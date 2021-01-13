За сутки в мире выявили 664,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 15,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 92 млн
По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировали 664 911 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 809 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 92 035 510 случаев инфицирования, из них 664 911 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 970 602 человек, из них 15 809 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 65,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
