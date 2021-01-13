Международный уголовный суд в Гааге учел доклад о преступлениях РФ на Донбассе, - вице-маршалок Сейма Польши Госевская

Доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году", который вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская передала в МУС в Гааге, принят во внимание этим учреждением.

Вопрос начала следствия по делу преступлений РФ в Украине, вероятно, вскоре будет решать преемник действующего прокурора Международного уголовного суда (МУС), заявила Госевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот доклад представлен в МУС в Гааге в 2016 году. Хочу проинформировать, что в конце 2020 года предварительное изучение этого дела завершено прокурором МУС Фату Бенсудой. Прокурор признала, что существует обоснованная вероятность, что в определенный период на территории Украины совершались военные преступления и преступления против человечности", - рассказала Госевская.

Она напомнила, что эти преступления были разделены на три категории: совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму.

Вице-маршалок Сейма отметила: МУС в Гааге принял такое решение учитывая, что соответствующие следствия уже ведутся в Украине и России.

Как заметила Госевская, прокурор МУС Бенсуда, объявляя в декабре прошлого года свои аргументы в пользу начала рассмотрения судебного дела о преступлениях РФ в Украине, все же не объявила окончательное решение. По мнению польского политика, вероятно, это связано с завершением каденции Бенсуды в должности прокурора суда в июне 2021 года. Поэтому она, скорее всего, решила оставить принятие этого решения своему преемнику.

"Я и в дальнейшем буду следить за ходом рассмотрения этого дела и информировать об этом", - подытожила вице-маршалок Сейма Польши.

Как сообщалось, доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" составлен на базе более чем 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. Бывшие узники рассказали, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым были причастны россияне.

В первой половине 2016 года состоялись презентации документа в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Сейме Польши на заседании ОБСЕ. В апреле 2016 Госевская лично передала доклад в Международный уголовный суд в Гааге.

Прокурор МУС Бенсуда 11 декабря 2020 года заявила: имеются веские основания считать, что широкий диапазон действий, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. МУС завершил ознакомление с материалами дел, которые он получал из Украины, в частности от Офиса генерального прокурора и от неправительственных организаций, фиксировавших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных Россией территориях. Таким образом, суд в Гааге должен принять решение по делу о начале следствия.