1 833 11

Глава МИД Кулеба об изменении нормандского формата: привлечение США будет эффективным

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение США к переговорам в нормандском формате будет полезным и эффективным.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Для изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – этот вопрос дипломатии", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

Топ комментарии
+5
Рашка не пойдёт на это.
Или пойдет, если по другим вопросом ей где-то крепко прижмут яйки...
Поэтому, сначала яйки - потом привлечение партнёров.
Ждёмс 20 числа и первые заявления "ястребов".
13.01.2021 10:14 Ответить
+4
"Для изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников.

На этом участие Америки и закончится.
13.01.2021 10:10 Ответить
+3
Та да. Байдена туди як привезуть, то хто хто, а наші зєлєбобіки точно повсцикаються поголовно.
13.01.2021 10:08 Ответить
...а паРаша здохне.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:48 Ответить
Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним - Цензор.НЕТ 51
Кому з вас заважала "антипутінська коаліція"?
а почему только США, Великобритания тоже гарантии подписывала а вот Германия там лишняя
Amerika + Normandi = peremoga
Kulebi - POVAGA !
А что в этом кто то сомневался ранее? До зеленых доходит поздновато... сначала хреном по роялю, а потом только думать, что это же более эффективно можно было сделать другими частями тела... Задержка в развитии....
