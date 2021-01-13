Уехала с тетей в Киев на прогулку и связь оборвалась: полиция Черниговщины разыскивает пропавшую 9 января 5-летнюю девочку. ФОТО
Полиция Черниговщины разыскивает пятилетнего ребенка, пропавшего 9 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
По данным полиции, 11 января в Нежинский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что два дня назад ее родная сестра со своим знакомым, с разрешения матери, забрала ее малолетнюю дочь Алину в г. Киев под предлогом прогулки, после чего связь с ними оборвалась.
Заявительница сообщила, что телефоны сестры и ее сожителя выключены. Где могут находиться все трое, а, главное, ребенок - она не знает.
Полицейским удалось установить, что 10 января, около 10 утра их видели в г. Березань Киевской области, откуда родом мужчина. После посещения его брата они ушли в неизвестном направлении. У полиции есть видеозапись с одной из видеокамер, установленных в г. Березань, на котором видно девочку, по описанию похожую на пропавшую Алину.
Ребенок проходит по улице вместе с женщиной и мужчиной, похожими на сестру заявителя - Тамару Маркович и ее сожителя по имени Сергей Савченко.
Девочка довольно легко одета: шуба белого цвета, разноцветные лосины и сапожки розового цвета, без головного убора.
Просим всех, кто владеет какой-либо информацию о местонахождении Алины или ее тети с сожителем - немедленно сообщить об этом в полицию по номерам "102", или 098-733-59-99 или непосредственно обратиться в отдел полиции в Нежине по ул. Московская, 22. Анонимность гарантируется.
5 лет 102.5-113.6 см
5.5 лет 105.2-117 см
6 лет 108-120.6 см
Так что по верхнему порогу вполне себе вписывается в 5-6 лет.
Проте, все ж таки мабуть не зовсім благополучна сім'я -яка мама малу дитину відпустить в інше місто легко вдягнуту зимою та ще й без шапки.
Так невідомо, де вони. В даному випадку мають бути також фото сестри з її співмешканцем та їх параметри.
Версия: может специально нарядили кого, шоб на камеру засветиться.