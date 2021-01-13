Загруженность коек в целом по Украине снижается, на Закарпатье и Львовщине проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 13 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Загруженность коек по Украине составляет 32,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 224,5 человека на 100 тыс. населения.
Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 тестов на 100 тыс. населения соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль