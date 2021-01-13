3 470 37
Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.
Об этом Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас стоит вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.
"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан.
По его словам, мая заболел 1,7% детского населения до 10 лет.
Топ комментарии
+19 5 копійок
показать весь комментарий13.01.2021 11:00 Ответить Ссылка
+11 Rhodesian
показать весь комментарий13.01.2021 11:01 Ответить Ссылка
+9 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий13.01.2021 11:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перевірено досвідом українського державотворення.
В том-то и дело - школы созданы чтобы давать детям знания, дети в нынешнее время даже посещая школу знаний получают с гулькин хрен, а при дистанционной учеба это вообще профанация. Разгрузка родителей это на втором плане, но если родители оба работают - с кем оставить дома ребенка? Бросать работу, так потом хрен найдешь другую. Я, работающий пенсионер, вынужден сейчас на подстраховке мотаться к ним домой чтобы днем покормить внука и сделать с ним "уроки".
Дети, если болеют, то легко. У них классе в нормальная посещаемость (и среди учителей тоже). Почему тогда садики работают?
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
Зовсім недавно до нас телефонувала колишня сусідка. - Хворіє дуже важко - онуки принесли з школи. Перехворіла вся сім'я, а її маму поховали...
І таких випадків купа...
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
"Но нам на них плювати". - подумав.