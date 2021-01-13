РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7973 посетителя онлайн
Новости
2 120 23

Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию

Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров опроверг информацию о своей связи с бывшим исполняющим обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергеем Лебедко, задержанным в 2017 году с поличным при получении взятки в 66 млн гривен, но назначенным в 2021 году и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Об этом заявил Насиров, комментируя статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году", передает Цензор.НЕТ.

12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году.

"В 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен, справа фотография его реального задержания. Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - рассказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко о назначении Лебедко: "Плохие и коррумпированные прокуроры" задержали налоговика, "новые и честные" руководители дали зеленый свет подсудимому

"Уважаемые средства массовой информации. Особенно уважаемые мной сайты Цензор, Гордон, тв каналы Прямой, Еспрессо и прочие и лично глубоко уважаемый мной главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Похоже Вас обманули и в очередной раз воспользовались обманным путем предоставляя неправдивую манипулятивную информацию относительно меня. Сегодня со ссылкой лично на главреда Цензор.НЕТ на десятках ресурсов вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности. А Вами умышленно манипулируют, преследуя другие цели. Разберитесь в этом. Очередной раз это подтверждает, что сейчас как и в прошлом, кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию, но это не получится. Дешевый фейк, который легко проверить. Как и тот бред, в котором меня обвиняли в 2017 для того что бы незаконно отстранить от занимаемой должности. Пожалуйста будте чесными и обьективными, проверяйте информацию и исправте допущенную ошибку", - заявил Насиров.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 01
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 02
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 03
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 04
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 05
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 06
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 07
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию 08

Автор: 

ГФС (3601) Насиров Роман (767) Лебедко Сергей (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Репутацию????? Ахахахаха!!!!
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 5931
показать весь комментарий
13.01.2021 09:45 Ответить
+10
А одеяло клетчатое еще не выбросили? Можно устроить новые гонки в скорой по ночному Киеву?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
+8
Як можна очорнити твою зелено картату репутацію?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як можна очорнити твою зелено картату репутацію?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:40 Ответить
Куди більше...))
показать весь комментарий
13.01.2021 09:49 Ответить
Репутацию ??? Чувак живет в каком то своем мире !!! Должны давно все конфисковать и приземлить на пожизненное
показать весь комментарий
13.01.2021 10:41 Ответить
А одеяло клетчатое еще не выбросили? Можно устроить новые гонки в скорой по ночному Киеву?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
Как мило нАСИРОВ из себя "девочку" строит! Ясное дело, неохота ему снова в клетчатый плед облачаться.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
Та да! "Губіт людєй нє піво, Губіт людєй вада!" 😁 Тобто репутацію Насірову зіпсував не сам Насіров, а всілякі брехуни, яким той Насіров став поперек горла? 😁 Яке ж воно нице!
показать весь комментарий
13.01.2021 09:59 Ответить
И тут из-под клетчатого одеяла раздался голос...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
Брехун на брехунові і брехуном поганяє, а попереду всіх оманське брехло.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
Репутацию????? Ахахахаха!!!!
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 5931
показать весь комментарий
13.01.2021 09:45 Ответить
а по клетчатым одеялом "морозилась" чоорная чоорная репутция
показать весь комментарий
13.01.2021 09:53 Ответить
на фото он выглядит так, будто "репутация" из него вылетела, все 21 грамм
показать весь комментарий
13.01.2021 10:06 Ответить
одним словом чурка
показать весь комментарий
13.01.2021 10:31 Ответить
Этот с клетчатым пледом клинический идиот. Как можно очернить то (репутацию), чего в природе не существует?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:45 Ответить
Очернить твою репутацию...ты на приколе?))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 09:52 Ответить
К стандарту для таких случаев "вывсеврете", Насиров забыл добавить "железобетонный аргумент" - мамой клянусь!
показать весь комментарий
13.01.2021 09:53 Ответить
У бандита еще и репутация есть)
показать весь комментарий
13.01.2021 09:54 Ответить
Ну да,кто-то пытается дерьмо сделать ещё дерьмовее...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:55 Ответить
как можно очернить того чего нет, дефективный одеялочник)
показать весь комментарий
13.01.2021 10:03 Ответить
Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию.

Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 8769
показать весь комментарий
13.01.2021 10:07 Ответить
Как можно очернить чёрное
показать весь комментарий
13.01.2021 10:18 Ответить
насралов "страждав" ісчо прі парашенкі ...фєйсбук блокує порошенковскіх тролєй

https://antikor.com.ua/articles/431692-facebook_zablokiroval_lichnuju_botofermu_poroshenko
показать весь комментарий
13.01.2021 10:28 Ответить
Кто-то пытается ... очернить чёрное
показать весь комментарий
13.01.2021 10:52 Ответить
Насиров :"вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности"
-такой дуралей руководил ГФС. Что не соответствует- материал о третьих лицах? Или уклон в его сторону? Или отрицает,что знаком со своим ближайшим подчиненным? К своей репутации сцикливого ворюги добавил , что Насиров тупица.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:51 Ответить
 
 