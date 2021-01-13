"Филип Моррис" сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза

Из-за роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) сразу на 320%, компания вынуждена уже в январе 2021 года закупить на треть меньше акцизных марок. Это означает, что доходы госбюджета от табачного акциза могут существенно упасть.



Крупнейший табачный производитель в Украине и третий крупнейший налогоплательщик Украины – компания "Филип Моррис Украина" проинформировала постоянное представительство Международного валютного фонда в Украине о том, что уже в январе 2021 года компания вынуждена резко снизить заказ акцизных марок – с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов штук.

Об этом говорится в официальном письме компании "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" к постоянному представителю МВФ в Украине Йосте Люнгману, сообщает УНИАН.

Основная причина упомянутого вынужденного шага - резкое повышение акциза на ТИЭНы - сразу на 320% - с января 2021 г.

- Ставка акцизного налога на ТИЭНы с 1 января 2021 года растет на 320% - это беспрецедентное повышение в истории Украины. В нынешних экономических реалиях ни один законопослушный бизнес не может пережить повышение налога сразу на 320% без разрушительных последствий для легального рынка. Поэтому компания вынуждена в январе 2021 года снизить планы выкупа марок с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов – говорится в официальном письме "Филип Моррис" к миссии Международного валютного фонда.

В данном письме компания напомнила, что в случае повышения акциза на ТИЭНы не на 320%, а на 200%, компания могла гарантировать государству закупку акцизных марок на ТИЭНы минимум на 4,8 миллиарда гривень в 2021 году и на 8,1 миллиарда гривень в 2022 г.

Но поскольку соответствующая законодательная поправка была провалена парламентом, компания вынуждена пересмотреть свои планы относительно объемов закупки акцизных марок на ТИЭНы в сторону существенного уменьшения.

В компании признают, что данная ситуация может создать дополнительные риски для доходов государственного бюджета, и предлагают миссии МВФ обсудить пути решения данной ситуации.

Напомним, что в 2019 году компания "Филип Моррис Украина" является третьим крупнейшим налогоплательщиком Украины, обеспечив в целом 17,3 миллиарда гривень налоговых поступлений, уступив лишь НАК "Нафтогаз Украины" и "Укргаздобыча".

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины провалила поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по смягчению темпов роста акциза на ТИЭНы. Поправка предусматривала повышение акциза на 200% плюс по 30% каждого следующего года до 2025 года. За поправку проголосовало 211 депутатов из необходимых 226-ти.

Хотя поправку поддержало 168 представителей фракции "Слуга народа", тем не менее основным лоббистом "провала" поправки постоянная народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах.

Как сообщалось, провал этой поправки может стоить госбюджету 5 миллиардов гривень доходов. Также под угрозой оказываются около 200 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Сегодня в Украине возобновила работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand by для Украины.






