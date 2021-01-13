РУС
Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан

Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.

Об этом Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.

"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан.

По его словам, мая заболел 1,7% детского населения до 10 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжительность учебного занятия во время дистанционного формата остается неизменной, - Минобразования

карантин (16729) школа (3049) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+19
І будуть розносити ковід по домам. Геніально!Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан - Цензор.НЕТ 4634
показать весь комментарий
13.01.2021 11:00 Ответить
+11
А их родители болеют очень часто... Дебил
показать весь комментарий
13.01.2021 11:01 Ответить
+9
Да, детки мало болеют,но зато очень хорошо разносят эту заразу. Не ту страну назвали гондурасом
показать весь комментарий
13.01.2021 11:01 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 11:00 Ответить
Ні посіють пандемію параноїдальної шизофренії у головах коронабіснуватих імбецилів!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:21 Ответить
Ну да! Дети мало блеют, но являются прекрасными переносчиками болезни, то есть семья пусть болеет..в стране нет лекарств. Нет прививок ! И не будет в ближайшем будущем.. а дети пусть идут , разносят вирус..
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
Да, детки мало болеют,но зато очень хорошо разносят эту заразу. Не ту страну назвали гондурасом
показать весь комментарий
13.01.2021 11:01 Ответить
Мало болеют? Зато зараза лишает их репродуктивности! Эту падлу заРубанить мало!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:09 Ответить
шо реально?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:12 Ответить
а Вы хорошо изучили исследования медиков? почки и печень не самые сложные органы которые страдают от ковид, даже у безсимптомно болеющих.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:14 Ответить
я слышал шо свинка опасна для половой системы, если позна переболеть
показать весь комментарий
13.01.2021 11:17 Ответить
А такі питання ставите--не соромно?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:19 Ответить
Невзоров высрал, ну, сказал шо какой-то Балтимор, очень крутой эпидемиолог наконец то высказался по поводу вируса: поражает геном. типо встраивается или что там, я х.з., но Невзоров говорит шо щас ситуация даже не цветочки
показать весь комментарий
13.01.2021 11:24 Ответить
Невзоров, - тупой гуманитарий, мастер художественного свиста, который корчит из себя академика Павлова.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:38 Ответить
про свист это #вточку!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:00 Ответить
а вы его слушал? включи "среды" любые - какой мастер слова и сарказма. ну да, гуманитарий, как и все - через одного так же едко и с юмором могут опустить попов на бутылку
показать весь комментарий
13.01.2021 13:32 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 11:01 Ответить
Темпы заболевания снизились после начала каникул. Думать не пробовали?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:07 Ответить
Зато разносят заразу и заражают родителей.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:16 Ответить
Кретин у владі,- це гірше ніж ідіоти у електораті.

Перевірено досвідом українського державотворення.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:19 Ответить
Кретин це вирощений в уробі йододефіцитної матері майбутній ідійот!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:24 Ответить
Идиот у нас практически все учителя переболели и их мужья тоже..ацелые классы были на самоизоляции!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:26 Ответить
Просто нужно понять что хуже для детей 1-4 классов (а также их родителей) - чтобы дети (особенно в селах) не учились еще полгода, и сидели сами дома без присмотра своих работающих родителей или все-таки пусть посещают школу и разгрузят родителей.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:40 Ответить
По перше там де ти житель, школи не потрібні, вас партія учит. А по друге, школи створені не для розвантаження батьків.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:48 Ответить
Придурок, ты видать остроумный? Кто тебя учил обращаться к незнакомому человеку с оскорбления? Причем здесь "партия" (я всю жизнь беспартийный, а пожил , уверен, больше тебя). Откуда ты знаешь где я и кто я? Я кстати из того региона, который в 2014г. не позволил сепарам пройти дальше на юго-востоке Украины. Понятно я написал, "горобец"?

В том-то и дело - школы созданы чтобы давать детям знания, дети в нынешнее время даже посещая школу знаний получают с гулькин хрен, а при дистанционной учеба это вообще профанация. Разгрузка родителей это на втором плане, но если родители оба работают - с кем оставить дома ребенка? Бросать работу, так потом хрен найдешь другую. Я, работающий пенсионер, вынужден сейчас на подстраховке мотаться к ним домой чтобы днем покормить внука и сделать с ним "уроки".
показать весь комментарий
13.01.2021 13:02 Ответить
Тут просматриваются проблемы родителей, которые работают! Они принесут вирус домой, своему ребёнку, а он разнесёт в школе.. но главное, что б сам дома не сидел.. это эгоистично так думать!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
Главное чтобы он учился, а не сидел дома целый день на диване в интернете. У меня внук и так уже потерял пол года обучения, так теперь еще пол года потеряет.
Дети, если болеют, то легко. У них классе в нормальная посещаемость (и среди учителей тоже). Почему тогда садики работают?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:09 Ответить
Только что выше Кличко написал тоже самое - чем 1-4 класс отличается от садика?

Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:18 Ответить
"Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан." Але хто такі цей "педагогічний состав"? Головне діти ходять до школи. Головне ходять.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:45 Ответить
Гениально. Олежка садись, два.И без родителей в школу не приходи. Єто где таких гениев вьіращивают?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:45 Ответить
Але діти приносять вірус до дому і хворіє вся сім'я.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:02 Ответить
Если в доме только молодые родители и дети, то это не страшно, молодые родители тоже легко перенесут вирус (по крайней мере процентов 90), даже если дети принесут его из школы. Хуже, если в доме еще есть бабушка с дедушкой, они могут поиметь тяжелый вариант заболевания. К сожаления наша статистика 15 не проводя переписи не знает каких семей у нас в стране больше.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:14 Ответить
За це й річ...
Зовсім недавно до нас телефонувала колишня сусідка. - Хворіє дуже важко - онуки принесли з школи. Перехворіла вся сім'я, а її маму поховали...
І таких випадків купа...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:53 Ответить
Нет такого дня, когда какой-то зебил во власти не сморозит чушь. Это же надо быть таким идиотом, чтобы не в состоянии сложить 2+2. Дети может и не болеют, но разносят болезнь. Или этот недоумок имел ввиду детей сирот, коим некуда после школы идти и они спят на вокзале?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 13:19 Ответить
Это все бред. Родители идут на работу и заражают остальных, включая своих родителей. Карантин вводиться или для всех, или не вводиться вообще, иначе слово "карантин" теряет свой смысл.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:34 Ответить
Вопрос распространения любого вируса среди людей это сама по себе сложная вероятностная задача (как с медицинской так и со математико-статистической точки зрения). То что протвоэпидемиологический карантин должны соблюдать все население это не оспаривается. Речь о другом - если решили что детские садики могут продолжать работу, то нужно так же поступить и с младшей школой (1-4 классы), потому что отмазка в виде "дистанционного обучения" это блеф, в таком возрасте дети не способны сознательно воспринимать такое обучение. Да и охват таким обучением отнюдь не 100%-й, далеко не у всех (особенно в селах) доступен интернет и хотя бы один смартфон на семью. Если такой карантин в младших классах затянется еще на год, то потом детей будет совсем невозможно настроить на школьный лад.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:49 Ответить
Это абракадабра, а не логика. Если детсады работают, можно и начальную школу, потому, что разница родителей небольшая. Можно подумать, что большая разница в возрасте родителей с четвертого класса по двенадцатый.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:47 Ответить
Занимайся лучше логикой, а не казуистикой.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:41 Ответить
"Небезпеку може викликати тільки захворювання педагогічного складу", - сказав Рубан
"Но нам на них плювати". - подумав.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:24 Ответить
 
 