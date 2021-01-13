РУС
Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках вмешательства в американские выборы в 2020 году

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию в попытке вмешаться в американские выборы. Президентские выборы состоялись 3 ноября 2020 года.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Также он отмечает попытки вмешаться в выборы и со стороны Китая и Ирана. Эванина считает, что власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов.

"Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы",- сказал он.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины из-за вмешательства в президентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки: Это может создать "ужасный прецедент"

Ранее избранный президент США Джо Байден уже называл Российскую Федерацией главной угрозой для страны.

Топ комментарии
+5
Начелос уничтожение лилипута и ванючего "русского мира"
13.01.2021 08:24 Ответить
+4
Исходя из теории маятника после Трампа ХЛА и зеленского, будут нормальные президенты. собственно процесс уже пошел, начавшись с США
13.01.2021 08:27 Ответить
+3
Мы, кто прежде жил в СССР

Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...
13.01.2021 09:06 Ответить
Та ви шо ! ***** ..*няшка * !
..Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках вмешательства в американские выборы в 2020 году - Цензор.НЕТ 4938......
13.01.2021 08:08 Ответить
"Я думаю..." є дуже дивним аргументом у спробі щось довести для такої серйозної організації.
13.01.2021 08:16 Ответить
Какиевашидакасательсфа?
13.01.2021 08:23 Ответить
Для преси вистачить, особливо для нинішньої. Та я не преса.
13.01.2021 08:32 Ответить
Начелос уничтожение лилипута и ванючего "русского мира"
13.01.2021 08:24 Ответить
Исходя из теории маятника после Трампа ХЛА и зеленского, будут нормальные президенты. собственно процесс уже пошел, начавшись с США
13.01.2021 08:27 Ответить
Та не "обвинять" треба, а "хвіст на палицю накручувать"... В першу чергу - Росії... Та ще і її ж "методами"...
"Лікарям часто не подобаються ліки, які вони прописують іншим...".
13.01.2021 08:31 Ответить
От як добре, що є кому навчити дурнів зі США. Добийте їх рецептом омлету.
13.01.2021 08:33 Ответить
Все сказав? Ти й на омлет не здатен, телепню... Тільки "висраться"...
13.01.2021 08:37 Ответить
Так, я не здатен собаці хвіст на палку накручувати, то твоє.
13.01.2021 08:38 Ответить
Так чого ж ти, якщо "не здатен", бігаєш тут, зі спущеними штаньми, розкладаючи "кактуси"?
13.01.2021 08:41 Ответить
Поради іншим роздають виключно ті, хто не здатен сам щось зробити. Ну, окрім омлету.)))
13.01.2021 08:45 Ответить
Так я ж і кажу - ти навіть на "омлет" не здатен, а лізеш з своїми "розмишлізмами"... Те, що ти - "недоумок", відомо не тільки мені... Багато людей, на форумі, тобі про це пишуть...
13.01.2021 08:55 Ответить
Коли аргументів нема, то посилаються на "старшого брата/форум", аби хоч якось виглядати авторитетніше. А на початку свого існування на форумі ви розумні речі писали і з вами було цікаво спілкуватися. Жаль.
13.01.2021 20:03 Ответить
А тебе що, за "великий розум" деактивували, і ти виліз, зараз, під новим ніком? Бо щось я "білих польт" не пам"ятаю, хоча у мене пам"ять професійна - пам"ятаю як активних дописувачів, так і те, "чим вони дихають..."... А мені не треба "виглядіть авторитетніше"... Я, просто, "констатую факт", що форумчани невисокої про тебе думки, і тебе це "бісить", бо у тебе завищена самооцінка... А я собі ціну знаю - мені не треба ганяться за увагою людей... Мене це, просто, не цікавить...
13.01.2021 20:25 Ответить
Так, а за кого топили Китай и Росия?
За Трампа чи за Бидона?
Трамп говорит, шо демократы напечатали фальшивые бюлетни в Китае.
13.01.2021 08:35 Ответить
Тот Трамп, которого гонят сцаными тряпками и не хотят слушать его бредни про подтасовки ни в одном суде США?

Ну этому конечно можно верить.
13.01.2021 09:03 Ответить
Мы, кто прежде жил в СССР

Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...
13.01.2021 09:06 Ответить
1ю поправку уже гугел с эпплом, твитером, фейсбуком и амазоном фактически отменили. так что осталась только 2я.
13.01.2021 09:08 Ответить
********** вааще вам мардве усё паатминял.
13.01.2021 10:40 Ответить
Сказал кацап с классической кацапской погремухой.
13.01.2021 16:18 Ответить
Сруль мардовскава розливу кушамц маца малчее, а то партянками через нет ваняить.
13.01.2021 22:07 Ответить
Ещё не вечер,ещё не вечер! (с)
13.01.2021 09:37 Ответить
 
 