РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости
2 061 25

ВАКС об отказе продлить сроки расследования по делу ОАСК: Ходатайство НАБУ не соответствует требованиям УПК

ВАКС об отказе продлить сроки расследования по делу ОАСК: Ходатайство НАБУ не соответствует требованиям УПК

Высший антикоррупционный суд считает, что детектив НАБУ не указал сути подозрения в деле Окружного админсуда Киева, и именно поэтому следственный судья ВАКС отказался продлевать сроки досудебного расследования.

Об этом сообщает прес-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственный судья ВАКС установил, что поданное ходатайство не соответствует требованиям п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 УПК Украины, поскольку в ходатайстве вообще не указана суть сообщенного подозрения каждому конкретному лицу. Вышеприведенные недостатки ходатайства делают невозможным установление тех обстоятельств, которые подлежат проверке в ходе досудебного расследования. Таким образом, судья 6 января этого года постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детектива НАБУ ходатайство о продлении срока предварительного расследования", - говорится в официальном пояснении ВАКС.

Отмечается, что защитники подозреваемых настаивали, что указанное ходатайство необходимо вернуть детективу из-за того, что постановлением Апелляционной палаты ВАКС одному из подозреваемых отменено сообщение о подозрении по ст. 351-2 УК Украины, а в ходатайстве о продлении срока предварительного расследования указанная статья осталась. Аналогичная ситуация с другим подозреваемым - производство по подозрению его в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 УК Украины закрыто. Третьему лицу, указанному в ходатайстве детектива, сообщение о подозрении вообще отменено, а потому он безосновательно указан в ходатайстве как подозреваемый.

Читайте также: Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", - ЦПК

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

НАБУ (4598) Вовк Павел (261) Антикоррупционный суд (1277) Окружной админсуд Киева (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну а хто ж замість справжнього реформування давно згнившої судової системи займався імітацією "рехворм", насправді "під шумок" розставляючи кругом у судах свої кадри, так само корумповані, як і попередні? Чи не Свиня Мальдівська займалась цим усю свою каденцію? Звичайно, і більшість суддів не він корумпував, і навіть не він був головним "творцем" цієї ганебної імітації судочинства, це ще з Кучми починалось і Януковичем завершилось - але і сучий Потрох приклав руку добряче. І те, що Зелена Жаба також робить те семе неподобство, ніяк ****** Потроха не виправдовує.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:44 Ответить
+2
Треш. Лютий. І зараз всупереч здоровому глузду деякі коментатори заверещать, щ "то фсь Парашенка вінават". Хоча ті, у кого з пам'яттю все добре і вона не пошкоджена алкоголем і психічними захворюваннями та пропагандою, добре пам'ятають, що ще два роки тому такого справді не було.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:50 Ответить
+2
сам ти свиня. Мальдіви за 5 років були одні, а цей вже 6 раз за 1,5 роки і нічого. Ти тварюка, або сволотівська,або корпусна. не медведчука лаєш та єрмака а Пороха,який справді був найкращим. Ти від заздрощів не лопни дивись.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треш. Лютий. І зараз всупереч здоровому глузду деякі коментатори заверещать, щ "то фсь Парашенка вінават". Хоча ті, у кого з пам'яттю все добре і вона не пошкоджена алкоголем і психічними захворюваннями та пропагандою, добре пам'ятають, що ще два роки тому такого справді не було.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:50 Ответить
Ну а хто ж замість справжнього реформування давно згнившої судової системи займався імітацією "рехворм", насправді "під шумок" розставляючи кругом у судах свої кадри, так само корумповані, як і попередні? Чи не Свиня Мальдівська займалась цим усю свою каденцію? Звичайно, і більшість суддів не він корумпував, і навіть не він був головним "творцем" цієї ганебної імітації судочинства, це ще з Кучми починалось і Януковичем завершилось - але і сучий Потрох приклав руку добряче. І те, що Зелена Жаба також робить те семе неподобство, ніяк ****** Потроха не виправдовує.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:44 Ответить
Так а навіщо було голосувати за Зєлєнского? Не пам'ятаєте? Що і скільки той обіцяв?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:55 Ответить
Тільки дурень може голосувати за Зеленського та Порошенка. Порахуйте і складіть їх виборців докупи - і отримаєте число кретинів у країні. І зрозумієте, де головне підгрунтя перманентного зубожіння, попри працьовитість.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:44 Ответить
А не дурні за кого голосували? У другому турі було два прізвища. Хоча про що це я? Не дурні голосували за пуцина. Нє?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:56 Ответить
А не дурні НЕ голосували, бо голосувати за Зеленського чи Порошенка це ганьба і громадянський злочин.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:15 Ответить
Помиляєшся! Голосувати на виборах - це громадянський ОБОВ'ЯЗОК кожного громадянина. І голоси тих, хто не олосувпв, пропорційно поділилися між двома кандидатами - Порошенком і Зєлєнскім у тій же пропорції - 25/73. Як ти думаєш, хто від твого не голосування виграв? Чи ти думати не здатний?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:19 Ответить
Погане законодавство не може змусити нехтувати сумлінням. Умовний "голос" ці двоє покидьків може й вкрали, але непримиренного ворога теж отримали.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:33 Ответить
То як твоє сумління почувається, коли твій голос сів у шпагат і 25 його відсотків пішло Порошенку, а 73 - Зєлєнскому? Мовчить голос? Чекає Бойка?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:37 Ответить
Мого голосу не отримав ніхто з цих двох. Вони отримали якусь там "галочку" навіть не напроти мого прізвища, а десь у якихось нікчемних розрахунках.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:41 Ответить
Не бреши! 😁 Зєлєнского обрали менше 50 відсотків з результатом 73/25. Отже твій голос, вірніше його відсутність допомогла йому виграти з таким результатом. 😊 От такий ти громОдянин. А тепер сидиш і дрочиш на клаву, чекаючи, поки інші протестують. Ти ще гвюірший за зебілів.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
А взагалі Ви кумедний з нісенітницею про "поділ голосів", бо ніякого "поділу" насправді немає, че безглуздо з математичної точки зору
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
Я бачу, у тебе кумедність у голові засіла? 😊 Читай вище, грамоті. Про математику.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
Математику в школі прогулювали мабуть?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
Ні, на відміну від тебе у мене математика закінчилася у інституті, теорією ймовірності, матрицями і визначниками, а не у першому класі, як у тебе. 😊 Це перше. І друге - якщо ти не берег участь у виборах, то чого ниєш? Тобі ж пофігу. Нє?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:18 Ответить
сам ти свиня. Мальдіви за 5 років були одні, а цей вже 6 раз за 1,5 роки і нічого. Ти тварюка, або сволотівська,або корпусна. не медведчука лаєш та єрмака а Пороха,який справді був найкращим. Ти від заздрощів не лопни дивись.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:43 Ответить
А вкуси ще себе за дупу
показать весь комментарий
13.01.2021 11:46 Ответить
ти медведчуковська наволоч згинь із України
показать весь комментарий
13.01.2021 11:50 Ответить
Медведчуковська наволоч це його дружбан Порошенко
показать весь комментарий
13.01.2021 12:18 Ответить
Хіба вони ті судді проти ПП не боролися,що ти мелеш? Вовк та інші якраз і допомогли прийти до влади ЗЕ а в КСУ найкращі судді Порошенко призначив і вони не голосували за зняття кримінальної відповідальності по деклараціям-тільки один ваш той що від Свободи проголосував... ти їх кадр
показать весь комментарий
13.01.2021 11:48 Ответить
Ваш коментар цілком справедливий -- проте дивує ця зоологічна ненависть до Порошенка. Можливо є якісь особисті причини для подібного озлоблення.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:07 Ответить
Та які там причини. Усьго лише кримінальний злочинець, крадій, брехун, підривач державності і агентура російських спецслужб. Більше серйозних претензій до Порошенка немає.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:17 Ответить
Ту и тоди не було и зараз нема.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:12 Ответить
Ясно, ВАКС уже нагнули и они тоже легли под зеленомордых.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:38 Ответить
 
 