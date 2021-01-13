РУС
Госпогранслужба о необходимости сертификата о COVID-вакцинации для выезда за рубеж: Требования для путешествий за границу пока не изменились

В ближайшее время гражданам Украины не нужен будет сертификат вакцинации от COVID для выезда за рубеж. Во-первых, вакцинация в стране еще не стартовала, а во-вторых, в правительстве еще не обсуждается концепция "ковидных паспортов".

В правительстве отмечают, что концепция "ковидных" паспортов в широком кругу еще даже не обсуждалась. Хотя ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркивал, что вопрос находится на контроле, но еще не внедряется, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

При этом пока в требованиях для путешествий за границу каких-то изменений тоже нет. Как отмечают в Государственной пограничной службе, пограничники работают по действующим протоколам, и проверка сертификатов вакцинации в них не входит.

"На данный момент мы проверяем наличие приложения "Вдома" для самоизоляции тем гражданам, которые следуют из стран красной зоны. Если говорить об иностранцах, то для них обязательное наличие страхования от COVID. Если решением правительства будут приняты какие-то изменения, то мы их выполним", - уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Ключевое слово-ПОКА!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:23 Ответить
Так в жизни вообще-то все ПОКА. И мы на землю топчем тоже ПОКА.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:47 Ответить
Так-так... готовится почва для этого деяния- практически принудительной вакцинации. Во, где подлость то! То есть не деяния, а откровенного злодеяния!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
Во будет смеху, когда на европейской границе увидят паспорт с кацапской или китайской фуфловакциной и развернут назад)
показать весь комментарий
13.01.2021 11:31 Ответить
Та запросто! Щас времечко такое настало: Первая Мировая война вакцин. Иначе и не сказать.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:33 Ответить
Ничего не поменялось и ничего не настало.
Запад как стриг бабло так и стрижет, у нас как стригли лохов так и стригут.
На России как совали свое рыло в любой конфликт, так суют.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:41 Ответить
Готовят, с..ки, всемирную принудиловку. А не пошли бы вы на путена!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:47 Ответить
Чьи это требования ? Попдробней.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:48 Ответить
Держприкордонслужба це виконавчий орган, їй накажуть, і через годину вона вже буде чмирити за відсутність клейма на лобі перебіжчика - "Вакцинований"
показать весь комментарий
13.01.2021 12:06 Ответить
 
 