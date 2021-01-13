Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь
Секретариат языкового омбудсмена совместно с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет следить за наведением порядка в соблюдении языкового законодательства в телеэфире.
Об этом в интервью Укринформу сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.
"Квоты должны быть, но довольно часто Нацсовет выдвигает предупреждение к определенным телерадиокомпаниям из-за того, что большое количество контента начинается украинскими словами "Доброго дня", а затем большая часть самой программы ведется на другом языке. Это недопустимо", - подчеркнул он.
Поэтому, по словам языкового омбудсмена, Секретариат вместе с Нацсоветом будут заниматься наведением порядка в вопросах соблюдения языкового законодательства.
"Это важно, потому что это информационное поле. Я не хочу, чтобы мой ребенок с утра до вечера смотрел то, что разжигает вражду между людьми. Я - за качество русскоязычного контента, который соответствует цивилизационным нормам и действующему законодательству. Поэтому работы на 2021-й год будет предостаточно", - подчеркнул Креминь.
Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" предусматривает, что общенациональные каналы должны обеспечивать в своем эфире 75% украиноязычного контента. Для местных вещателей эта доля составляет 60%. Также законом предусматривается 75% государственного языка для программ новостей.
https://www.youtube.com/watch?v=B9tXngTv8ds Добрий день или доброго дня - экспресс-урок украинского языка
1. Почитати дописи на стінах Софії Київської за 12 сторіччя
2. Почитати "Конституцію Пилипа Орлика" за 16 сторіччя
3. Зробити висноски.
Але маю побоювання що ті висновки тобі не сподобаються.