"Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в Германии после того, как его отравили веществом "Новичок", планирует вернуться на Родину.
Об этом Навальный сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы", - говорится в сообщении.
В Instagram политик опубликовал видео
"Читаю новости, которые приходят из Москвы и просто диву даюсь, на сколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня и оно демонстративно сфабрикованное. Вчера ФСИН заявил, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный и я должен немедленно отправиться в тюрьму. Они делают все для того, чтобы испугать меня и Путину осталось только повесить над Кремлем огромный плакат "Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой", - заявил Навальный.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.
Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты", - говорится в подписи к видео.
Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что отравлению Навального в августе 2020 года были причастны восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2). Кремль отрицает причастность к отравлению Навального.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.
эта кинокомедия будет вечной...
в следующий раз Бутерброд собьет машина, НО он опять выживет и снова поедет лечится в Германию..
Навальне гівно - то наступне чмо на зміну путіну.
Победа.. Лаптеногие, во главе со своим **********, это слово уже перекрутили, вложили в него свой кацапитекский смысл и засношали до дыр, неудачники, неумехи и разрушители в вечном проигрыше. Вот и еще один рвущийся к трону имперец, произнес это слово, сделал свое дырявое дело.
Ну ладно . . . чекаю на новини як Навального пристрелять десь біля мосту.
Если завалят Навального ...