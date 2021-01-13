Введение иммунных паспортов пока что является лишь теоретической дискуссией, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий.
Об этом глава МИД заявил в интервью "Обозревателю", информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно каких-то дополнительных паспортов - пока все это лишь теоретическая дискуссия, в значительной степени управляемая в публичном пространстве нормальными для периода пандемии массовыми эмоциями. Убежден, будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий", - отметил министр.
"В прошлом году в разных правительствах было много паники и истерики, что делать, куда бежать и как с этим всем бороться. Как только эмоции утихнут, думаю, будут найдены цивилизованные решения", - добавил глава МИД.
В то же время, по словам Кулебы, справки с отрицательными результатами тестов уже в прошлом году требовались на въезде в ряд стран.
