Международный уголовный суд в Гааге учел доклад о преступлениях РФ на Донбассе, - вице-маршалок Сейма Польши Госевская
Доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году", который вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская передала в МУС в Гааге, принят во внимание этим учреждением.
Вопрос начала следствия по делу преступлений РФ в Украине, вероятно, вскоре будет решать преемник действующего прокурора Международного уголовного суда (МУС), заявила Госевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот доклад представлен в МУС в Гааге в 2016 году. Хочу проинформировать, что в конце 2020 года предварительное изучение этого дела завершено прокурором МУС Фату Бенсудой. Прокурор признала, что существует обоснованная вероятность, что в определенный период на территории Украины совершались военные преступления и преступления против человечности", - рассказала Госевская.
Она напомнила, что эти преступления были разделены на три категории: совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму.
Вице-маршалок Сейма отметила: МУС в Гааге принял такое решение учитывая, что соответствующие следствия уже ведутся в Украине и России.
Как заметила Госевская, прокурор МУС Бенсуда, объявляя в декабре прошлого года свои аргументы в пользу начала рассмотрения судебного дела о преступлениях РФ в Украине, все же не объявила окончательное решение. По мнению польского политика, вероятно, это связано с завершением каденции Бенсуды в должности прокурора суда в июне 2021 года. Поэтому она, скорее всего, решила оставить принятие этого решения своему преемнику.
"Я и в дальнейшем буду следить за ходом рассмотрения этого дела и информировать об этом", - подытожила вице-маршалок Сейма Польши.
Как сообщалось, доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" составлен на базе более чем 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. Бывшие узники рассказали, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым были причастны россияне.
В первой половине 2016 года состоялись презентации документа в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Сейме Польши на заседании ОБСЕ. В апреле 2016 Госевская лично передала доклад в Международный уголовный суд в Гааге.
Прокурор МУС Бенсуда 11 декабря 2020 года заявила: имеются веские основания считать, что широкий диапазон действий, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. МУС завершил ознакомление с материалами дел, которые он получал из Украины, в частности от Офиса генерального прокурора и от неправительственных организаций, фиксировавших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных Россией территориях. Таким образом, суд в Гааге должен принять решение по делу о начале следствия.
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
Вангую, что теперь сотрудникам ботофермы поднимут зарплату до 12.00 деревянных.
Навіть в період брежнєвського правління, українців садили в тюрми та вбивали.
Згадайте дисидента патріота вільної України В'ячеслава Максимовича Чорновола, який був двічі засуджений за свої демократичні погляди і відбував покарання в Мордовії і Якутії. 25 березня 1999 року його було вбито спецслужбами в автокатастрофі на п'ятому кілометрі траси «Бориспіль - Золотоноша».
Ми зобов'язані розповісти своїм дітям, що з початку Майдану російські ЗМІ «ЛАЙНОНЬЮС» брехливими способами намагалися дискредитувати прагнення нашого народу до свободи. Православні росіяни називали і продовжують називати українців «фашистами», «карателями», «київською хунтою», «бандерівцями» і «бандерлогами». Кисельов озвучував у вечірніх «Новинах» маячню свого Президента, що українського народу не існує, що українську мову придумали австрійці, що Майдан організували американці і знущалися над загибеллю Небесної Сотні.
У найважчий для нашої країни час - Росія анексувала Крим, убивши при цій авантюрі двох українських військовослужбовців, порушивши цим всі свої обіцянки і гарантії.
Після захоплення Кримського півострова православний агресор не заспокоївся і переслідує, знущається і вбиває кримських татар.
Отримавши на Донбасі «по зубах» і розуміючи, що без українських продуктів їм не вижити, Кремль узяв курс на так зване «примирення». Півтори тисячі тролів з Лахта-2 цілодобово відкладають в мережі лайно про «адіннарот» і «мижебратья».
Ми не пробачим ординцям Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, ганебне судилище над Сенцовим i Кольченко.
Вся історія Московії замішана на людській крови.
Москвітяне народжуються в крови, кров'ю впіваються течение свого життя и в крови вмирають.
Ми повинні забути слово «брат». Москвітяне ніколи не були українцям братами і ніколи ними не будуть.
В Україні немає української влади.