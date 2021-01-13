За сутки COVID-19 выявили у 205 сотрудников МВД, больше всего в Киеве, Запорожской и Донецкой областях

Среди сотрудников Министерства внутренних дел выявили 205 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД, выздоровели - 30 742 человека, умерли от коронавирусной болезни - 107.

Сегодня, 13 января, зафиксированы 205 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

Наибольшее количество больных - в Донецкой, Запорожской областях и в Киеве.

