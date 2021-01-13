Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа

Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

Об этом Несвятипаска сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, - написал Дмитрий. - Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш состоялся. Всех кто причастен к этому, мы помним, так же, как и тех, кто пассивно за этим наблюдал. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Борьба продолжается".

Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".

12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам бокса. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".