С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей
С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.
Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в издании "Голос Украины".
Согласно закону, штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 грн.
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.
В частности штрафы грозят за:
- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты;
- обслуживание клиентов без средств защиты.
Закон вступит в силу 14 января.
Клиента догнать нельзя, и хрен предъявишь, одел маску и ФСЬО!
А предприниматель на месте, можно штрафовать. Будет бухтеть нашлют проверки и так далее.....
(но я конечно не говорю о велюре))) там свои законы)))
Через 5 минут заходит проверка... Будете судиться пока не обанкротитесь.
У мня был случай, давненько, когда запретили расчет в валюте. Зашло "такое", бросает на стол 100 баксов, просит разменять. И заходят проверяющие. В протоколе он указал, что расплатился и ожидал сдачу. Моё счастье, что были камеры с записью звука. Но 2 месяца работать не мог.
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты;
Или это метод пополнения казны?
штрафовать легко... а вот обеспечить выполнение дебильных указов...не легко!
но здоровенное пьяное быдло ввалилось в магазин без намордника...и что делать?
не везде есть охрана, во многих в лучшем случае "тревожная кнопка" ...и как его выпроводить?