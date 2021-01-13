Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

Секретариат языкового омбудсмена совместно с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет следить за наведением порядка в соблюдении языкового законодательства в телеэфире.

Об этом в интервью Укринформу сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"Квоты должны быть, но довольно часто Нацсовет выдвигает предупреждение к определенным телерадиокомпаниям из-за того, что большое количество контента начинается украинскими словами "Доброго дня", а затем большая часть самой программы ведется на другом языке. Это недопустимо", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам языкового омбудсмена, Секретариат вместе с Нацсоветом будут заниматься наведением порядка в вопросах соблюдения языкового законодательства.

"Это важно, потому что это информационное поле. Я не хочу, чтобы мой ребенок с утра до вечера смотрел то, что разжигает вражду между людьми. Я - за качество русскоязычного контента, который соответствует цивилизационным нормам и действующему законодательству. Поэтому работы на 2021-й год будет предостаточно", - подчеркнул Креминь.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" предусматривает, что общенациональные каналы должны обеспечивать в своем эфире 75% украиноязычного контента. Для местных вещателей эта доля составляет 60%. Также законом предусматривается 75% государственного языка для программ новостей.