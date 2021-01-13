"Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в Германии после того, как его отравили веществом "Новичок", планирует вернуться на Родину.

Об этом Навальный сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы", - говорится в сообщении.

В Instagram политик опубликовал видео

"Читаю новости, которые приходят из Москвы и просто диву даюсь, на сколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня и оно демонстративно сфабрикованное. Вчера ФСИН заявил, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный и я должен немедленно отправиться в тюрьму. Они делают все для того, чтобы испугать меня и Путину осталось только повесить над Кремлем огромный плакат "Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой", - заявил Навальный.

Читайте также: Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.

Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты", - говорится в подписи к видео.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что отравлению Навального в августе 2020 года были причастны восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2). Кремль отрицает причастность к отравлению Навального.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Доброхотов об отравлении Навального: Путин выбрал самую глупую тактику и подтвердил, что ФСБ вело слежку