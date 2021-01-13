РУС
757 14

Введение иммунных паспортов пока что является лишь теоретической дискуссией, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий.

Об этом глава МИД заявил в интервью "Обозревателю", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно каких-то дополнительных паспортов - пока все это лишь теоретическая дискуссия, в значительной степени управляемая в публичном пространстве нормальными для периода пандемии массовыми эмоциями. Убежден, будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий", - отметил министр.

"В прошлом году в разных правительствах было много паники и истерики, что делать, куда бежать и как с этим всем бороться. Как только эмоции утихнут, думаю, будут найдены цивилизованные решения", - добавил глава МИД.

В то же время, по словам Кулебы, справки с отрицательными результатами тестов уже в прошлом году требовались на въезде в ряд стран.

карантин (16729) паспорт (1185) Кулеба Дмитрий (2882) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+1
Закупівля вакцин від ковіду зєйловцями також лежить лише в площині теоритичної дискусії.
13.01.2021 10:37 Ответить
+1
Нашивку в виде желтой звезды непереболевшим.
13.01.2021 10:39 Ответить
+1


13.01.2021 10:43 Ответить
Закупівля вакцин від ковіду зєйловцями також лежить лише в площині теоритичної дискусії.
13.01.2021 10:37 Ответить
Нашивку в виде желтой звезды непереболевшим.
13.01.2021 10:39 Ответить
Без бумажки - ты букашка,
А з бумажкой - человек
13.01.2021 10:39 Ответить


13.01.2021 10:43 Ответить
Так давайте включайте мозги и присоединяйтесь к этим европейским дискуссиям, пока еще там вас готовы воспринимать.
13.01.2021 10:54 Ответить
Дяуєм, дуже дякуєм корисним ідійотам що обрали ЗЕвладу.
13.01.2021 10:55 Ответить
Ой я вас умоляю, зелені маріонетки все зроблять так і тоді коли їм накажуть. Цей месидж Кулеби адресований олігофренам. Він нагажує чухання поросяти за вухом перед його забоєм, щоб заспокоїлось
13.01.2021 11:08 Ответить
Коричневые марионетки исполняли все указки с запада аж на раз,с низкого старта и вприпрыжку
13.01.2021 11:53 Ответить
Боясь за свою жизнюшку мы готовы пожертвовать всеми своими правами и свободами, а нужна ли такая жизнюшка?
13.01.2021 11:09 Ответить
Надо не ждать и не гадать, а принимать участие в дискуссиях, раз уж для вас клятые папиредники добились статуса ассоциированного члена ЕС... Ждуны, итить...
13.01.2021 11:25 Ответить
Не истери так, уколовшись получишь ты свой ветеринарный паспорт и будешь хрюкать от благодарности, т.к. человеческую речь забудешь после вакцинации
13.01.2021 11:56 Ответить
Ну, хрюкаешь уже ты, черноротое. Шо, уже нажралось?
13.01.2021 12:34 Ответить
Навіщо плодити додаткові папери - тавро на чоло треба ставити, усім одразу буде видно шо іммунний
13.01.2021 14:03 Ответить
 
 