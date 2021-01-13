За сутки COVID-19 выявили у 205 сотрудников МВД, больше всего в Киеве, Запорожской и Донецкой областях
Среди сотрудников Министерства внутренних дел выявили 205 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД, выздоровели - 30 742 человека, умерли от коронавирусной болезни - 107.
Сегодня, 13 января, зафиксированы 205 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.
Наибольшее количество больных - в Донецкой, Запорожской областях и в Киеве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
igor mandiur
показать весь комментарий13.01.2021 10:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
xoxoxo
показать весь комментарий13.01.2021 10:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Степан Иванов #323211
показать весь комментарий13.01.2021 10:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль