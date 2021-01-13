Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.

Об этом Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.

"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан.

По его словам, мая заболел 1,7% детского населения до 10 лет.

