Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа
Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.
Об этом Несвятипаска сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, - написал Дмитрий. - Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш состоялся. Всех кто причастен к этому, мы помним, так же, как и тех, кто пассивно за этим наблюдал. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Борьба продолжается".
Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".
После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".
7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.
9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".
12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам бокса. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".
В финале турнира https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Boxing_Super_Series_1 WBSS https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA_vs._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2 одержал победу над российским боксёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратом Гассиевым и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81) абсолютным чемпионом , завоевав титулы чемпиона мира по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/IBF IBF (2018-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBA WBA super (2018-2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/WBO WBO super (2016-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBC WBC (2018-2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4 Мохаммеда Али лучшему крузейдеру мира и титула чемпиона по версии авторитетного боксёрского издания https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Ring_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) The Ring (2018-2019).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD Олимпийский чемпион https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B) 2012 года (до 91 кг) , чемпион мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2011 2011 года (до 91 кг) , чемпион Европы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2008 2008 года (до 81 кг) , неоднократный чемпион Украины среди любителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный мастер спорта Украины .Зачем грязно писать о человеке, который столько сделал для Украины!
Усик усі свої булі заслуги перекреслив своєю теперішньою антиукраїнською позицією.
P.S. Прощали йому, що він на окупованій території живе, махав би собі кулаками і на далі. Так ні? воно у політику полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами.
Тому, усе це бруд і неподобство. Тим більше прогул чи відсутність на робочому місці під час карантину
- з окупантами в Криму бояться зв'язуватись ...
От і весь "руський мир" ...
А тобі шо, за дєржаву абідна?
Если исключили из ВУЗа за прогулы или не успеваемость.
Если незаконно - велкам в суд.
Суды не справедливые? Встаем с дивана ...
прокацапи в Україні, ви - реально тупі.. відбиті..
ПАТРІОТА УКРАЇНИ ВИГНАЛИ ІЗ ЗА СЄПАРА УСІКА, ДУЖЕ ЗНАКОВО ДЛЯ Зе ВЛАДИ
Очищение от них будет полное, только после большой войны за Независимость или с приходом к власти патриота Украины, не играющего спектакль.
Все эти 29 лет у власти были артисты.
.А ще завдяки"наглості Брехливого Бульдозера"
Правый движ недопустит...
Петя перестал платить, из колледжа выгнали....
Детине 25 лет.... в армию пусть идёт, в армии же не был.
Его башка всегда мало стоила потому что в ней никогда не было мозгов)))
двойные стандарты - прокацапским можно, а украинцам - нельзя.
так, так, андруша...ти навіть не кацап - а кацап'яче випорожнення.
Что в написано в "сфабрикованных" актах?