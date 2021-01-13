РУС
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 195 человек, выявлены 6 409 новых случаев, выздоровели - 14 503

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 января 2021 года. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попасть в США можно будет только с отрицательным COVID-тестом, - WSJ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях", - рассказал Степанов.

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
Если статистика улучшается день ото дня, то зачем продолжать лохДаун? Может потому что степановская статистика - фейк?
13.01.2021 08:49 Ответить
+3
Почему смертей 200 как при 15000 случаев? А Стебанов?!
13.01.2021 09:11 Ответить
+1
Всем выздоровевшим выдать пару трусов и колготки. Бесплатно, за счёт Степанова.
13.01.2021 08:57 Ответить
Если статистика улучшается день ото дня, то зачем продолжать лохДаун? Может потому что степановская статистика - фейк?
13.01.2021 08:49 Ответить
если 195 умерших и то подредактированих ето гдето 20тиш заболевших
13.01.2021 10:41 Ответить
Всем выздоровевшим выдать пару трусов и колготки. Бесплатно, за счёт Степанова.
13.01.2021 08:57 Ответить
Почему смертей 200 как при 15000 случаев? А Стебанов?!
13.01.2021 09:11 Ответить
Тебе мало, придурок?
13.01.2021 11:40 Ответить
О, святкувальники підтягуються.
13.01.2021 09:24 Ответить
Завдання cтатистики -давати "усереднені цифри".. одномоментні вибірки -НЕ Результат.
13.01.2021 09:41 Ответить
Это называется, что дети на КАНИКУЛАХ были. Дети являются разносчиками заразы в 80% случаях. А тупорылое "правительство" объявляет локдаун! И лишает малый бизнес средств к существованию. "Нууу, тупыееее..." или враги... как янелох.
13.01.2021 10:00 Ответить
Умирает больше , а выявляют меньше , странная какая-то статистика.
13.01.2021 10:04 Ответить
Госпитализация 2400 была при 17000 заболевших, значит тестируют только тех, кто в тяжелом состоянии. Раньше тестировали семейные врачи, но это отменило правительство.
13.01.2021 10:15 Ответить
Почему выздоровевших больше чем заразившихся? В Украину на лечение по десять тысяч в день приезжает?
13.01.2021 12:21 Ответить
Тут штука такая: лоХдаун дело, конечно, хорошее, но перебарщивать с запретом на продажу трусов нельзя.
А то выйдет новоизбранный президент Ураины Кива на инаугурацию, в шапке военной советского образца со звездочкой, которую Кива недавно надел, и беря в руки булаву, повернется к избирателям спиной - а там голая ж*па, без трусов.
13.01.2021 14:59 Ответить
до сраки той лохдаун
13.01.2021 18:14 Ответить
 
 