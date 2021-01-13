РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8604 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
4 863 50

Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

Секретариат языкового омбудсмена совместно с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет следить за наведением порядка в соблюдении языкового законодательства в телеэфире.

Об этом в интервью Укринформу сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"Квоты должны быть, но довольно часто Нацсовет выдвигает предупреждение к определенным телерадиокомпаниям из-за того, что большое количество контента начинается украинскими словами "Доброго дня", а затем большая часть самой программы ведется на другом языке. Это недопустимо", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь рассказал, как действовать, если заведение отказывается обслуживать на государственном языке

Поэтому, по словам языкового омбудсмена, Секретариат вместе с Нацсоветом будут заниматься наведением порядка в вопросах соблюдения языкового законодательства.

"Это важно, потому что это информационное поле. Я не хочу, чтобы мой ребенок с утра до вечера смотрел то, что разжигает вражду между людьми. Я - за качество русскоязычного контента, который соответствует цивилизационным нормам и действующему законодательству. Поэтому работы на 2021-й год будет предостаточно", - подчеркнул Креминь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы: "Вы не вступаете в дерьмо?"

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" предусматривает, что общенациональные каналы должны обеспечивать в своем эфире 75% украиноязычного контента. Для местных вещателей эта доля составляет 60%. Также законом предусматривается 75% государственного языка для программ новостей.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (573) ТВ (1858) украинский язык (1205) язык (3787) русский язык (595) Креминь Тарас (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2981
показать весь комментарий
13.01.2021 10:55 Ответить
+11
Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь - Цензор.НЕТ 9349
показать весь комментарий
13.01.2021 10:50 Ответить
+6
Зеосел завтра звільнить Кременя, це ж не дубинський
показать весь комментарий
13.01.2021 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь - Цензор.НЕТ 4745
показать весь комментарий
13.01.2021 10:49 Ответить
Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь - Цензор.НЕТ 9349
показать весь комментарий
13.01.2021 10:50 Ответить
Недолуге чмо, слухай як треба казати
https://www.youtube.com/watch?v=B9tXngTv8ds Добрий день или доброго дня - экспресс-урок украинского языка
показать весь комментарий
13.01.2021 10:52 Ответить
как классно, после этого нас рать даже на поднятие тарифов
показать весь комментарий
13.01.2021 10:54 Ответить
Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2981
показать весь комментарий
13.01.2021 10:55 Ответить
Кремінь відкриває ще один фронт - мовний. І дуже вчасно... Звалювати Україну в глибоку яму криз з усіх боків... Ще бризнути бензинчику в українську ватру, яка без того не гасне... ось уже тридцять років... Така коротка верета*: з однієї сторони її тягнуть за природний газ, з іншої всі заведения обслуживать только на государственном языке, ще з іншої по режиму локдауну... ще конституційний суд, хоча Тупіцькому по цимбалах, - з усіх сторін тягнуть ОДНОЧАСНО і не думають що можна її порвати на шмаття. А ще війна на сході, на якій помирають і ті, які не говорять на государственном языке. "Неначе люди подуріли..." Але що ще має робити уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь - робота у нього така... ************ P.S, *Вере́та або рядно́ - вид простирала або покривала з ряднини...
показать весь комментарий
13.01.2021 10:57 Ответить
А, шо, разве, доброго дня, это не порусски?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:58 Ответить
па русскі - ДОБРАВА дня
показать весь комментарий
13.01.2021 11:49 Ответить
Вы меня расстроили. А я себя мнил, знатоком русского языка. А оно вона как! Грустно это всё!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:34 Ответить
...знатаком русскава...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:31 Ответить
Смешно, эти два диалекта называть разными языками.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:50 Ответить
Зеосел завтра звільнить Кременя, це ж не дубинський
показать весь комментарий
13.01.2021 11:02 Ответить
Хабад - проти! У них повинно бути - общее язиковоє пространство з РФ.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
Решил посмотреть , что такое хабад. Написал хабад и на жал картинки, а там https://www.google.com/search?q=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&newwindow=1&rlz=1C1CHWL_ruUA929UA929&sxsrf=ALeKk03ZHe_f0EOacs2WSoM9BxjsuM4IiA:1610536075996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2mtS14pjuAhVFiIsKHbLUB14Q_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=625 УЖАС !!!
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
Начинать надо с офиса потерпевшего
показать весь комментарий
13.01.2021 11:07 Ответить
У народа массовая поломка пультов? Или не хотят смотреть украиноязычные каналы?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:17 Ответить
Лишити п'ятій колоні один руцькоязичний канал ТБ і одну російську школу з інтернатом, в столиці -- при посольстві Росії.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:30 Ответить
Сегодня для пробы провел первую консультацию на украинском языке. Насмеялись оба - и я и пациент.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:19 Ответить
називаючи 17 мільйонів співгромадян "п..ми", не дивуйся потім що вони голосують за ОПЗЖ.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:04 Ответить
Так тому й голосують...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:34 Ответить
У Львові також був раніше суржик з польською, але 30 років тому вони дружно перейшли на чисту українську, бо там не було такого імперського г'валту.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:43 Ответить
Кхм... Щоб зрозуміти що таке "чиста українська", треба зробити 3 речі:
1. Почитати дописи на стінах Софії Київської за 12 сторіччя
2. Почитати "Конституцію Пилипа Орлика" за 16 сторіччя
3. Зробити висноски.
Але маю побоювання що ті висновки тобі не сподобаються.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:44 Ответить
шмак...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:46 Ответить
Предшественница Креминя в кодлане Коломойского была человеком случайным: Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Креминь же в кодлане Коломойского освоился быстро. Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его "роль очень важна для современной истории" страны. / Восточную-исторической родины правителей Украины-методу заяв Креминь тоже постиг : думаешь одно, украинцам говоришь совсем другое. Результат работы Креминя виден на рисунке https://censor.net/ru/comments/locate/3241482/01921489-b248-7044-bb4d-b57135d30c68
показать весь комментарий
13.01.2021 12:05 Ответить
Як колись казала одна гарна і розумна людина " с этого роя не выйдет ниZуя". Держава тут нічого робити не збирається, бо на керівних посадах 99,9% молоросів, великоросів,рускомировців,профффесорів і євреів. Пока ці совкодрочери не повиздихають, ситуація не зміниться. Але окремі "волонтери" по захисту української мови будуть проводити свої окремі заходи, які більш діяві за державні і вони прямо через окремі рухи і стуки більше заходять у москальську голову.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:31 Ответить
Реванш проросійських сил йде по всіх напрямках оскільки жодного супротиву проросійським силам і навіть так звані націоналісти мовчать ,а оскільки всі канали в руках олігархів і всі олігархи проросійські (окрім одного) ось і результат такий,а нацрада поповнившись "спеціалістами" з кварталу мовчить ніби нічого не сталося.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:52 Ответить
 
 