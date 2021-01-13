Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку. ФОТО

Полиция Черниговщины разыскивает пятилетнего ребенка, пропавшего 9 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным полиции, 11 января в Нежинский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что два дня назад ее родная сестра со своим знакомым, с разрешения матери, забрала ее малолетнюю дочь Алину в г. Киев под предлогом прогулки, после чего связь с ними оборвалась.

Заявительница сообщила, что телефоны сестры и ее сожителя выключены. Где могут находиться все трое, а, главное, ребенок - она не знает.

Полицейским удалось установить, что 10 января, около 10 утра их видели в г. Березань Киевской области, откуда родом мужчина. После посещения его брата они ушли в неизвестном направлении. У полиции есть видеозапись с одной из видеокамер, установленных в г. Березань, на котором видно девочку, по описанию похожую на пропавшую Алину.

Ребенок проходит по улице вместе с женщиной и мужчиной, похожими на сестру заявителя - Тамару Маркович и ее сожителя по имени Сергей Савченко.



Фото: сайт полиции

Девочка довольно легко одета: шуба белого цвета, разноцветные лосины и сапожки розового цвета, без головного убора.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацию о местонахождении Алины или ее тети с сожителем - немедленно сообщить об этом в полицию по номерам "102", или 098-733-59-99 или непосредственно обратиться в отдел полиции в Нежине по ул. Московская, 22. Анонимность гарантируется.



