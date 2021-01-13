РУС
Новости
992 24

За 10 лет объем ввезенных в Украину из России книг сократился в 12 раз, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио предоставляет разрешения на ввоз на территорию Украины книг из РФ в соответствии с действующим законодательством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В последнее время в социальных сетях и интернет-СМИ распространяется информация о якобы превышении полномочий Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины о выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из РФ. Должны еще раз подчеркнуть: Госкомтелерадио как центральный орган исполнительной власти действует в соответствии с функциями, определенными государством и выполняет задачи в соответствии с действующим законодательством Украины. Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, завезенных из РФ по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторов из России, Беларуси и Армении больше не будут публиковать в изданиях Союза писателей Украины

Кроме того, за четыре года действия закона Госкомтелерадио позволил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг - это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выданы на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

В Госкомтелерадио также напомнили, что в течение 2017-2020 годов ведомство предоставило 4274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ.

"Большинство отказов касалось подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях. Так что в Украине не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

По инициативе Госкомтелерадио решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции в отношении 9 российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы. Это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории РФ.

С учетом остановленных во исполнение решения СНБО почти 12 тыс. ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104. К тому же количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных в Украину книг. Значительная часть полученных разрешений остаются нереализованными, а заявленное количество планируемых к ввозу экземпляров изданий в большинстве случаев превышает количество реально ввезенных. Импортеры это делают сознательно, так сказать "про запас". В течение 2017-2019 годов разрешения, предусматривающих ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 г. этой деятельностью занимается лишь 6 импортеров. 

Полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг, о чем сейчас снова говорят в обществе, возможно лишь путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг", - говорится в сообщении.

+4
І яка заслуга в цьому Зєлєнского? Думаю, правильніше було б написати "з 2014 по 2019 рік
13.01.2021 09:11 Ответить
+2
Нет никакой необходимости ввозить российские книги в Украину. Они ничего полезного для Украины не несут, они не призывают любить Украину, защищать ее. Они несут только имперские мысли чуждые цивилизованному миру.
13.01.2021 09:11 Ответить
+2
С появлением читалок ввозить макулатуру необходимости нет. И Родину любить учат совсем не книги.
13.01.2021 09:25 Ответить
13.01.2021 09:11 Ответить
А до чого тут ЗЕ ?? За нього взагалі не було мови .
13.01.2021 10:13 Ответить
А я по наввипередки. Бо знаю, що зараз будкюуть писати зеботи 😊І так, до чого тут Зєлєнскій, коли це все відбувається не в Україні? Чи в Україні? Чи Зєлєнскій не є її президентом? Чи все-таки є?
13.01.2021 10:25 Ответить
13.01.2021 09:11 Ответить
13.01.2021 09:25 Ответить
Зачем читать книги, если есть интернет.
13.01.2021 09:15 Ответить
ну, бумажные книги, наверное, в столько же раз меньше и стали читать/покупать/печатать. худлит уж точно.
13.01.2021 09:15 Ответить
жаль, что сократили всего в 12 раз... надо вообще запретить любую книжную продукцию из страны-агрессора... хватит травить украинских детей и молодежь кацапским дебилизмом...
13.01.2021 09:29 Ответить
Читать в бумазі ?! Ну йо к бісу,
Бо виріжем залИшки лісу...
13.01.2021 09:33 Ответить
Количество читающих уменьшилось в 14 раз!
Не нужны в стране умные.
13.01.2021 09:43 Ответить
в Украине выпускают книги на русском языке - вот где беда
13.01.2021 09:47 Ответить
Жодна нормальна людина не буде читати російські книги. Але оскільки відсоток ненормальності в Україні сягає 73%, то цю гидоту слід все ж заборонити.
13.01.2021 09:49 Ответить
с таким подходом, не удивляйся потом почему на выборах голосуют за Бойко или Медведчука.
13.01.2021 10:17 Ответить
Можна подумати що тут в Україні прямо технічної літератури завались і навалом книг з ЄС, США. Для чого читати дебілам книги коли вони в церквах черпають мудрість з древнєсемітських міфів. Нормальна людина розбереться де лайно, а де істина. А царина не свободи стрімко розширяється. Оглуплєніє народа зашкалює!
13.01.2021 10:07 Ответить
Ти згоден, що все російське це лайно?
13.01.2021 10:10 Ответить
Яким чином книга, наприклад, про програмування, чи марочник сталей, може бути лайном, чи перевидана монографія Грекова, Рибакова, Чи книга Віктора Суворова, Марка Солоніна може бути лайном? Країна у якої не має, ні технічних книг, ні індустрії це країна дармоїдів і її поглине мракобісся! Той хто сидить по вуха в лайні його пахощів не відчуває-китайська приказка і це про нас. Якби магазини були заповнені літературою з ЄС, з США Японії тоді питань не має. А лише "Польовими дослідженнями сексу" ракету і зброю не виготовиш!
13.01.2021 10:26 Ответить
Ти розумієш, чим елєктрічєская цепь відрізняється від електричного кола? Бо поки не зрозумієш, то не будеш відчувати різниці між російським лайном та українським шоколадом.
13.01.2021 10:37 Ответить
Ходіня в церкву і з факелами по ночам по підворітнях , так же як поїдки колаборантів до фюрера в Кремль розуму не добалять. Я добре розумію все і на кількох мовах, а от дебіли не розуміють, що без технічної літератури буде велика дупа або жопа!
13.01.2021 10:41 Ответить
Не розумієш ти, чим елєктрічєская цепь відрізняється від електричного кола...
13.01.2021 11:54 Ответить
Ну і то добра тенденція
13.01.2021 10:10 Ответить
так 10 лет назад сматрфонов не было и электронных книг...
13.01.2021 11:02 Ответить
первую свою электронную читалку как раз 10 лет назад и приобрел
13.01.2021 15:25 Ответить
Уже более шести лет как бумажные книги худ.литературы да и не только перешли в ценовую категорию "роскошь", да и читают в большинстве случаев уже давно с экранов гаджетов. А тексты не проблема вытянуть из интернета, какими бы они не были.
13.01.2021 15:24 Ответить
 
 