Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров опроверг информацию о своей связи с бывшим исполняющим обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергеем Лебедко, задержанным в 2017 году с поличным при получении взятки в 66 млн гривен, но назначенным в 2021 году и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Об этом заявил Насиров, комментируя статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году", передает Цензор.НЕТ.

12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году.

"В 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен, справа фотография его реального задержания. Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - рассказал Бутусов.

"Уважаемые средства массовой информации. Особенно уважаемые мной сайты Цензор, Гордон, тв каналы Прямой, Еспрессо и прочие и лично глубоко уважаемый мной главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Похоже Вас обманули и в очередной раз воспользовались обманным путем предоставляя неправдивую манипулятивную информацию относительно меня. Сегодня со ссылкой лично на главреда Цензор.НЕТ на десятках ресурсов вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности. А Вами умышленно манипулируют, преследуя другие цели. Разберитесь в этом. Очередной раз это подтверждает, что сейчас как и в прошлом, кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию, но это не получится. Дешевый фейк, который легко проверить. Как и тот бред, в котором меня обвиняли в 2017 для того что бы незаконно отстранить от занимаемой должности. Пожалуйста будте чесными и обьективными, проверяйте информацию и исправте допущенную ошибку", - заявил Насиров.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.















