08:19 Ответить
Ще не наївся? Більше не годуватиму, достатньо з тебе.
13.01.2021 08:24 Ответить
Поки що їси ти. І їси своє, власне. Бо від поставленого запитання ховаєшся, як білі польта від правди чорт від ладану.
Що там з "Антіфою"?
13.01.2021 08:45 Ответить
Он то конечно правый.
Но в таком случае, они должны были заставить Трампа самого уйти в отставку, пригрозив, что в случает отказа применят 25 поправку и дальше пойдут уголовные дела...Разумеется договорившись про все это с республиканцами. Тогда бы для общества, все выглядело максимально красиво и сглаживало все углы
13.01.2021 09:22 Ответить
Ему в 24-м будет "всего" 65 лет. У него могут быть шансы. Зачем ему делать грязную работу за демократов???? А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда ).
13.01.2021 07:41 Ответить
Зедебил повешен?
Только после десятка лет за решеткой.
Он же обещал, что всем будет весело!?
Вот тогда и посмеемся над ним.
А потом можно и повесить, чтоб не жрал за наш счет!
13.01.2021 08:56 Ответить
Суда Линча например
13.01.2021 09:23 Ответить
Мне нравится ход Вашей мысли
13.01.2021 11:57 Ответить
Пенс в очередной раз показал себя порядочным человеком, не поддавшись соблазну "войти в историю" как президент, пусть и на несколько дней, взамен на усугубление раскола в обществе.
13.01.2021 07:41 Ответить
Вчора по "Радіо Свобода" особистий врач Трампа зізнався, що останній хворий на бєшенство.
Чомусь так і сказав не сказ, а "бєшенство". Але ж він вєтврач, то йому й видніше...
13.01.2021 07:47 Ответить
Ссылку можно?
13.01.2021 08:16 Ответить
Куда? В Сибирь?
13.01.2021 08:17 Ответить
Так, звичайно
13.01.2021 08:17 Ответить
Личный врач Трампа, ветеринар?! Оригинально!!!
13.01.2021 09:24 Ответить
Так, Трамп такий непередбачуваний..
13.01.2021 17:33 Ответить
А смысл, за неделю до передачи власти? Когда вся процедура отстранения от власти на многооо длиннее. При том, что это отстранение накалит и без того не простую обстановку в такое "серьезное время в жизни нации". Единственное объяснение, это не допустить Трампа к выборам в 2024м году. Значит они Трампа реально боятся.
13.01.2021 07:56 Ответить
Смысл в том, что дважды импичманутый лишается права баллотироваться в президенты. Трампа уже подвергали процедуре импичмента. Да, не отстранили, но процедура была. Теперь достаточно ещё раз провести процедуру ( результат не важен) и рыжый клоун будет лишён навсегда возможности участия в следующих выборах. А он, видимо, собирается, учитывая что несколько десятков миллионов американскиз долбодятлов за него голосовали
13.01.2021 08:44 Ответить
Смисл у тому, що зло має бути покаране. А все інше - окозамилювання для відвертання уваги.
13.01.2021 08:47 Ответить
Навіть якщо за 5 хвилин до закінчення терміну, сенс є. Свині потрібно показати, що вона свиня.
13.01.2021 10:09 Ответить
Пытаюсь понять. Это ты ему генерала Сулеймани, простить не можешь, или за консульство в Иерусалим перенесённое, или за забор на границе с Мексикой? Что он тебе плохого сделал? Джавелины дал, помощь разнообразную оказывал, СП2 тормозил изо всех сил, Украинскую газовую фирму не позволил разрабить. Что же всё таки с ним не так?
13.01.2021 10:52 Ответить
Не неси пургу. І не "пытайся понять".Тобі не дано. Тормоза, блін, заборні.
13.01.2021 16:39 Ответить
Мне отвечать не надо. Ты хотя бы для себя в силах сформулировать причины твоей ненависти к незнакомому тебе человеку, президенту далёкой, чужой страны?
13.01.2021 18:36 Ответить
агаа, пенс - огенд кримля. трамп - огенд кримля.
какая пидступная зрадулька.
два неудачных импичмента.
13.01.2021 08:04 Ответить
Сходи попісяй.
13.01.2021 10:10 Ответить
не я, а ты сходи попісяй.
13.01.2021 21:58 Ответить
Штаты - образец демократии для всего мира. И все эти 'междоусобицы' на руку авторитаризму, где режимы могут , ссылаясь на свои же заготовки, пугать демос последствиями установления демократии. Поэтому мне не нравится происходящее в США. А так да, Трампа лучше отстранить навсегда без права на кам бэк. Его только одно помилование Джулиани, который замазан полностью с коррупцией, уличён в связях с кремлем, просто и красноречиво говорит о том, что есть трамп.
13.01.2021 08:08 Ответить
Про "образец демократии" Вы это ливийцам, сирийцам или иракцам расскажите, они оценят и посмеются
13.01.2021 08:12 Ответить
Ты это своему путяре расскажи
13.01.2021 08:45 Ответить
не надо так далеко ходить. Достаточно посмотреть на то что весной-летом делалось в самих Штатах.
13.01.2021 09:49 Ответить
Право на митинги, пикеты, демонстрации разрешены по конституции.
13.01.2021 10:30 Ответить
ааа, так никаких погромов и грабежей не было, это были "митинги"?
13.01.2021 10:32 Ответить
Как и везде, в Штатах есть провокаторы, особенно рашка старается
13.01.2021 11:50 Ответить
эээ... Массовые погромы магазинов, сожжение полицейских участков - это "провокаторы"?
Ну и каша у тебя в голове.
13.01.2021 11:53 Ответить
Так демократично переизбрали иранского Сулеймани. Посольство и консульство в Иерусплим перенесли. Мировую логистику открыто ломают. Это и есть демократия?
13.01.2021 08:22 Ответить
Американці розплачуються за свого зЁ. І тут вони попереду українців на кілька років. Але, нажаль, це ще зовсім не останні рахунки за якими їм треба буде сплачувати.
13.01.2021 08:51 Ответить
А мог бы сделать Америке хорошее дело.
13.01.2021 08:13 Ответить
Запомните эту фразу. Через год сравним.
13.01.2021 08:17 Ответить
Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент" - Цензор.НЕТ 9140.......
13.01.2021 08:14 Ответить
Копия 🤡🤢 зельцман , тот ссыкуняра от хлопка пакетика угадился
13.01.2021 08:19 Ответить
Очень злой, белый орлан, символ Америки, прикован за ногу.
13.01.2021 08:31 Ответить
Афтар, жги ышо!
13.01.2021 10:11 Ответить
трамп сам по себе ужасный прецедент
13.01.2021 09:08 Ответить
Если отстранение от власти очевидно психически нестабильного Президента,- это "ужасный прецедент", то помещение его на принудительное лечение в специализированную клинику не будет чем-то неординарным. Каждый может сорваться и заболеть. Це на мій хлопський розум.
13.01.2021 09:10 Ответить
Марно, таке вже невиліковане.
13.01.2021 09:48 Ответить
Цензор, а, почему на страницах вашей газеты, - поплюжа события с Капитолием, - никто не привел высказывание Путина, - примерно такое -"... Трамп, приехав в Россию, первым делом встретился с проститутками в центральной гостинице, глядя на Кремль..."
13.01.2021 09:40 Ответить
Трамп вибраний народом президент, а Байден призначений Фальсифікаторами.
13.01.2021 10:06 Ответить
Этапять!
13.01.2021 10:12 Ответить
Я никогда не разбиралась в их выборной арифметике, но вы точно лжёте
13.01.2021 11:52 Ответить
Фіг з тим трампом. Чого у нас немає 25 поправки? От питання.
13.01.2021 10:35 Ответить
у нас і другої нема...
13.01.2021 10:57 Ответить
Читаю тут "спеців" по США і розумію як у нас клоун президентом став- вам ж любе Г в голову можна вливати, ви ж все хаваєте в всьому вірите що написано.
13.01.2021 10:46 Ответить
https://thehill.com/homenews/house/533955-house-passes-bill-calling-on-pence-to-remove-trump Палата прийняла законопроект, в якому закликає Пенса усунути Трампа , Законопроект прийнятий 223-205. підтримав один депутат від республіканців Адам Кінзінгер (R-Ill.)... Звісно ж це більше технічне голосування, бо він був внесений на голосування. Пенс прийняв рішення не користатися (принаймні наразі) цією поправкою. https://thehill.com/homenews/administration/533958-read-pence-letter-to-pelosi-rejecting-calls-to-invoke-25th-amendment ЧИТАЙТЕ: Лист Пенса до Пелосі відхиляє заклики посилатися на 25-ту поправку (його можна завантажити в PDF) Однак https://thehill.com/homenews/house/533965-growing-number-of-gop-lawmakers-say-they-support-impeachment зростає кількість законодавців Республіканської партії які заявляють, що підтримають імпічмент , не залежно від https://thehill.com/homenews/house/533953-gop-lawmakers-introduce-resolution-to-censure-trump-over-capitol-attack резолюції
13.01.2021 11:37 Ответить
Майк Пенс будущий Президент США. 100%. Зачем ему раскалывать Республиканскую партию и таскать каштаны из огня в пользу Демократов.
13.01.2021 12:28 Ответить
Следуя и анализируя происходящее с Трампом, я все больше испытываю сомнения в результате Президентских выборов 2020. Хотя это и не мое дело, но на ситуацию в Украине оно как-то повлияет и меня это очень беспокоит
13.01.2021 12:33 Ответить
Пенс уже видит себя следующим кандидатом в президенты)
13.01.2021 16:28 Ответить
 
 