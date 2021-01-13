Подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства

43-летняя Ольга Деркач, которая работает начальником отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший областной военкомат) обратилась к СМИ и рассказала, что уже долгое время, она и ее коллеги страдают от действий руководителя учреждения - 53-летнего полковника Криворучко Александра Витальевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gorod.cn".

На встрече с журналистами Ольга демонстрирует папку документов, среди которых в том числе, копия выписки из Единого реестра досудебных расследований от 6 января. В нем содержится информация о том, что 01.01.2021 в ЕРДР были внесены сведения о совершении в отношении заявительницы уголовного преступления по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.154 УК Украины (Принуждение к вступлению в половую связь без добровольного согласия).

С 2009 года женщина начала работать в Черниговском областном военкомате. Имеет 25 лет выслуги, участница боевых действий (находилась 8 месяцев в зоне АТО). У Ольги в подчинении значатся 9 подчиненных - 1 военный и 8 гражданских, воспитывает 16-летнюю дочь.

Читайте также: Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

Ольга предоставила характеристику на Александра Криворучко, заверенную печатью предыдущего военного комиссара Ярослава Рутара от 12.08.2009. В ней говорится, что за время прохождения воинской службы Криворучко зарекомендовал себя с негативной стороны, склонен к ссорам и интригам в коллективе: "По характеру неуравновешенный, способный к хитрости. В коллективе практикует: одних приблизить к себе, а других ни за что травить. Офицер обременен какими-то нерешенными семейными проблемами".





Данная характеристика предоставлялась Криворучко из-за инцидента с избиением военного. Так приговором Военного апелляционного суда Центрального региона от 24.02.2010 Александр Криворучко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 424 УК Украины за избиения в июле 2009 года старшего солдата Минченко В.Ю.

Читайте: Пандемия COVID-19 может отбросить равенство женщин на четверть века назад, - ООН

По словам Ольги Деркач, примерно с 2016-го с его стороны она начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель-подчиненный: "Сначала я пыталась относиться к его комплиментам и касаниям меня с пониманием и терпением - ну, такой темперамент у мужчины, что делать. Например, для него нормально, когда после утреннего построения на плацу он целует нескольких приближенных к себе женщин, как бы по кругу, приветствуя, но я сомневаюсь, что подобное можно увидеть в других военных учреждениях. Он так этих женщин приучил, даже прозвище ему дали "заслуженный целовальник военкомата". В свое время и я так к нему подходила, если не подойдешь поцеловать, спрашивает: "Что, очень гордая, или что?".

Впоследствии Деркач поняла, что он не воспринимает ее отказы серьезно и продолжает искать с ней более близкий физический контакт. От него поступали постоянные неприличные намеки и замечания относительно ее внешнего вида.

"Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая и никто вообще ничего предлагать не будет", - рассказала военнослужащая.

По словам Деркач, женщины обсуждали эти домогания в разговорах, но никто не хочет после публичных заявлений или письменных жалоб впасть в немилость и быть переведенным в другой город, или потерять работу.





На фото Александр Криворучко.

"Позже и я из-за своей неуступчивости стала такой, которая впала в немилость. Он начал оскорблять меня и мои умственные способности, критиковать качество выполняемых обязанностей. ... Впервые за весь срок службы мне была предоставлена негативная характеристика. При том что до этого всегда только хвалили, у меня куча благодарностей, грамот, орденов и т.д. Я так понимаю это было сделано, в качестве наказания за несговорчивость, поскольку 2-го октября у нас была проверка из Киева, из Генштаба, меня похвалили проверяющие перед всем строем. А на следующий день - 3 октября меня вызвал Криворучко к себе и выразил целый ряд претензий: что я якобы тупая, не умею маршировать, у меня беспорядок в шкафу в кабинете, много разговариваю по телефону и вообще не справляюсь со своими служебными обязанностями . И что заключение: меня надо перевести в бригаду, потому что я пороха не нюхала", - рассказала Деркач, добавив, что 8 месяцев находилась в зоне АТО.

"Когда я заходила в кабинет, занести какие-то документы и т.д., хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в область гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом мог просунуть руку между в отверстие между поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в том числе в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы. Последний раз он публично отчитал меня перед офицерами, обвинив в том, что я якобы приписываю ему сексуальные домогательства к себе", - добавил Деркач.

Читайте также: С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими

После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го года Ольга обратилась в Черниговский военный госпиталь, где ей был установлен диагноз острого нарушения мозгового кровообращения. Женщина пролечилась 21 день, находилась также в реанимации.

"После того, как он выдал в мой адрес безапелляционный монолог о моих сплошных недостатках в тот день, я сидела в своем кабинете, прокручивала всю эту ситуацию в голове и вдруг стала чувствовать себя плохо, коллега меня отвез в госпиталь. Там я не выдержала и рассказала все начальнику медицинского учреждения ... А он уже доложил об этом случае высшему руководству - Залужному Валерию Федоровичу, который является командующим войсками оперативного командования "Север". Также врач сообщил мне, что я уже не первая женщина, которая попадает в госпиталь и рассказывает о Криворучко подобные вещи", - рассказала военнослужащая.

Также Ольга Деркач сообщила, что обратились в телефонном режиме по поводу этой ситуации к советнице Главнокомандующего по гендерным вопросам, а также письменно к главе Черниговской ОГА Анне Коваленко.

- После этого было проведено служебное расследование. По его результатам полиция уже внесла сведения о правонарушении в ЕРДР.

11 января в учреждении, которым руководит Александр Криворучко начались тактико-строевые занятия, которые продлятся 2 недели, поэтому пообщаться вживую из-за занятости Александра Витальевича - журналистам не удалось. Однако свой комментарий для прессы предоставил представитель Черниговского областного ТЦК Вадим Лильчицкий. Последний сообщил, что все описанное подполковником Ольгой Деркач не соответствует действительности и является грязной клеветой, как на авторитет самого учреждения так и на ее руководство. Также он считает, что подобные заявления направлены на умышленную дискредитацию Александра Криворучко по просьбе третьих лиц, которые хотят видеть на посту комиссара области другого человека.

Пока в Украине известно лишь об одном случае, когда женщина-военнослужащий открыто заявила о сексуальных домогательствах со стороны начальства. Это была 26-летняя лейтенант Валерия Сикало, которая в январе 2019-го года публично сообщила, что ее принуждал к вступлению в половую связь командир воинской части А1358 Виктор Иванов. В Хмельницкой области, где находится данная воинская часть полиция не приняла заявление у девушки, из-за чего она была вынуждена обратиться в Винницкую полицию. Ее дело за два года так и не дошло до суда, сама же Валерия переехала в Польшу, а Виктора Иванова повысили и перевели в Киев.

Читайте: Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка