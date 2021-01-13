Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Золотого-4. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.", - сказано в сообщении.

Большинство из обстрелов совершались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия наемники вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.



