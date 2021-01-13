РУС
Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку. ФОТО

Полиция Черниговщины разыскивает пятилетнего ребенка, пропавшего 9 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным полиции, 11 января в Нежинский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что два дня назад ее родная сестра со своим знакомым, с разрешения матери, забрала ее малолетнюю дочь Алину в г. Киев под предлогом прогулки, после чего связь с ними оборвалась.

Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку 01

Заявительница сообщила, что телефоны сестры и ее сожителя выключены. Где могут находиться все трое, а, главное, ребенок - она не знает.

Полицейским удалось установить, что 10 января, около 10 утра их видели в г. Березань Киевской области, откуда родом мужчина. После посещения его брата они ушли в неизвестном направлении. У полиции есть видеозапись с одной из видеокамер, установленных в г. Березань, на котором видно девочку, по описанию похожую на пропавшую Алину.

Ребенок проходит по улице вместе с женщиной и мужчиной, похожими на сестру заявителя - Тамару Маркович и ее сожителя по имени Сергей Савченко.

Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку 02
Фото: сайт полиции

Девочка довольно легко одета: шуба белого цвета, разноцветные лосины и сапожки розового цвета, без головного убора.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацию о местонахождении Алины или ее тети с сожителем - немедленно сообщить об этом в полицию по номерам "102", или 098-733-59-99 или непосредственно обратиться в отдел полиции в Нежине по ул. Московская, 22. Анонимность гарантируется.

Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку 03
 

+10
Якщо на фото вуличному, 5-літня дитина, то я - "іспанський льотчик"... Тій дитині, мінімум, років 10-12...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:04 Ответить
+8
Так должна знать свою сестру -та даже шапку на ребенка одеть не может,хотя на себя напялила...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
+7
В мене троє дітей, я б не дозволив нікому забрати погуляти мою дитину в інше місто, виняток, шкільні екскурсії.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:13 Ответить
Якщо на фото вуличному, 5-літня дитина, то я - "іспанський льотчик"... Тій дитині, мінімум, років 10-12...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:04 Ответить
по одежде разве мать не узнает своего ребенка учитывая, шо она ту одежду покупала?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:06 Ответить
Я дивлюся не на одяг - він може буть просто "співпадінням". Одяг, зараз, шиють не індивідуально, а на фабриках, різних розмірів, але "типовий", а я звертаю увагу на зріст і довжину рук і ніг... Це фігура, габаритами, за антропометричними характеристиками, не "дитини-дошкільняти", а підлітка... Особливо якщо співставлять її зріст зі зростом дорослих, що йдуть поряд з нею... Навіть, якщо жінка має зріст не вище 155 см, а чоловік - 170-175, то дитина, на фото, тоді, повинна мать зріст не нижче 115 см... Тим більше, що на фото дитина перебуває, візуально, далі жінки... Ти багато бачив п"ятилітніх дівчат такого зросту? (Є така наука - "криміналістика". А вона включає і вивчення антропометричних характеристик... І я її вчив...).
показать весь комментарий
13.01.2021 11:29 Ответить
Не вводите в заблуждение. Первый же результат гугления по среднему росту детей в разном возрасте, для девочек:
5 лет 102.5-113.6 см
5.5 лет 105.2-117 см
6 лет 108-120.6 см

Так что по верхнему порогу вполне себе вписывается в 5-6 лет.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:40 Ответить
А я назвав "нижній поріг", для усіх трьох фігур...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:47 Ответить
Я знаю шо Аваков узнал по походке Яну Дугарь а он настоящий Коломбо
показать весь комментарий
13.01.2021 11:46 Ответить
Я за Авакова відповідальності не несу... Та й йому претензії можна висувать лише опосередковано - "висновок" експертизи підписаний не ним, а "експертом" - читай Закон "Про експертизу"...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:52 Ответить
Согласна,ребенок рослый -даже на портрете лет 7 -8 девочке можно дать
показать весь комментарий
13.01.2021 11:26 Ответить
Возможно, девочка росленькая, а тетя напротив, мелкая. Отсюда и такое восприятие. А насчет белой шубки я сомневаюсь. На дитеныше похоже белая курточка, а не шубка, а отсутствие шапки на голове лично мне говорит о полном безразличии тети к здоровью ребенка. Дай, Бог, чтобы девочка нашлась и вернулась в семью, а не оказалась у бомжей или цыган в роли попрошайки.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:37 Ответить
Вас таке поняття, як "співвідношення розміру частин тіла (включаючи довжину кінцівок), в залежності від віку дитини", відоме? Де ви бачили таких довгоруких і довгоногих дітей, з такого розміру головами?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:44 Ответить
не згодна , не видно там особливо довгих рук та ніг. зріст дівчинки приблино 2/3 чоловіка, вона з ним на одній лінії, цілком може бути 5-6 років, якщо чоловік не вище 180 см. одяг дівчини співпадає з описом матері, нема причин сумніватися,що то вона.
Проте, все ж таки мабуть не зовсім благополучна сім'я -яка мама малу дитину відпустить в інше місто легко вдягнуту зимою та ще й без шапки.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:10 Ответить
Ну-ну...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:11 Ответить
Головне, щоб дитя знайшлось живе-здорове. Дуже боляче , що суспільство деградувало настільки, що довіряти не можна нікому, навіть рідній сестрі.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:14 Ответить
Дитя не "знайшлося"... Його, ніби-то, "зафіксували відеокамери"... А де знаходиться дівчинка і її супутники, не відомо...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:20 Ответить
я не казала, що вона знайшлась. я висловила щире побащання цього.
Так невідомо, де вони. В даному випадку мають бути також фото сестри з її співмешканцем та їх параметри.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:26 Ответить
Возможно камера искажает. Камеры наблюдения часто дают очень некачественное изображение.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:42 Ответить
Так що, камера "іскажає" довжину тіла, рук, ніг, величину голови? І лише для одної дитини? Якась цікава, "вибіркова" камера... Прамо, як в "кімнаті кривих дзеркал"...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:49 Ответить
И я заметил, шо девочка какая то высокая. Специально померял себя - от пола до плечей≈1.50м,"солнечное сплетение"≈1.30м. На фото девочка выглядит минимум 1.30м.,а то и больше.
Версия: может специально нарядили кого, шоб на камеру засветиться.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:13 Ответить
Ну, тут у нас купа "експертів-антропологів" є, думаю, розберуться...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:22 Ответить
В мене троє дітей, я б не дозволив нікому забрати погуляти мою дитину в інше місто, виняток, шкільні екскурсії.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:13 Ответить
Навіть своєю рідною сестрою?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:20 Ответить
Так должна знать свою сестру -та даже шапку на ребенка одеть не может,хотя на себя напялила...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
Ну це вже інша справа, якщо є невпевненість в своїй сестрі звичайно не можна відпускати з нею дитину
показать весь комментарий
13.01.2021 11:39 Ответить
Особливо, якщо в неї є "сожитель"
показать весь комментарий
13.01.2021 11:27 Ответить
сожитель то для здоровля)
показать весь комментарий
13.01.2021 12:52 Ответить
А де поліція, чи це дуже складне розслідування, і треба вибити зуби всім фігурантам, як в Кагарлику?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:56 Ответить
Не исключается очередной семейный алко-треш. Фото матери ребёнка не помешало бы.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:48 Ответить
 
 