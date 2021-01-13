Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки: Это может создать "ужасный прецедент"
Вице-президент Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс Пелоси.
"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он.
По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом, создаст ужасный прецедент".
Он призвал Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена".
Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".
25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.
Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду.
Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.
6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
Та й на "ти" ми наче б то не переходили... То й хто з нас тепер "хамовитий?
білі польта від правдичорт від ладану.
Що там з "Антіфою"?
Но в таком случае, они должны были заставить Трампа самого уйти в отставку, пригрозив, что в случает отказа применят 25 поправку и дальше пойдут уголовные дела...Разумеется договорившись про все это с республиканцами. Тогда бы для общества, все выглядело максимально красиво и сглаживало все углы
Только после десятка лет за решеткой.
Он же обещал, что всем будет весело!?
Вот тогда и посмеемся над ним.
А потом можно и повесить, чтоб не жрал за наш счет!
Чомусь так і сказав не сказ, а "бєшенство". Але ж він вєтврач, то йому й видніше...
какая пидступная зрадулька.
два неудачных импичмента.
Ну и каша у тебя в голове.