За 10 лет объем ввезенных в Украину из России книг сократился в 12 раз, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио предоставляет разрешения на ввоз на территорию Украины книг из РФ в соответствии с действующим законодательством.

"В последнее время в социальных сетях и интернет-СМИ распространяется информация о якобы превышении полномочий Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины о выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из РФ. Должны еще раз подчеркнуть: Госкомтелерадио как центральный орган исполнительной власти действует в соответствии с функциями, определенными государством и выполняет задачи в соответствии с действующим законодательством Украины. Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, завезенных из РФ по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз.

Кроме того, за четыре года действия закона Госкомтелерадио позволил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг - это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выданы на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

В Госкомтелерадио также напомнили, что в течение 2017-2020 годов ведомство предоставило 4274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ.

"Большинство отказов касалось подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях. Так что в Украине не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

По инициативе Госкомтелерадио решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции в отношении 9 российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы. Это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории РФ.

С учетом остановленных во исполнение решения СНБО почти 12 тыс. ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104. К тому же количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных в Украину книг. Значительная часть полученных разрешений остаются нереализованными, а заявленное количество планируемых к ввозу экземпляров изданий в большинстве случаев превышает количество реально ввезенных. Импортеры это делают сознательно, так сказать "про запас". В течение 2017-2019 годов разрешения, предусматривающих ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 г. этой деятельностью занимается лишь 6 импортеров.

Полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг, о чем сейчас снова говорят в обществе, возможно лишь путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг", - говорится в сообщении.