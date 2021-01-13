РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8701 посетитель онлайн
Новости
81 153 191

Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа

Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа

Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

Об этом Несвятипаска сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, - написал Дмитрий. - Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш состоялся. Всех кто причастен к этому, мы помним, так же, как и тех, кто пассивно за этим наблюдал. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Борьба продолжается".

Смотрите также: Борец Грицай предложил боксеру Усику записать обращение к президенту РФ Путину со словами "Х#йло ти голомозе". ВИДЕО

Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".

12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам бокса. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".

Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за ватных видео, выгнали из Олимпийского колледжа 01

Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за ватных видео, выгнали из Олимпийского колледжа 02

вуз (910) Усик Александр (84) Грицай Богдан (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Сколько ЗЕлёной верёвочке не виться, а конец всё равно будет.
(сруская поговорка).
показать весь комментарий
13.01.2021 11:50 Ответить
+61
вас то дивує???мене давно ні
показать весь комментарий
13.01.2021 11:49 Ответить
+60
щоб вся здохла зелена падаль
показать весь комментарий
13.01.2021 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Почти все лайки пессимистические, с таким настроением мы не построим независимую, сильную Украину, не вижу катастрофы, вижу страна идет не в ту сторону, значит надо подключиться и подсказать, или что то делать, а не сопли жевать, конечно, если вы граждане этой страны, а не совки.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:21 Ответить
2 раза подключались и разворачивали ход в правильную сторону. И что? Мудрый нарид все равно с упорством осла разворачивался назад.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:37 Ответить
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 7095
показать весь комментарий
13.01.2021 12:21 Ответить
Выгоняют у нас как правило лучших, это можно рассматривать как признание заслуг.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:27 Ответить
Александр Александрович Усик.

В финале турнира https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Boxing_Super_Series_1 WBSS https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA_vs._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2 одержал победу над российским боксёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратом Гассиевым и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81) абсолютным чемпионом , завоевав титулы чемпиона мира по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/IBF IBF (2018-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBA WBA super (2018-2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/WBO WBO super (2016-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBC WBC (2018-2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4 Мохаммеда Али лучшему крузейдеру мира и титула чемпиона по версии авторитетного боксёрского издания https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Ring_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) The Ring (2018-2019).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD Олимпийский чемпион https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B) 2012 года (до 91 кг) , чемпион мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2011 2011 года (до 91 кг) , чемпион Европы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2008 2008 года (до 81 кг) , неоднократный чемпион Украины среди любителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный мастер спорта Украины .Зачем грязно писать о человеке, который столько сделал для Украины!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:29 Ответить
Це він у першу чергу для себе робив, а не для України. І мені його спортивні досягнення до одного місця, вони не вартують дрібного поранення рядового українського воїна на фронті у війні з Росією.
Усик усі свої булі заслуги перекреслив своєю теперішньою антиукраїнською позицією.
P.S. Прощали йому, що він на окупованій території живе, махав би собі кулаками і на далі. Так ні? воно у політику полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:38 Ответить
так-так, йому можна, оно "полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами"., а Грицаю - не можна, бо українські патріотичні погляди
показать весь комментарий
14.01.2021 12:19 Ответить
Усі прекрасно знають, що спортсменів такого рівня формально влаштовують на такі посади, що не заважають тренувальному процесу і щоб стаж йшов. Ну, то як київське Динамо раніше у МВС служило і т.і.
Тому, усе це бруд і неподобство. Тим більше прогул чи відсутність на робочому місці під час карантину
показать весь комментарий
13.01.2021 12:29 Ответить
Нихера не понял.... Так шо, Усик уже ватник?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:30 Ответить
Ти только из комы вышел?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:34 Ответить
Ты кто?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:35 Ответить
Ясно. Два года ты был в коме и еще амнезия в придачу...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:12 Ответить
Лапоть це ликовий! Звідки йому знати різницю між Вусіком колишнім та теперішнім. Доречі, ви помітили, як він став схожий на руського попа? Зачіска, борода, погляд, тільки ряси на ньому не вистачає.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:16 Ответить
А чем внешне отличается руцкий поп от попа УПЦ. А то лаптям и это не понятно.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:32 Ответить
Пикою.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:48 Ответить
А почему они должны отличаться? УПЦ это та же РПЦ)))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:31 Ответить
Паша , ви дуже глибоко заблудились у церковних таємностях ...
показать весь комментарий
13.01.2021 18:26 Ответить
Да ладно))) Вас познакомить с крымским попом УПЦ, который открытым текстом заявляет, что они получают напрямую указания из москвы?))) Знакомьтесь))) Почитайте в коментах его ответы на мои вопросы))) https://www.youtube.com/watch?v=k_XL8j-GjE8&lc=Ugz2cTLGMTTFccH_A8R4AaABAg.9EzikWmLmOs9G2PtaUGMmJ
показать весь комментарий
13.01.2021 23:11 Ответить
Вірно пише Петро Бекетов в коментах :
- з окупантами в Криму бояться зв'язуватись ...
От і весь "руський мир" ...
показать весь комментарий
16.01.2021 00:18 Ответить
мозгами
показать весь комментарий
13.01.2021 20:59 Ответить
Усік в комплекті..Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 5143
показать весь комментарий
13.01.2021 15:54 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 16:10 Ответить
Ти шо з Урала?!
показать весь комментарий
13.01.2021 18:39 Ответить
Усік зкріпний ватнік.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:37 Ответить
Так а почему тогда не лишить его права представлять Украину? Первый раз вижу ватников которые выходят ни ринг под гимн Украины и с флагом Украины. И везде говорит что он Украинец. Маскируется?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:43 Ответить
Якби я могла позбавити його права представляти Україну, то позбавила би. Вусік пропагандонить «руський мір». Тобі цього мало?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:05 Ответить
Рускій мір
показать весь комментарий
13.01.2021 13:23 Ответить
Патрыотам позволительно.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:33 Ответить
Вірно, лапоть! «Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику».
показать весь комментарий
13.01.2021 14:18 Ответить
Взагалі-то, я завжди пишу «рузький мір», а тут чомусь помилка вийшла.

А тобі шо, за дєржаву абідна?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:22 Ответить
Та нет, обыдна шо державу Юпитеры заселили...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
Да ладно))) Никогда не видели ВРУЩЕГО ватника?)) Ваш усик еще в 14-м своим соседям в Крыму рассказывал почему он ОТКРЫТО тогда не поддержал рашку... На этом бы просто накрылась его карьера... И об этом мне лично рассказывали эти соседи... А я им не верил тогда)))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:37 Ответить
ти справжній борець і громадянин а ці манкурти дуже скоро перестануть керувати
показать весь комментарий
13.01.2021 12:43 Ответить
Помста сцикунів і малоросів.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
А, причина увольнения какая ?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
Систематические прогулы
показать весь комментарий
13.01.2021 19:53 Ответить
Тогда это указывается в приказе.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:42 Ответить
А в приказе это и указано.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:09 Ответить
Вероятнее всего.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:04 Ответить
Нужно ректоров садить в тюрьму!
Если исключили из ВУЗа за прогулы или не успеваемость.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:10 Ответить
По лезвию ножа ходишь с такими высказываниями! Сейчас диванный спецназ насыпет тебе.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:35 Ответить
Диванный спецназ проспал правовое общество.
Если незаконно - велкам в суд.
Суды не справедливые? Встаем с дивана ...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Проспал? Ты уверен? 99% активно участвовало в развитии коррупции и продолжает это делать. Мусорку пару сотен дать что бы он постанову не выписывал, доктору отслюнявить, учителю за чадо свое бестолковое. Но это же все простительно патрЫоту! Главное прийти домой и написать гневный пост: "Доколе мусора, доктора и учителя у нас взятки брать будут!"
показать весь комментарий
13.01.2021 14:36 Ответить
Вчителі вже не беруть. У них з 2019-го зарплата $4 тис.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:50 Ответить
😄
показать весь комментарий
13.01.2021 20:42 Ответить
Це свідчить,що Українці знаходяться під внутрішньою окупацією в своїй країні.Окупантам смерть.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:27 Ответить
чмо безродне з кулаками, Усік (по його батьку, до речі - мій земляк по моїх батьках), і без цього висів на волоснІ, а тепер йому - пздА, разом з тупеньким кумом-"одеситом".. ваша кар"єра вже закінчена.. тепер ваша доля - виступати на арені цирку Кремль-ТБ
прокацапи в Україні, ви - реально тупі.. відбиті..
показать весь комментарий
13.01.2021 13:40 Ответить
Чтобы кого-то уволить или посадить, всегда найдутся "причины". В случае с Грицаем, вата отомстила за трусость сцыкливого Усика. Придёт время, и человек будет восстановлен на работе, вот только жаль, что компенсацию ему выплатят из наших карманов, а не всяких там шкарлетов и гут цайтов.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:45 Ответить
Ватан усик не только ссыкло,но и мудак-мстит чужими руками. УСК ПНХ
показать весь комментарий
13.01.2021 14:54 Ответить
Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3241497

ПАТРІОТА УКРАЇНИ ВИГНАЛИ ІЗ ЗА СЄПАРА УСІКА, ДУЖЕ ЗНАКОВО ДЛЯ Зе ВЛАДИ
показать весь комментарий
13.01.2021 14:57 Ответить
усики, сивохи, ермаки, шкарлеты, шмугали это всё вата.
Очищение от них будет полное, только после большой войны за Независимость или с приходом к власти патриота Украины, не играющего спектакль.
Все эти 29 лет у власти были артисты.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:34 Ответить
Ой аукнется казламордым !!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:44 Ответить
здохніть всі малоотроси ..
показать весь комментарий
13.01.2021 15:47 Ответить
Вас попереджали, дибіли...

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 597
показать весь комментарий
13.01.2021 16:49 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 17:15 Ответить
Що, впізнав себе молоросе?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:10 Ответить
Соромно?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:18 Ответить
ocь "завдяки" подібним дебільним плакатам Барига і прої..ав вибори...
.А ще завдяки"наглості Брехливого Бульдозера"Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 8962
показать весь комментарий
13.01.2021 19:27 Ответить
Правда очи коле?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:43 Ответить
Падло ватное.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:34 Ответить
какая офиц. причина??
показать весь комментарий
13.01.2021 18:08 Ответить
Проси гражданство другой страны, более цивилизованной, и тренируйся дальше, время ведь уходит. К сожалению пока власть в Украине захвачена пророссийскими иудами, придётся прославлять страну под флагом другой страны.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:27 Ответить
Ну это вряд ли им сойдёт с рук.
Правый движ недопустит...
показать весь комментарий
13.01.2021 18:30 Ответить
Пане Грицай, а вас не турбує те, що влада в Україні належить євреям. І при цьому українському народу живеться все гірше, і гірше. Ви вважаєте, що так сталося із за вірності Вусика і Ломаченка православній церкві?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:29 Ответить
ВЛАДА ЗЕЛЕНСКОГО проторює стежку до влади уХйлокума. Так тримати, зціпивши свої ЗЕублюдочні клики, міністра освіти - це саме почерк рашистів гібридно воювати з освітою та культурою України.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:39 Ответить
Два дебила из ларца одинаковых с лица))
Петя перестал платить, из колледжа выгнали....
Детине 25 лет.... в армию пусть идёт, в армии же не был.
Его башка всегда мало стоила потому что в ней никогда не было мозгов)))
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 3650
показать весь комментарий
13.01.2021 19:52 Ответить
Усик заслуженный чемпион, а эти просто хотели хайпануться по-легкому...не получилось...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:15 Ответить
Усік в білій ярмулці з пейсами, скоро отримає як і його кум лома, тим більш ватників в Україні не підтримують.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:37 Ответить
Нет такого уголочка нашего бытия, где бы зеленая шваль не влезла своим мерзким рылом, не разрушила, не нагадила и не навоняла. Один умный человек как-то сказал мне, что на каждого козла в этой жизни есть свой неожиданный ГОСПОДИН СЛУЧАЙ, который очень удивит козла и совсем не обрадует. Желаю в канун настоящего Нового года каждому зеленому козлу поскорее встретиться со своим Господином Случаем и пусть отольются кошке мышкины слезы.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:49 Ответить
Они бы рогуляка меньше политикой занимались, а больше спортом. Что бы их знали
показать весь комментарий
13.01.2021 22:24 Ответить
Ненавижу своё бессилие изменить что то в своей Украине и в мозгах співвітчизників!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:42 Ответить
Профессия Усика-боксёр. Он не обязан говорить то что нравится всем. Это работа Зеленского и Мендель. Работа Усика боксировать .И он эту работу делает хорошо.Усик -абсолютный чемпион мира,обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров. Если не все, то многие мужики мира знают чемпиона- Усика и благодаря ему узнали о Украине. Изображают чемпиона мира Кличко придурком, а Усика предателем путинские пропагандисты в расчёте на доверчивость украинцев. Убеждая что в Украине нет людей выдающихся и талантливых.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:01 Ответить
а кто заставляет Усика и Ломаченко открывать рот и вмешиваться в полит. процессы? Его дело - боксировать, а не пропаганда.
двойные стандарты - прокацапским можно, а украинцам - нельзя.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:16 Ответить
а кто заставляет Усика и Ломаченко открывать рот и вмешиваться в полит. процессы?/ Усик и Ломаченко вмешиваются в политические процессы продажи Украины Коломойским, Боголюбовым, Палицей , Киперманом, Мордехаем Корфом, Уриэлем Цви Лейбером, Пинчуком, Фирташем , Кауфманом , Рабиновичем, Фридманом и примкнувшего к ним Ахметовым?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:32 Ответить
Кто такой Усик знает полмира, кто такой Грицай не знает никто, как то так.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:00 Ответить
Пол мира не знают даже кто такой Иисус Христос, а вата носится со своим Усиком як дурэнь з пысаною торбою.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:34 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:35 Ответить
Це вже занадто - виганяти учнів через політику. Але українцям це не цікаво, от пофоткатись в Буковелі з зеленським - інша справа. Дійсно, зараз народ заслуговує на обрану їм владу. Вон помилився тільки двічі - коли обрав Ющенка і Порошенка. Тоді не заслуговував.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:58 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТО УКРАИНЦАМ ХОРОШО ВИДНО, ЧТО ВСЕ ХОРОШЕЕ ЧТО У НАС ЕСТЬ РОССИЯНИ ХОТЯТ ЛИБО ЗАБРАТЬ, ЛИБО ОБОСРАТЬ !!!
показать весь комментарий
14.01.2021 04:43 Ответить
а Усик и Ломаченко не занимаются политикой? Им можно.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:14 Ответить
промовила ватяна підстилка.
так, так, андруша...ти навіть не кацап - а кацап'яче випорожнення.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:09 Ответить
в чем реальная причина? неуспеваемость, неоплата, пьянки?
показать весь комментарий
14.01.2021 07:26 Ответить
Богдане тримайся, прогресивні українці завжди будуть з тобою ! Вата накшталт Усіків та Ломченків, це роса на ногах України, котра зникає коли сходить сонце. А сонце таки зійде, якби проти цього не виступали "зазеленілі" та промосковські запроданці.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:49 Ответить
первая "ласточка" от Шкарлета.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
Хотелось бы знать причину, а не только бла-бла-бла.
Что в написано в "сфабрикованных" актах?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:19 Ответить
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 7018Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 6111
показать весь комментарий
14.01.2021 11:13 Ответить
У нас немає солідарності. Щимлять патріотів за активну громадянську позицію, а інші - сидять у хаті з краю, замість того, щоб натовпом вдертись до того коледжу і відірвати червиві яєла лектору (згодувавши їх йому ж). Мо так і москвофільство швидко у всіх минуло б.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:10 Ответить
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 879Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 5984
показать весь комментарий
14.01.2021 11:11 Ответить
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 9843
показать весь комментарий
14.01.2021 11:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 