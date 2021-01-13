РУС
"Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит чтобы я не вернулся. Но я возвращаюсь в Россию", - Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в Германии после того, как его отравили веществом "Новичок", планирует вернуться на Родину.

Об этом Навальный сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы", - говорится в сообщении.

В Instagram политик опубликовал видео

"Читаю новости, которые приходят из Москвы и просто диву даюсь, на сколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня и оно демонстративно сфабрикованное. Вчера ФСИН заявил, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный и я должен немедленно отправиться в тюрьму. Они делают все для того, чтобы испугать меня и Путину осталось только повесить над Кремлем огромный плакат "Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой", - заявил Навальный.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.
 Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты", - говорится в подписи к видео.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что отравлению Навального в августе 2020 года были причастны восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2). Кремль отрицает причастность к отравлению Навального.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

путин владимир россия Навальный Алексей
13.01.2021 11:41
Ну і дурень. ***** тебе вграє палюбому.
13.01.2021 10:53
Да. Закроют. Наиболее вероятный сценарий. Пару хомячков Навального постоят в одиночных пикетах под тюрьмой, а Меркель и Ко выдаст очередную порцию озабоченностей и персональных санкций двум генералам ФСБ и одному полковнику, которые от рождения дальше Анапы никуда не ездили.)))
13.01.2021 11:23
Бьет значит любит.
13.01.2021 10:45
не доедет
13.01.2021 10:51
доедет, доедет...

эта кинокомедия будет вечной...
в следующий раз Бутерброд собьет машина, НО он опять выживет и снова поедет лечится в Германию..
13.01.2021 10:55
Ну і дурень. ***** тебе вграє палюбому.
13.01.2021 10:53
Не чуди...
Навальне гівно - то наступне чмо на зміну путіну.
13.01.2021 11:02
..я вернусь домой рейсом "Победы"..
Победа.. Лаптеногие, во главе со своим **********, это слово уже перекрутили, вложили в него свой кацапитекский смысл и засношали до дыр, неудачники, неумехи и разрушители в вечном проигрыше. Вот и еще один рвущийся к трону имперец, произнес это слово, сделал свое дырявое дело.
13.01.2021 10:53
13.01.2021 11:41
Как пить дать посадят.
13.01.2021 10:54
Думаю, з цього приводу в Україні трауру не буде.
13.01.2021 11:20
Да. Закроют. Наиболее вероятный сценарий. Пару хомячков Навального постоят в одиночных пикетах под тюрьмой, а Меркель и Ко выдаст очередную порцию озабоченностей и персональных санкций двум генералам ФСБ и одному полковнику, которые от рождения дальше Анапы никуда не ездили.)))
13.01.2021 11:23
Блогер любит свой блог. Без блога в Шарите скучно.
13.01.2021 10:55
Бутерврот пообещали???))))
13.01.2021 10:55
головне ,щоб не повернувся як Гепа!
13.01.2021 10:56
Як він зміг дожити до 40 років??? Там же пусто в голові.
Ну ладно . . . чекаю на новини як Навального пристрелять десь біля мосту.
13.01.2021 10:57
Навальне гівно - то клоун якого тримають на службі...
13.01.2021 11:04
не він, а ти кацапське гівно - то клоун якого тримають на службі...
14.01.2021 07:08
зєблан?
14.01.2021 07:35
да. ты какао-зєблан-пеблан.
14.01.2021 07:43
кацапы всяго мира - абъединяйтесь!
14.01.2021 07:46
молодец, ты кацап - абъединяйся.
14.01.2021 07:55
Подсадили на иглу. Требует новую дозу.
13.01.2021 11:02
"Российский оппозиционер Навальный..."
13.01.2021 11:02
Бункерный Пульфик ждет тебя, аппазицианер.
13.01.2021 11:04
Смілива людина цей Навальний!
13.01.2021 11:07
Угу, почти как Ходорковский
13.01.2021 11:14
Йому до Ходорковського, як до Києва рачки
13.01.2021 11:18
Мудак він шовіністський.
13.01.2021 11:17
Там не мудаків майже немає - а він все таки сміливий мудак!
13.01.2021 11:23
Сильно!))
13.01.2021 11:29
Интересно, сколько нарассийских "аппазицианерав" скончается при произношении фразы "Крым - это Украина"? Останется ********** без оппозиции.
13.01.2021 11:08
Цирк...одно не понятно,зачем в нем активно пуйло участвует -может,чтоб настоящего ,неподконтрольного лидера оппозиции не появилось ?
13.01.2021 11:10
Вот и узнаем, был ли это спектакль.
Если завалят Навального ...
13.01.2021 11:20
Між Навальним і ****** різниці нема: просто один з них не при владі.
13.01.2021 11:21
https://censor.net/ru/news/3241483/navalnyyi_17_yanvarya_prilechu_v_rossiyu_putin_snova_topaet_nojkami_i_trebuet_sdelat_vse_dlya_togo_chtobyhttps://censor.net/ru/news/3241483/navalnyyi_17_yanvarya_prilechu_v_rossiyu_putin_snova_topaet_nojkami_i_trebuet_sdelat_vse_dlya_togo_chtoby и создать кооператив "Лебединое Озеро" в противовес кооперативу "Озеро", видать акции кооператива "Озера" обесцениваются
13.01.2021 11:22
Ігри імперців в русскій мір або хто головний в їх хаті.
13.01.2021 11:25
ехай, лешенька, ехай...будем надеяться, ***** после очередной попытки завалит таки овального небутерброда и паРаше еще отсыпят вкусных и полезных санкций. на том и закончится история роSSийского "опозиционера".
13.01.2021 11:31
Навальный либо идиот либо у него договорняк с ху...лом.
13.01.2021 12:16
Мужчина. К сожалению у нас сейчас таких нет!
13.01.2021 12:27
Добре бути кишеньковою опозицією.
13.01.2021 12:35
Это точно. Новичёк в трусах можно найти.э
13.01.2021 12:54
Возвращаешься???.....хммм.....на белом коне?....вместе с Габышевым? Соглас. Полный соглас. Не возражаем.
13.01.2021 12:42
Нічого ви не розумієте в ******** політиці. Стара і беззуба коняка використає Навального по-новому, коль шпілєгляди не довили свого наміру до кінця, пообіцяють бабулі Меркель не чіпати в обмін на добудову "Северного потока 2".
13.01.2021 12:53
нехай їде, якщо не вб'ють то посадять. Додаткові санкції введуть. Хоч таким чином цей кацапський нацик послужить на благо українського народу.
13.01.2021 13:07
Какая опозиция овальный? это пес путлера. Весь цирк разыграли красиво, как по нотам. в ******** НЕТ опозиции
13.01.2021 15:12
Навльный так рвется на родину потому, что содержание в "Матроской тишине" намного комфортабельней чем в Шарите.
13.01.2021 15:44
Я так понимаю он хочет очутиться на красной площади раньше якутского шамана габышева.
13.01.2021 15:56
13.01.2021 20:39
 
 