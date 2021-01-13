Подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства
43-летняя Ольга Деркач, которая работает начальником отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший областной военкомат) обратилась к СМИ и рассказала, что уже долгое время, она и ее коллеги страдают от действий руководителя учреждения - 53-летнего полковника Криворучко Александра Витальевича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gorod.cn".
На встрече с журналистами Ольга демонстрирует папку документов, среди которых в том числе, копия выписки из Единого реестра досудебных расследований от 6 января. В нем содержится информация о том, что 01.01.2021 в ЕРДР были внесены сведения о совершении в отношении заявительницы уголовного преступления по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.154 УК Украины (Принуждение к вступлению в половую связь без добровольного согласия).
С 2009 года женщина начала работать в Черниговском областном военкомате. Имеет 25 лет выслуги, участница боевых действий (находилась 8 месяцев в зоне АТО). У Ольги в подчинении значатся 9 подчиненных - 1 военный и 8 гражданских, воспитывает 16-летнюю дочь.
Ольга предоставила характеристику на Александра Криворучко, заверенную печатью предыдущего военного комиссара Ярослава Рутара от 12.08.2009. В ней говорится, что за время прохождения воинской службы Криворучко зарекомендовал себя с негативной стороны, склонен к ссорам и интригам в коллективе: "По характеру неуравновешенный, способный к хитрости. В коллективе практикует: одних приблизить к себе, а других ни за что травить. Офицер обременен какими-то нерешенными семейными проблемами".
Данная характеристика предоставлялась Криворучко из-за инцидента с избиением военного. Так приговором Военного апелляционного суда Центрального региона от 24.02.2010 Александр Криворучко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 424 УК Украины за избиения в июле 2009 года старшего солдата Минченко В.Ю.
По словам Ольги Деркач, примерно с 2016-го с его стороны она начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель-подчиненный: "Сначала я пыталась относиться к его комплиментам и касаниям меня с пониманием и терпением - ну, такой темперамент у мужчины, что делать. Например, для него нормально, когда после утреннего построения на плацу он целует нескольких приближенных к себе женщин, как бы по кругу, приветствуя, но я сомневаюсь, что подобное можно увидеть в других военных учреждениях. Он так этих женщин приучил, даже прозвище ему дали "заслуженный целовальник военкомата". В свое время и я так к нему подходила, если не подойдешь поцеловать, спрашивает: "Что, очень гордая, или что?".
Впоследствии Деркач поняла, что он не воспринимает ее отказы серьезно и продолжает искать с ней более близкий физический контакт. От него поступали постоянные неприличные намеки и замечания относительно ее внешнего вида.
"Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая и никто вообще ничего предлагать не будет", - рассказала военнослужащая.
По словам Деркач, женщины обсуждали эти домогания в разговорах, но никто не хочет после публичных заявлений или письменных жалоб впасть в немилость и быть переведенным в другой город, или потерять работу.
"Позже и я из-за своей неуступчивости стала такой, которая впала в немилость. Он начал оскорблять меня и мои умственные способности, критиковать качество выполняемых обязанностей. ... Впервые за весь срок службы мне была предоставлена негативная характеристика. При том что до этого всегда только хвалили, у меня куча благодарностей, грамот, орденов и т.д. Я так понимаю это было сделано, в качестве наказания за несговорчивость, поскольку 2-го октября у нас была проверка из Киева, из Генштаба, меня похвалили проверяющие перед всем строем. А на следующий день - 3 октября меня вызвал Криворучко к себе и выразил целый ряд претензий: что я якобы тупая, не умею маршировать, у меня беспорядок в шкафу в кабинете, много разговариваю по телефону и вообще не справляюсь со своими служебными обязанностями . И что заключение: меня надо перевести в бригаду, потому что я пороха не нюхала", - рассказала Деркач, добавив, что 8 месяцев находилась в зоне АТО.
"Когда я заходила в кабинет, занести какие-то документы и т.д., хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в область гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом мог просунуть руку между в отверстие между поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в том числе в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы. Последний раз он публично отчитал меня перед офицерами, обвинив в том, что я якобы приписываю ему сексуальные домогательства к себе", - добавил Деркач.
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го года Ольга обратилась в Черниговский военный госпиталь, где ей был установлен диагноз острого нарушения мозгового кровообращения. Женщина пролечилась 21 день, находилась также в реанимации.
"После того, как он выдал в мой адрес безапелляционный монолог о моих сплошных недостатках в тот день, я сидела в своем кабинете, прокручивала всю эту ситуацию в голове и вдруг стала чувствовать себя плохо, коллега меня отвез в госпиталь. Там я не выдержала и рассказала все начальнику медицинского учреждения ... А он уже доложил об этом случае высшему руководству - Залужному Валерию Федоровичу, который является командующим войсками оперативного командования "Север". Также врач сообщил мне, что я уже не первая женщина, которая попадает в госпиталь и рассказывает о Криворучко подобные вещи", - рассказала военнослужащая.
Также Ольга Деркач сообщила, что обратились в телефонном режиме по поводу этой ситуации к советнице Главнокомандующего по гендерным вопросам, а также письменно к главе Черниговской ОГА Анне Коваленко.
- После этого было проведено служебное расследование. По его результатам полиция уже внесла сведения о правонарушении в ЕРДР.
11 января в учреждении, которым руководит Александр Криворучко начались тактико-строевые занятия, которые продлятся 2 недели, поэтому пообщаться вживую из-за занятости Александра Витальевича - журналистам не удалось. Однако свой комментарий для прессы предоставил представитель Черниговского областного ТЦК Вадим Лильчицкий. Последний сообщил, что все описанное подполковником Ольгой Деркач не соответствует действительности и является грязной клеветой, как на авторитет самого учреждения так и на ее руководство. Также он считает, что подобные заявления направлены на умышленную дискредитацию Александра Криворучко по просьбе третьих лиц, которые хотят видеть на посту комиссара области другого человека.
Пока в Украине известно лишь об одном случае, когда женщина-военнослужащий открыто заявила о сексуальных домогательствах со стороны начальства. Это была 26-летняя лейтенант Валерия Сикало, которая в январе 2019-го года публично сообщила, что ее принуждал к вступлению в половую связь командир воинской части А1358 Виктор Иванов. В Хмельницкой области, где находится данная воинская часть полиция не приняла заявление у девушки, из-за чего она была вынуждена обратиться в Винницкую полицию. Ее дело за два года так и не дошло до суда, сама же Валерия переехала в Польшу, а Виктора Иванова повысили и перевели в Киев.
Кучма не захотел громкого скандала на своей родине.
Многие опять головы подняли, сидят в разных советах.
Огромный респект автору Психбольница № 1.
Не хочу ображати самотніх жінок, але саме серед них більше всього неадекватних. Взагалі-то, бути жінкою не так вже й легко, тому будьте до нас більш толерантні.
Як казали у радянській армії: женщина в армии предмет особый и разглашению не подлежит.
А ми живемо вже 36 років разом... І ніколи не було "шкандалів", пов"язаних з "стрибками у гречку"... Хоча приводів "нашукать" і "надумать" можна було купу. Були і телефонні дзвінки дружині: "А Ви знаєте?!..." У відповідь чули: "А Вас що, "жаба давить"?...". І все...
А щодо коханок - то я у того знайомого свічку не тримав...
(Вас, стосовно останнього, послухать - так ви помрете монашками...).
А чого це я монашкою помру? То була засторога для підстаркуватих чоловіків, які ********** молодих дівчат, це їм треба бути обережними, а дівчатам інфаркт від цього не загрожує.
Вы, наверное, врач или психолог: очень глубокое знание и понимание проблемы.
Полкан вообще-то не седой, а вполне себе свежий мужчина. Не совсем понял, почему Вы почти весь ваш текст посвятили психо-эмоциональному "раздраю" у женщин предклимактерального возраста, как у этой женщины, подавшей жалобу на полковника Криворучко? Намёк, что, мол, "сама приставала" ?
А "седина" - лишь "фигура речи"... Тем более - составная часть поговорки... У меня товарищ, с которым за одной партой сидели, поседел в 14 лет. Почему и получил кличку "Пепель" ("Пепельный""). А у меня первая седина в 55 появилась...
Но, ваши познания женских психозов в предклимактеральный период на уровне практикующего врача или психолога. Впечатляют.
Например, после проведения около 15 бракоразводных процессов в качестве адвоката одной из "противных" сторон, я решил впредь никогда в жизни не браться за дела этого типа во избежание того, чтобы не возненавидеть Человечество в целом и институт брака в частности... Очень дурно пахнущие дела. Также очень опасны дела по разделу наследства: мерзит от каждой из сторон процесса: жадность, зависть, подлость и ненависть просто зашкаливает. Страшнее Жабы - зверя нет.
Полкан Криворучко, судя по его весьма похотливой морде темпераментного южанина(мордой очень похож на южно-балканского сутенера), принадлежит к тому типу мужчинок, которые готовы трахать всё, что шевелится. Как говорил стари Фрейд "Анатомия - это характер."
А по полковнику - це точно... Я розпитував колишнього співслужбовця, який зараз працює під його керівництвом. Полкан - такий собі "мачо" районного масштабу, з завищеною самооцінкою... Однак, відкрию "маленький секрет", чисто фізіологічно-гормонального характеру: люди з такою кількістю волосся на голові мають ризик раннього ослаблення потенції... (Високий рівень тестостерону в організмі чоловіка "зганяє" волосся з його голови - тривале "сексуальне здоров"я" спостерігається у людей, що облисіли з віком). І полкан уже відчуває "перші тривожні дзвіночки", тому і "кобелірує", "як в останній раз...".
Весьма удивлён вашей инфой о том, что густой и нетронутый возрастом волосяной покров полкана Криворучко свидетельствует не о его превосходной моложавой физической форме, а, напротив, о риске снижения потенции.
Теперь понятно, почему среди энергичных динамичных миллионеров и миллиардеров весьма много рано облысевших мужчин, часто меняющих своих вполне ещё моложавых жён на ещё более молодых(например, миллиардер Иосиф Пригожин, шоу-мен Игорь Крутой и прочие им подобные).
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."
Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно организовать. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто слова. А может она заинтересованное лицо по каким то причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
Може у нього кохання
А якщо -просто сексуальна потреба - викласти усі його дані + телефони + соціальні мережі + ...
Для сексуально потребуючих жінок
Мало не буде