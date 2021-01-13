За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 195 человек, выявлены 6 409 новых случаев, выздоровели - 14 503
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.
Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 января 2021 года. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 564 человека;
летальных случаев - 195;
выздоровели - 14 503 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35 678, методом ИФА - 24 253).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 130 839 человек;
выздоровели - 826 871 человек;
летальных случаев - 20 214;
проведено ПЦР-тестов - 5 841 502.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях", - рассказал Степанов.
