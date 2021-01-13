После 24 января карантин отменять не будут, чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно, - Немчинов

В Украине после прекращения действия жесткого карантина с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен и будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Я думаю, что у них (в других странах, где введен локдаун. - Ред.) закончится карантин, когда они завершат вакцинацию. Наш термин был введен до 00 часов 25 января. После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И уже мы будем принимать режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода. Карантин будет точно продолжаться, потому что он сейчас действует согласно постановлению, которое было принято 9 декабря. Чрезвычайная ситуация в Украине действует до 28 февраля. Речь идет о том, что те жесткие ограничения, которые были введены с 8 января, будут действовать до 00 ч 25 января", - сказал министр.

Немчинов напомнил о том, что в ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы.

Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине не будут отменять.

