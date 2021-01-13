РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7113 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
813 2

Загруженность коек в целом по Украине снижается, на Закарпатье и Львовщине проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в целом по Украине снижается, на Закарпатье и Львовщине проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 32,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 224,5 человека на 100 тыс. населения.

Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 тестов на 100 тыс. населения соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 664,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 15,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 92 млн

Загруженность коек в целом по Украине снижается, на Закарпатье и Львовщине проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сдувается пандемийка. Разрешите уже покупать носки!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:05 Ответить
Минздрав, я тебе бабки плачу, а ты херней занимаешься. Уволен
показать весь комментарий
13.01.2021 10:09 Ответить
 
 