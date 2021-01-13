РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5251 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
530 2

Денисова и посол Швеции Тиберг обсудили освобождение 109 находящихся в незаконном заключении в РФ и оккупированном Крыму граждан Украины

Денисова и посол Швеции Тиберг обсудили освобождение 109 находящихся в незаконном заключении в РФ и оккупированном Крыму граждан Украины

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг обсудили освобождение 109 находящихся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма граждан Украины.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передет Цензор.НЕТ.

"Провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом по активизации сотрудничества со Швецией в сфере защиты прав человека, учитывая их председательство в ОБСЕ в 2021 году... Сообщила, что во время встречи 3 декабря 2020 г. с так называемым "уполномоченным по правам человека в ДНР" Морозовой был обсужден вопрос о передаче 300 осужденных и 125 уголовных дел и производств по 133 людям. Однако, пока что так называемые "уполномоченные по правам человека" ОРДЛО утверждают, что все о чем говорилось может быть реализовано после определенного прогресса в Минском формате. Но прежде, это были не взаимосвязанные процессы, и теперь для решения поставленных задач я пытаюсь разделить их. Обсудили вопрос освобождения гражданских заложников и военнопленных", - написала Денисова.

Она отметила, что сейчас из-за отсутствия новых освобождений количество незаконно удерживаемых граждан на временно оккупированных территориях Донбасса увеличивается.

"По сравнению с августом 2020 г. их количество увеличилось на 19 человек - с 235 до 254. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Отдельно поставили вопрос об освобождении 109 граждан Украины, которые находятся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а также соблюдения прав граждан, в том числе крымских татар, которые после временной оккупации остались проживать на полуострове и притесняют оккупационной власти. Также договорились, что по возможности господин Тобиас содействие в организации встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде во время его пребывания в Украине 18-19 января 2021г", - добавила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания

По ее словам, в течение 2018-2019 годов перевели 386 осужденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории.

"60% лиц уже освобождены из мест лишения свободы. Сейчас в нашем реестре есть 450 осужденных лиц, желающих быть переведенными на контролируемую правительством Украины территорию, а также насчитывается 220 уголовных дел, которые остались в судах на временно оккупированных территориях Донбасса", - написала Денисова.

Денисова и посол Швеции Тиберг обсудили освобождение 109 находящихся в незаконном заключении в РФ и оккупированном Крыму граждан Украины 01

Денисова Людмила (996) Крым (26470) права человека (994) россия (97281) Швеция (1036) Донбасс (26966) Тиберг Тобиас (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доки війна ніяких обмінів. Ця гра колаборантів з окупантами буде вічна.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:14 Ответить
Маразм какой то. Посол Швеции каким боком к этому? Они что гдето под Стокгольмом сидят?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:11 Ответить
 
 