РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8604 посетителя онлайн
Новости
5 707 44

"Филип Моррис" сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза

"Филип Моррис" сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза

Из-за роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) сразу на 320%, компания вынуждена уже в январе 2021 года закупить на треть меньше акцизных марок. Это означает, что доходы госбюджета от табачного акциза могут существенно упасть.


Крупнейший табачный производитель в Украине и третий крупнейший налогоплательщик Украины – компания "Филип Моррис Украина" проинформировала постоянное представительство Международного валютного фонда в Украине о том, что уже в январе 2021 года компания вынуждена резко снизить заказ акцизных марок – с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов штук.

Об этом говорится в официальном письме компании "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" к постоянному представителю МВФ в Украине Йосте Люнгману, сообщает УНИАН.

Основная причина упомянутого вынужденного шага - резкое повышение акциза на ТИЭНы - сразу на 320% - с января 2021 г.

- Ставка акцизного налога на ТИЭНы с 1 января 2021 года растет на 320% - это беспрецедентное повышение в истории Украины. В нынешних экономических реалиях ни один законопослушный бизнес не может пережить повышение налога сразу на 320% без разрушительных последствий для легального рынка. Поэтому компания вынуждена в январе 2021 года снизить планы выкупа марок с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов – говорится в официальном письме "Филип Моррис" к миссии Международного валютного фонда.

В данном письме компания напомнила, что в случае повышения акциза на ТИЭНы не на 320%, а на 200%, компания могла гарантировать государству закупку акцизных марок на ТИЭНы минимум на 4,8 миллиарда гривень в 2021 году и на 8,1 миллиарда гривень в 2022 г.

Но поскольку соответствующая законодательная поправка была провалена парламентом, компания вынуждена пересмотреть свои планы относительно объемов закупки акцизных марок на ТИЭНы в сторону существенного уменьшения.

В компании признают, что данная ситуация может создать дополнительные риски для доходов государственного бюджета, и предлагают миссии МВФ обсудить пути решения данной ситуации.

Напомним, что в 2019 году компания "Филип Моррис Украина" является третьим крупнейшим налогоплательщиком Украины, обеспечив в целом 17,3 миллиарда гривень налоговых поступлений, уступив лишь НАК "Нафтогаз Украины" и "Укргаздобыча".

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины провалила поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по смягчению темпов роста акциза на ТИЭНы. Поправка предусматривала повышение акциза на 200% плюс по 30% каждого следующего года до 2025 года. За поправку проголосовало 211 депутатов из необходимых 226-ти.

Хотя поправку поддержало 168 представителей фракции "Слуга народа", тем не менее основным лоббистом "провала" поправки постоянная народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах.

Как сообщалось, провал этой поправки может стоить госбюджету 5 миллиардов гривень доходов. Также под угрозой оказываются около 200 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Сегодня в Украине возобновила работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand by для Украины.



Автор: 

сигареты (869) Philip Morris (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ябеды!
новым литцам просто не хватает денежек. и нечего сразу рассказывать как вам "инвестиционную няню" слишком дорогую назначили
показать весь комментарий
13.01.2021 11:10 Ответить
+6
Только при зебилах предприятия становятся убыточными, даже те которые никогда априори такими не могли бы стать. Ждем когда ликеро-водочные обанкротятся
показать весь комментарий
13.01.2021 11:11 Ответить
+6
вот странное дело. зеовцы исполняют те законы, постановления и распоряжения которые были приняты до них. Но как у них так получается что раньше "зеленые инвесторы" не бунтовали, китайцы не выставляли иск на несколько миллиардов, народ не перекрывал дороги из-за роста тарифов, фопы не бунтовали перекрывая крещатик, атомная энергетика работала. как так? может нельзя давать обезьянам микроскоп?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ябеды!
новым литцам просто не хватает денежек. и нечего сразу рассказывать как вам "инвестиционную няню" слишком дорогую назначили
показать весь комментарий
13.01.2021 11:10 Ответить
Зєйловці просто виконують закон про акцизи прийнятий правлячою більшістю в ВР по ініціативі Гроймана в 2017 році по виконанню вимог по євроасоціації. Так що і ці і попередники руку приложили по переведення українців на споживанню самостійно вирощеного тютюну і контробандних сигарет.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:23 Ответить
вот странное дело. зеовцы исполняют те законы, постановления и распоряжения которые были приняты до них. Но как у них так получается что раньше "зеленые инвесторы" не бунтовали, китайцы не выставляли иск на несколько миллиардов, народ не перекрывал дороги из-за роста тарифов, фопы не бунтовали перекрывая крещатик, атомная энергетика работала. как так? может нельзя давать обезьянам микроскоп?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:36 Ответить
"В Киеве проходит марш протеста против повышения цен на газ и коммунальные услуги " от зебилы... а нет это 2016 год.. "Энергоатом по итогам трех кварталов получил чистый убыток в размере 473,6 млн" от зебилы.. опс, снова 2016 год. Как же так рассвет величия пьётра и такое поведение, это наверно пуйло организовал.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:57 Ответить
Только при зебилах предприятия становятся убыточными, даже те которые никогда априори такими не могли бы стать. Ждем когда ликеро-водочные обанкротятся
показать весь комментарий
13.01.2021 11:11 Ответить
сухой закон с 23:00 уже есть, скоро расширят а то ишь за водкой ходють и ходють в магазин
показать весь комментарий
13.01.2021 11:13 Ответить
Іде тільки гроші беруть зубожілі.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:16 Ответить
ЗЕвлада робить все щоб настав крах. Зебіли, ви задоволені своєю владою?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:12 Ответить
Ти сигаретний наркоман, що так істерично пишеш?
Кидай курити!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:20 Ответить
Кидай пити , істи і в квартирі топити. Одна буде економія. Екологіст - крупняк. А якщо станеш нудистом , скоротиш виробництво шкідливих хімічних речовин. Лаффа!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:28 Ответить
Ще один наркоман виліз.
А прикинь, якого доходу в бюджет Колумбія лишається через те, що США поля з кокаїном знищують."Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу - Цензор.НЕТ 3315
показать весь комментарий
13.01.2021 11:42 Ответить
"Филип Моррис" сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза - Цензор.НЕТ 2976
показать весь комментарий
13.01.2021 11:36 Ответить
Ну я наприклад цигарковий наркоман. То й що? Це суто моя особиста справа. Завдяки нам, доречі, в бюджет досить непогана копійчина йде. Чи Ви вважаєте, що її платять виробники цигарок? А ось куди потім прихований податок під назвою акциз розподіляють - питайте у наших керманичів.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:10 Ответить
Дебил! Ты хоть посмотри как голосовали!
ЕС дала аж 2 голоса "ЗА". Если бы они не "утримались" то приняли бы поправку!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8799
показать весь комментарий
13.01.2021 11:21 Ответить
Знову Порох зебілам в штани наклав 😵?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:23 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 11:34 Ответить
У СН же монобольшинство? А ЕС же вроде в оппозиции? Какие претензии?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:45 Ответить
Претензия в том, что Ваш любимый порох даже не поддерживает эту поправку! Или оппозиция по Вашему должна всегда голосовать отлично от правящей партии?
Хотя тут они еще хуже сделали - "утримались"!!! Что это *** такое... Утримасись... Вас нахер избирали, чтобы утримуватися? Голосуй или За или Против. (Это ко всем партиям относиться).
показать весь комментарий
13.01.2021 14:02 Ответить
Причем тут Порох и он не мой. Получили всю полноту власти, максимальную за все годы независимости, - рулите. Не можете - идите на-р.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:29 Ответить
СН и их вдохновителя еще до выборов постоянно спрашивали про про программу, команду и т.п. Но в ответ мы слышали только хиханьки да хаханьки.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:33 Ответить
абидна, да?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:46 Ответить
При зебільній владі ми побачимо ще й контрабанду цигарок з Польщі в Україну 🤣
показать весь комментарий
13.01.2021 11:15 Ответить
доходы госбюджета от табачного акциза могут существенно упасть.

Да наплевать! От акциза упадут, а от продаж поднимутся.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:18 Ответить
Кто будет покупать сигареты по 200 грн за пачку? Теневой рынок вырастет в разы, а доходы бюджета снизятся тоже в разы.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:28 Ответить
Действительно никуда не годится, так хоть табачные корпорации служили инструментом в регулировании количества популяции этих ходячих кожаных мешков с костями, гордо называющих себя "хомо сапиенсы", а теперь от чего они дохнуть станут - бухло и сигареты дорогие, надо срочно искать замену !
показать весь комментарий
13.01.2021 15:52 Ответить
Простите, но ваша высокомерная мизантропия не делает вам чести, так далеко можно зайти, например, зачем заботиться о людях с ограниченными возможностями или онкобольных, один парень практиковал такое в Германии в 30-е и 40-е годы прошлого века, а другой парень в это же время обязал всё население СССР сдавать нормы ГТО.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:21 Ответить
Хотели денег себе добавить, а лишатся даже того что было, и это ещё хорошо что компания просто не хлопнула дверью и не ушла с рынка.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:24 Ответить
Люди, кидайте курити, нехай вони всі збанкротують, міліарди на нашому здоров'ї гребуть.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
Не допоможе. Введуть податок на повітря для всіх і свої статки ще збільшать. Це як гра у наперстки. Неможливо виграти в того, хто не тільки встановлює правила гри, але ще змінює їх постійно на свою користь коли йому замайнеться.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:53 Ответить
давно дороже 25 гривен не покупал сигарет, а что такое акцизная марка? где она клеится
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
У меня по 20 - лучше по вкусу/восприятию чем магазинные по 50...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:30 Ответить
В Польше массово перешли на табак - тут будет похожее + контрабас с Белоруссии,РФ и бамбаса...Электронки в других странах делают дешевле (Прибалтика),так как их вред здоровью меньше чем традиционных сигарет - тут же фсе наоборот...При поднятии цен/акцизов еще привлекательнее становится контрабанда - так что при определенном раскладе доходы даже упадут за счет уменьшения продаж и существенного роста "серого" рынка. Но им этого не понять...так как понимать просто нечем.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:28 Ответить
Пів України табак курить. Кращих світових сортів. Саме важче добитися сходів россади тютюну, потрібна висока температура. А приймається розсада тютюну при пересажуванні
просто чудово.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:35 Ответить
Взагалі вважаю довбой...............................обами тих хто палить !
показать весь комментарий
13.01.2021 11:38 Ответить
А тих хто випиває?
А тих хто зловживає їжею?
А тих хто не займається спортом?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rZleblZdAew Садовий закликав переходити на коноплю !
показать весь комментарий
13.01.2021 11:46 Ответить
"Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу - Цензор.НЕТ 8979
показать весь комментарий
13.01.2021 12:03 Ответить
Типу стіки для айкосів подорожчають чи як?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:34 Ответить
Тут проблема. Європа більше грошей не дасть. Вгадайте, у кого буде просити бабло Зеленський?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
Все перейдут на вейпы?
На жидкости акциз не поднимете!
показать весь комментарий
13.01.2021 13:31 Ответить
Идёшь на базар и покупаешь табак, 20 грн стакан. 500 сигаретных гильз стоят 70 грн. Машинка для набивки 80 грн. И табак там не фуфло которым напичкивает Филип свои сигатеты.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:59 Ответить
ага, а для ароматизации можно и дезиком взбрызнуть
показать весь комментарий
13.01.2021 15:55 Ответить
Приготовиться бюджетникам и прочим субсидиантам. Лохдаун где-то рядом
показать весь комментарий
13.01.2021 20:46 Ответить
курить должно стоить дорого.
а филип моррис- стукачки.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:28 Ответить
 
 