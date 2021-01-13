ВАКС об отказе продлить сроки расследования по делу ОАСК: Ходатайство НАБУ не соответствует требованиям УПК

Высший антикоррупционный суд считает, что детектив НАБУ не указал сути подозрения в деле Окружного админсуда Киева, и именно поэтому следственный судья ВАКС отказался продлевать сроки досудебного расследования.

"Следственный судья ВАКС установил, что поданное ходатайство не соответствует требованиям п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 УПК Украины, поскольку в ходатайстве вообще не указана суть сообщенного подозрения каждому конкретному лицу. Вышеприведенные недостатки ходатайства делают невозможным установление тех обстоятельств, которые подлежат проверке в ходе досудебного расследования. Таким образом, судья 6 января этого года постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детектива НАБУ ходатайство о продлении срока предварительного расследования", - говорится в официальном пояснении ВАКС.

Отмечается, что защитники подозреваемых настаивали, что указанное ходатайство необходимо вернуть детективу из-за того, что постановлением Апелляционной палаты ВАКС одному из подозреваемых отменено сообщение о подозрении по ст. 351-2 УК Украины, а в ходатайстве о продлении срока предварительного расследования указанная статья осталась. Аналогичная ситуация с другим подозреваемым - производство по подозрению его в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 УК Украины закрыто. Третьему лицу, указанному в ходатайстве детектива, сообщение о подозрении вообще отменено, а потому он безосновательно указан в ходатайстве как подозреваемый.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.