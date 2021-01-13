Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках вмешательства в американские выборы в 2020 году
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию в попытке вмешаться в американские выборы. Президентские выборы состоялись 3 ноября 2020 года.
Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в интервью The Washington Post.
Также он отмечает попытки вмешаться в выборы и со стороны Китая и Ирана. Эванина считает, что власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов.
"Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы",- сказал он.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины из-за вмешательства в президентские выборы.
Ранее избранный президент США Джо Байден уже называл Российскую Федерацией главной угрозой для страны.
"Лікарям часто не подобаються ліки, які вони прописують іншим...".
За Трампа чи за Бидона?
Трамп говорит, шо демократы напечатали фальшивые бюлетни в Китае.
Ну этому конечно можно верить.
Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...