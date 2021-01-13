Глава МИД Кулеба об изменении нормандского формата: привлечение США будет эффективным

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение США к переговорам в нормандском формате будет полезным и эффективным.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Для изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – этот вопрос дипломатии", - сказал он.

