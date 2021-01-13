Госпогранслужба о необходимости сертификата о COVID-вакцинации для выезда за рубеж: Требования для путешествий за границу пока не изменились

В ближайшее время гражданам Украины не нужен будет сертификат вакцинации от COVID для выезда за рубеж. Во-первых, вакцинация в стране еще не стартовала, а во-вторых, в правительстве еще не обсуждается концепция "ковидных паспортов".

В правительстве отмечают, что концепция "ковидных" паспортов в широком кругу еще даже не обсуждалась. Хотя ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркивал, что вопрос находится на контроле, но еще не внедряется, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

При этом пока в требованиях для путешествий за границу каких-то изменений тоже нет. Как отмечают в Государственной пограничной службе, пограничники работают по действующим протоколам, и проверка сертификатов вакцинации в них не входит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова анонсировала начало в феврале массовой COVID-вакцинации препаратом компании Pfizer

"На данный момент мы проверяем наличие приложения "Вдома" для самоизоляции тем гражданам, которые следуют из стран красной зоны. Если говорить об иностранцах, то для них обязательное наличие страхования от COVID. Если решением правительства будут приняты какие-то изменения, то мы их выполним", - уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.