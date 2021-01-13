РУС
Новости Коронавирус и карантин
11 456 45

После 24 января карантин отменять не будут, чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно, - Немчинов

В Украине после прекращения действия жесткого карантина с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен и будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Я думаю, что у них (в других странах, где введен локдаун. - Ред.) закончится карантин, когда они завершат вакцинацию. Наш термин был введен до 00 часов 25 января. После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И уже мы будем принимать режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода. Карантин будет точно продолжаться, потому что он сейчас действует согласно постановлению, которое было принято 9 декабря. Чрезвычайная ситуация в Украине действует до 28 февраля. Речь идет о том, что те жесткие ограничения, которые были введены с 8 января, будут действовать до 00 ч 25 января", - сказал министр.

Немчинов напомнил о том, что в ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы.

Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине не будут отменять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)
+8
Все на Буковель! Буковель - это Ноев ковчег среди вирусного потопа. Буковель имеет 100%-е антисептическое действие!
13.01.2021 11:34 Ответить
+8
Лютые новости:

1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.

Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.

Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.

Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.

2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.

Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.

Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!

А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.

В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.

3. Про вакцину.

Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.

Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.

4. Мысли в слух.

После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.

Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.

Правда, быдло?!

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
13.01.2021 11:50 Ответить
+7
Ви, обережно, бо дограєтесь. І не треба порівнювати європейський карантин з нашим. Ангела Меркель чи Макрон на лижах не катаються і в Альпах не фоткаються.
13.01.2021 11:33 Ответить
ЗЕпакращення.
13.01.2021 11:30 Ответить
Степанка!!! Закінчуються носки. Давай портянки.
13.01.2021 12:27 Ответить
Сам зробиш. Мені в дитинстві батько купував кирзові чобітки і навчив замотувати партянки. Нога в ній як лялечка. Дуже зручно, дешево і сердито.
13.01.2021 12:32 Ответить
Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
13.01.2021 12:31 Ответить
А купить носки,трусы, батарейки... тоже 28 февраля включительно ?
13.01.2021 11:31 Ответить
Це джентельментський набор? Всі пишуть один список.
13.01.2021 11:41 Ответить
У всех закончились. А в том году такого не было!
13.01.2021 12:17 Ответить
Закінчились труси? Колись продавали труси "Неделька". 7 штук на тиждень і викидуй.
13.01.2021 12:27 Ответить
Як казав персонаж Вячеслава Тихонова у х/ф "Вбити дракона": "Карантин буде довгим..." (С)
Трохи перероблена цитата...
13.01.2021 11:32 Ответить
В полном транспорте можно, носки ниииииизззззя
13.01.2021 11:33 Ответить
Ви, обережно, бо дограєтесь. І не треба порівнювати європейський карантин з нашим. Ангела Меркель чи Макрон на лижах не катаються і в Альпах не фоткаються.
13.01.2021 11:33 Ответить
Чекаєте на згортання тарифних протестів? Така собі "йолка" нового розливу?
13.01.2021 11:33 Ответить
Все на Буковель! Буковель - это Ноев ковчег среди вирусного потопа. Буковель имеет 100%-е антисептическое действие!
13.01.2021 11:34 Ответить
Екзорцист, вижени цю зелену нечисть з тіла України.
13.01.2021 11:38 Ответить
Тут тільки Свята Інквизиція допоможе з крупнокаліберними шибинецями.
13.01.2021 11:42 Ответить
Буковель принадлежит Коломойскому
13.01.2021 11:48 Ответить
Яка різниця? Місце святе - жоден коронавірус не приживається.
13.01.2021 11:58 Ответить
Ну тогда понятно, почему куршавель закрыт, а буковель работает... Коломойскому лишь бы бабло заработать.. а люди пусть болеют.
13.01.2021 12:26 Ответить
13.01.2021 12:28 Ответить
13.01.2021 11:39 Ответить
13.01.2021 11:45 Ответить
А по 8 000 грн напечатаете?
13.01.2021 11:43 Ответить
А на фронте можно украинским солдатам на балалайке играть, прямо какой то цирк получается.
13.01.2021 11:45 Ответить
Держи карман шире
13.01.2021 11:46 Ответить
більше трешу, вище тарифи- схавають все! а до тих хто протестує скоро навідається мвс та сбу та лагідно візьме за яйця! ото поржемо
13.01.2021 11:43 Ответить
В мене таке відчуття що - локдаун почався ще 21 квітня 2019 . .
13.01.2021 11:47 Ответить
И никогда не закончится.
Или закончится, когда все раззорятся и позакрываются
. Ну кроме Коломойского.
13.01.2021 11:50 Ответить
А в 73% від тих, хто прийняв участь у виборах - цей стан від народження...
13.01.2021 11:52 Ответить
Лютые новости:

1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.

Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.

Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.

Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.

2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.

Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.

Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!

А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.

В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.

3. Про вакцину.

Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.

Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.

4. Мысли в слух.

После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.

Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.

Правда, быдло?!

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
13.01.2021 11:50 Ответить
А может коммуналку отменят?
13.01.2021 11:51 Ответить
А на цьому місці я завжди просинаюся.
13.01.2021 11:55 Ответить
Маршрутки как ездили переполненніе так и ездят.
13.01.2021 11:52 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/a/b/5/f/ab5fa1e324e48dca24257aaecd3c48e5/original.jpgСиноптики посоветовали украинцам не выходить из дому из за холодов до 28 февраля.
13.01.2021 11:55 Ответить
Лисий хлопчик з Кр. Рогу таку пику наїв - маманєгарюй.
Більш огидну пику важко навіть відшукати.
16.01.2021 01:12 Ответить
На місцях вже всі зрозуміли, що ця вся туфта притягнута за вуха і будуть повільно ігнорувати будь які карантини.
13.01.2021 11:56 Ответить
Они явно что-то недоговаривают. Было по 15000 зараженных в день и никаких карантинов никто не вводил. Сейчас по 5000 и на 2 месяца карантин вдруг вводят.
13.01.2021 12:00 Ответить
8,29 уже на хабе,
а по формуле уже 11424,42 грн за тыс.кубов на границе Украины
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
13.01.2021 12:19 Ответить
Та чаво уж там, давай да 31 грудня, там пасмотрім!
13.01.2021 12:23 Ответить
13.01.2021 12:45 Ответить
Правильно нех..,носки покупать,на сэкономленные деньги ,оплати камуналку.
А то пошло народ тратит куда попало деньги, непорядок.
13.01.2021 12:45 Ответить
Усрались от протестов - вот и продлевают карантин, думая, что он их спасет!
13.01.2021 12:46 Ответить
а на россии нет никакого карантина. Девятнадцатого купаться пойдут в прорубях.
13.01.2021 12:46 Ответить
13.01.2021 12:47 Ответить
зекомандА, весна прийде - вбивати будемо (лохторат найвеличнішого.. і він вже охрєнєваєт - ми-еєєє нє єтого хотєлі)..
щойно з магазину (тиждень був дома).. - а ваш лохторат, він, взагалі - відбитий, без мізків.. проте, патріоти ще захищати будуть крихітку Зєлю-дурепу..
13.01.2021 13:48 Ответить
зачем вам новые трусы? все равно живете в этой обосранной стране !
13.01.2021 16:01 Ответить
 
 