Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Золотого-4. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Золотого-4. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.", - сказано в сообщении.

Большинство из обстрелов совершались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия наемники вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

+12
Ну, шмаляли ж неприцільно?
Що там Бубочка, і досі в Буковелі?
13.01.2021 08:06 Ответить
+11
чекаємо відосика від зеленого поца (воно ж діточкам впарювало про тишу) А пораненому - скорішого одужання.
13.01.2021 08:13 Ответить
+11
Вчера нашего воина убили, сегодня ранили - "стойкое перемирие" потерпевшего писькограя продолжается. Сепары наших расстреливают, как в тире, не боясь получить ответку, как при Порошенко. Ведь именно за это голосовали зебилы.
13.01.2021 08:32 Ответить
Ну, шмаляли ж неприцільно?
Що там Бубочка, і досі в Буковелі?
Мав з Санду зустрічатися.
Ой, це ж відпочинок довелося перервати... Ну нічого, він своє надолужить.
Всюди, куди приходить на танках сатанинський «російський православний мір», там лунають автоматні черги, ллється людська кров і багатотисячні натовпи біженців, несучи на плечах крихітних дітлахов, залишають свої будинки і могили своїх батьків. СТЯГНИ, Господи, з російських православних вбивць і з членів їх родин всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Сирії та Лівії. Амінь!
Який ще в біса "рєжім тішіны" - кожного дня новини про загиблих та поранених !!
А чи була та тішіна?
это там где развели войска и зе говорил что не стреляют???????
чекаємо відосика від зеленого поца (воно ж діточкам впарювало про тишу) А пораненому - скорішого одужання.
Кацапські виродки знову посилили обстріли
Странно пастуху который не закрыл дверь, обвинять волков что они опять сволочи залезли в свинарник и пожрали свиней. А еще странней поехать в лес где живут волки, сесть на поляне на пеньке переговоров и с волками подписать перемирие. Как можно удивляться результату?
"Дивно"- це твоя писанина в темі, після того, як ти за це все прооголосув...
Россия будет расчленена изнутри!
Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике господин Месут Хакки заявил, что «Турция готова воевать с Московией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной». По словам советника, в Залесье ныне проживает 25 миллионов мусульман и Россия, с их помощью, «будет расчленена изнутри». Правоверный мумин рассказал, что мусульмане не простят верянам из РПЦ мп потерю тридцати четырёх турецких военнослужащих, погибших при бомбежках российскими военными пилотами в сирийской провинции Идлиб турецкого конвоя, вечером 27 февраля 2020 года, как не простил Виталий Калоев гибель своей семьи - жены Светланы, десятилетнего сына Кости и дочурки Дианы погибших в авиакатастрофе по вине авиадиспетчера швейцарской компании «Скайгайд».
25 февраля 2004 года датчанин Петер Нильсен, авиадиспетчер швейцарской компании «Скайгайд», был убит. Убийство произошло в собственной квартире Петера, неподалеку от Цюриха в присутствии его жены и троих детей. Основной версией убийства Петера Нильсена, рассматривавшейся швейцарской полицией, стала месть Калоева, который в той авиакатастрофе потерял жену и двоих детей, человеку, которого он считал главным виновником происшедшей трагедии.
У сынов Востока существует древняя традиция наказывать своих обидчиков СМЕРТЬЮ. Называется она «Кровная месть». Этот принцип дошел до наших дней из глубины веков, согласно которому, лицо совершившее убийство, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.
Офицера российской армии, командира 160-го гвардейского танкового полка, полковника-садиста Юрия Буданова, убийцу чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, чеченские мстители застрелили четырьмя выстрелами в центре Москвы. Из-за поддержки Башара Асада Кремль может испортить отношения с мусульманами-суннитами, после чего Россия станет мишенью для радикальных исламистов, - предупредил госсекретарь США Джон Керри.
Источник: http://www.rbc.ru/politics/05/10/2015/56128e959a7947773e16f15f
А шо там кукарекает ЗЕлена шмаркля? Шо там он увидел в жопе Куйла, куда его допустили?
Ето то Золотое-4 откуда ЗЕ отвел войска по просьбе учителей из Горловки? Ето то Золотое-4 которое Билецкий и Авакав пообещал не сдавать?
Билецкий не просто обещал не сдавать. Он обещал, что нацжены займут позиции ВСУ, если отвод состоится.

Но Билецкий уже много чего обещал... Главное с флагами и факелами почаще зарисовываться.
Ну так на это и фишка- хитрая .... Эти маршируют с флагами и факелами - и ответ сразу не даёт задержку - у Европы стойкая ассоциация « факельных шествий» Поэтому эти псевдобатриоты имеют больше негативный эффект для имиджа Украины))))) на радость северному соседу))))
Вчера нашего воина убили, сегодня ранили - "стойкое перемирие" потерпевшего писькограя продолжается. Сепары наших расстреливают, как в тире, не боясь получить ответку, как при Порошенко. Ведь именно за это голосовали зебилы.
Хоть бы ты заткнулся со своим Парашенком чтобы я тебе здесь не вспоминал что при нем было
Шкода, що до тебе в даунєцкє правосєкі не дійшли.
А до тебя походу дошли и теперь ты в памперсе ходишь так как очко не сжимается?
Не смикай сракою на пляшці бо загубиться у внутрішньому просторі кацапсинської душі, а тобі нею ще в кримнаш воду носити.
Я вижу у тебя опыт есть как правильно сидеть на бутылке
О ще один ворожбит на кришталевій кулі пивній пляшці! Ти її хоча б миєш перед тим як ворожити? Бо за скотинячим гноєм там на 100% малодостовірна інформація просвічує.
Ради зустрічі з кацапами, пліснява, під особистим контролем зЕзідента, замордувала Журавля.
А тут зустріч в Берліні дерьмака з кизяком. Ніщо не могло завадити здачі країни кацапам.
Главное Хомчик плодится))))
На переговорах в немецкой столице, которые продолжались чуть более 6 часов, было поднято много вопросов. Ермак оценил их как "непростой, но конструктивный и содержательный диалог".
Коли досягають успіху, про це кажуть конкретно.
Це не рахується! Вони не знали куди можуть потрапити осколки!
а не то ли это Золотое-4... где так спешно-помпезно наш полкоОтводец вывел наших.. в поле ?
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Золотого-4. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4609
кто нибуть знает у нас в Украине есть запас ракет луна если есть ******* по донецку
2 тонны не управляемого тротила
Если и были то Петя на складах все сжег чтобы потом заявлять что у нас нет альтернативы как мирному плану
Ще одне, ображене природою...
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!!!
«Лепесток» отрывает ноги.
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Председатель Объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, Спецназа, Флота и Морской пехоты России, Михаил Михайлович Вистицкий в День ВДВ, 2 августа, написал эмоциональный пост в FB , где показал, что такое офицерская честь и совесть.

«…Есть такие слова, в песне «Голубых Беретов»: « Всегда голубые погоны - чернеют на наших плечах!» У нас в роте было 27 человек из Украины, и что, скажите, они мне все теперь враги? E сли захотели жить без Януковича и его банды жуликов и воров???

Нет, из-за полит-конъюнктуры, не заставите меня считать моих друзей, врагами.

Мне сейчас очень часто пишут диванно-компьютерные вояки, мол, что Вы молчите, выскажете свое мнение, про фашистов и т.д.
В качестве ответа могу задать им вопрос:

Мы кто Вам??? Воины добра????? Тогда почему мы всё время воюем НЕ на своей земле??? Тогда почему НАС в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии, в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют ОККУПАНТАМИ???? А ??? Задумайтесь хоть немного! Кто нибудь из Вас был в составе войск, когда местные жители тебе в лицо кричат -«..убирайтесь отсюда Оккупанты!»???

Почему мы воюем с бывшими Братьями???? ВСЕ эти народы фашисты??? Почему на нас никто не нападает, а мы всё воюем и воюем???? Почему почти все мои Братишки имеют ранения и контузии, за какую такую идею на чужой земле???? Очнитесь, у России уже нет союзников, кроме мизерной Беларуси и виртуального «Гондураса».

Мне больше не хочется участвовать в политической жизни страны, где основная часть населения просто одурела от лже-патриотического угара, желающая УБИВАТЬ своих братьев, за идеалы, которые даже сами себе не могут сформулировать и объяснить. Это наверное идея расширения империи которая ничего не производит??? У которой нет хороших дорог и своего производства, не достаточно больниц, поликлиник, жилья, детских садов, яслей и домов для престарелых??? Где загублено сельское хозяйство и порабощен Бизнес. Где разворовывается больше половины Госбюджета страны, а воры носят Георгиевские ленты.

У нас не капитализм и не социализм, а чиновничий феодализм («неведомая грёбаная херня»). Мы сами не знаем куда идем. Мы ничего не производим, найдите у себя дома, хоть что нибудь (кроме жигулей) со значком «сделано в РФ». Нам нечем гордиться. Царь хочет править как Сталин, но жить как Абрамович. Такую феодальную империю разве нужно расширять? Чтоб у захваченных народов тоже ничего не было???

На мой взгляд, если ты вел правильную внешнюю политику, то все соседние страны, стали тебе СОЮЗНИКАМИ, ДРУЗЬЯМИ, и ПАРТНЕРАМИ, с которыми потом границы и размоются, как в Объединенной Европе, это и будет «империя» на дружбе партнерстве, согласии и союзничестве. Ни Союзников, ни Друзей, у нас нет, а Партнеров не будет уже в ближайшем будущем из-за санкций принятыми всеми Европейскими странами. Или они тоже все фашисты??? И Австралийцы (поддержали санкции) и Мексиканцы и Канадцы и Америкосы все фашисты? ВСЕ кроме нас? Фашистский мир против человеколюбивой России-прикол. Самим не смешно? Да в России человеческая жизнь и личность никогда не ценилась и ничего не стоила, А В ОСОБЕННОСТИ, НИКОГДА НЕ ЦЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ СОЛДАТА. Может в нас самих, что то не так?…»

Источник: http://newrezume.org/news/2015-10-04-11158
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Золотого-4. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9361
