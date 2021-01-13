Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках вмешательства в американские выборы в 2020 году

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию в попытке вмешаться в американские выборы. Президентские выборы состоялись 3 ноября 2020 года.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Также он отмечает попытки вмешаться в выборы и со стороны Китая и Ирана. Эванина считает, что власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов.

"Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы",- сказал он.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины из-за вмешательства в президентские выборы.

Ранее избранный президент США Джо Байден уже называл Российскую Федерацией главной угрозой для страны.