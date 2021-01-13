После 24 января карантин отменять не будут, чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно, - Немчинов
В Украине после прекращения действия жесткого карантина с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен и будет действовать до 28 февраля 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Я думаю, что у них (в других странах, где введен локдаун. - Ред.) закончится карантин, когда они завершат вакцинацию. Наш термин был введен до 00 часов 25 января. После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И уже мы будем принимать режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода. Карантин будет точно продолжаться, потому что он сейчас действует согласно постановлению, которое было принято 9 декабря. Чрезвычайная ситуация в Украине действует до 28 февраля. Речь идет о том, что те жесткие ограничения, которые были введены с 8 января, будут действовать до 00 ч 25 января", - сказал министр.
Немчинов напомнил о том, что в ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы.
Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине не будут отменять.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трохи перероблена цитата...
Или закончится, когда все раззорятся и позакрываются
. Ну кроме Коломойского.
1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.
Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.
Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.
Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.
2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.
В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.
3. Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
4. Мысли в слух.
После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.
Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.
Правда, быдло?!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
Більш огидну пику важко навіть відшукати.
а по формуле уже 11424,42 грн за тыс.кубов на границе Украины
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
А то пошло народ тратит куда попало деньги, непорядок.
щойно з магазину (тиждень був дома).. - а ваш лохторат, він, взагалі - відбитий, без мізків.. проте, патріоти ще захищати будуть крихітку Зєлю-дурепу..