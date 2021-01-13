РУС
7 185 92

С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей

С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 грн.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

В частности штрафы грозят за: 

- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты; 
- обслуживание клиентов без средств защиты.

Закон вступит в силу 14 января.

Автор: 

карантин (16729) маска (166) штраф (1305) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+12
Так в этом и прикол! Впереди запускается "упоротый без маски", а за ним чувачки "из органов" собирают штрафы...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:02 Ответить
+9
Как владелец бизнеса может заставить одеть маску? Зайдет упоротый который не хочет одевать и что с ним делать? Зато штраф можно влупить. Бред-же.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:58 Ответить
+7
дебилы недоразвитые.. чуть что сразу штрафовать владельцев бизнеса..как уже достали эти деятели (причём все.. от Януковича до Зеленского...)
показать весь комментарий
13.01.2021 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
13.01.2021 11:52 Ответить
найсуворіший локдаун наразі діє в Італії, де запроваджено комендантську годину.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:06 Ответить
А до этого шо не штрафовали?
С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей - Цензор.НЕТ 7647
показать весь комментарий
13.01.2021 11:52 Ответить
наказывать сроком 6 месяцев тюрьмы надо тех кто упоротый идиет типа Вавки Криводзопинского не буду не хочу все*вы*врете...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:55 Ответить
На сколько я помню владельца заведения тогда оштрафовали и зе абещаль компенсировать ему штраф, но забыл
показать весь комментарий
13.01.2021 11:56 Ответить
А какие собственна меры можно принимать?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:53 Ответить
Например, в нормальных странах уже полным ходом идет вакцинация. При этом, как вверху написано, там не делают.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:59 Ответить
В том-то и прикол что в правовом поле ничего владелец заведения сделать не может, макс. сделать предупреждение и не обслуживать, но штраф ему все равно выпишут..
показать весь комментарий
13.01.2021 12:01 Ответить
Может. Вывесить плакат на входе "Снимать маски в торговом зале запрещено" . Меря принял? Принял. Полисмены, досвидания, оснований для штрафа нет.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:09 Ответить
А меры можно принимать если посетитель начнет курить?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:30 Ответить
А никаких,если ковидный идиот то это навсегда медицина тут бессильна. Чем шарлатаны санитары и прочие любители масок и вакцин с откатами и пользуются.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:19 Ответить
Жріть зебі.........ли!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:53 Ответить
Смачного.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:06 Ответить
А шо - за это штрафы уже отменили?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:00 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 11:58 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 12:02 Ответить
Не сработает если будет висеть плакат-предупреждение что снимать маски запрещено.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:10 Ответить
Это смотря как собирать.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:11 Ответить
дубль два для одарённых - владелец принял меры, оснований для штрафа нет. В законе написано - за непринятие мер.Каких мер, не уточняется. Значит на своё усмотрение - знак, плакат, обьявление на входе.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:14 Ответить
Неправомерное взыскание штрафов в Украине для тебя новость? А тут людям специально дали инструмент, чтоб "****@ться".
показать весь комментарий
13.01.2021 12:16 Ответить
Неправомерный штраф с моим лайфхаком оспаривается за одно заседание на раз два, плюс моральный ущерб с взыскателей, так что пользуйтесь.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:05 Ответить
Кем-то оспаривается, кем-то нет.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:44 Ответить
Успешный применяет возможости, а ленивый - отговорки.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:02 Ответить
Ну пойди защити всех, кого обобрали все эти чиновники и инспектора в офисах, на дорогах и улицах. Ты ж на это намекаешь, что ты мастер в этих делах?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:07 Ответить
Тебе надо ты и пойди.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:38 Ответить
Ты ж тут перьями тряс, какой ты мастер от штрафов петлять, а сейчас сливаешься.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:41 Ответить
А я не собираюсь всех усыновлять - у меня своих детей достаточно. Всрався - сам свои трусы стирай.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:52 Ответить
Ты ж принялся за всех говорить, а теперь в трусы нырнул. Странный ты герой - трусливый...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:58 Ответить
Ты головой удареный? Я учу голодных ловить рыбу, а не кормлю их. Почувствуй разницу.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:00 Ответить
По-ходу ты истеришь в обсуждении и никого не учишь
показать весь комментарий
13.01.2021 18:03 Ответить
Не в коня корм - ты зело туп.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:04 Ответить
Вот видишь - тебе плохо, у тебя нервы, а еще галюцинации о том, что ты кого-то учишь
показать весь комментарий
13.01.2021 18:05 Ответить
Главное что ты не отрицаешь своего диагноза, похвально. Таблетки пить не забывай.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:36 Ответить
Я действительно не отрицаю твой диагноз шизоидного х-естрадальца. Таблетки тебе не помогут, только ректальная х-етерапия
показать весь комментарий
13.01.2021 18:38 Ответить
А откуда тебе известно что это хорошо помогает?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:08 Ответить
Так именно поэтому и будут кошмарить тех кому деться некуда,предпринимателей. От упоротого дебила можно и в рыло получить этим "штрафовщикам" и задержать его страшно а вот предприниматель это самое "сладкое",здесь и взятку можно получить и штраф впаять если на взятку не ведётся.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:03 Ответить
А владелец бизнеса этому упоротому эту маску придоставил что б с этого упоротого ее требовать носить?????? Владелец бизнеса должен предоставить эту маску( положить при входе в магазин вместе с антисептиком) а потом требовать с людей ее ношения в своем магазине.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
Не ищите логику у дебилов.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:14 Ответить
А ведь ФОПы за бубочку голосовали...ПолучайТЕ!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:58 Ответить
Не все ФОПы но много,например я не голосовал за клоуна. А вот базарные ФОПы эти голосовали почти все за бубочьку. На что они рассчитывали до сих пор понять не могу,какой то массовый психоз.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:06 Ответить
Это не массовый психоз, а технология. Точно так же в США этой же технологией подняли со дна весь маргинальный шлак голосовать за трампа. Там тоже удивлялись, что за "массовый психоз" заставил прийти на выборы всех хилых и убогих, кто на них не ходил вообще никогда.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:13 Ответить
Поддержка бизнеса. Вы ничего не понимаете! Чтобы его поддержать, надо сначала дать 8000 грн, а потом оштрафовать ни за что на 50000 грн. Вот это мудрое решение. решение! Можно даже подставного посетителя подослать для такого дела.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:59 Ответить
Именно так и будет.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:07 Ответить
Буковель оштрафуют, вся страна видела, как их "клиент" без маски катался.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:02 Ответить
Сваво партньора ЗЕБєня не штрафує. Йому мона.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:08 Ответить
https://lviv.znaj.ua/361811-sadovyy-vypravdavsya-za-yurbu-kolyadnykiv-na-rizdvo-v-rozpal-karantynu-zmitsnyuye-imunitet Садовий виправдався за юрбу колядників на Різдво в розпал карантину: "Зміцнює імунітет" \\ЩЕ ОДИН "СПЕЦІАЛІСТ ПО КОВІДУ,бл..дь"З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів - Цензор.НЕТ 9964
Садовий заявив, що гарний настрій на Різдво посилює імунітет
показать весь комментарий
13.01.2021 12:10 Ответить
ПАТАМУЧТА!!!
Клиента догнать нельзя, и хрен предъявишь, одел маску и ФСЬО!
А предприниматель на месте, можно штрафовать. Будет бухтеть нашлют проверки и так далее.....
показать весь комментарий
13.01.2021 12:06 Ответить
Пусть вешают обьявы что шастать без масок запрещено. В этом случае нет оснований для штрафа - меры владельцем приняты, будут штрафовать посетителя.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:13 Ответить
Все верно. И за посетителем полиция бегать не будет, они не дурные тратить время на то, что оспаривается одним заседанием суда
показать весь комментарий
13.01.2021 16:10 Ответить
Интересно, а как рестораны, кафе и пр. смогут выполнить это постановление, или закон как там его?😷
показать весь комментарий
13.01.2021 12:21 Ответить
так они ваще закрыты - только на вынос
(но я конечно не говорю о велюре))) там свои законы)))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:11 Ответить
Оце по нашому. Ще будь ласка садіть на 2 роки тих, хто вийде із квартири. Клас, потихеньку Вольдимар перетворить Україну в концтабор. Ой, маладца, ти диви їх Зеля, не зупиняйся, а казали, що молодий і неосвідчений.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:20 Ответить
На каждый роток не накинешь платок!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:23 Ответить
Головне щоб світло було у парку.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:32 Ответить
Та, еще и паспорта введут короновирусника-"партбилет", и списки,реестры будут составлять "неблагонадежных", а потом по улице будут ганятся за ними. Не дай бог потеряеш "паспорт"-хана.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:36 Ответить
Проверяющие будут запускать "быка", и пока он троллит продавцов, заходить и штрафовать.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
Читайте указ, штраф за отсутсвие мер хозяина к покупателям, а не за ходьбу нарида без масок.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:50 Ответить
Представьте, Вы сидите в офисе, к вам заходит 2 метра и 150 кг веса. На все Ваши замечания только невнятно мычит.
Через 5 минут заходит проверка... Будете судиться пока не обанкротитесь.
У мня был случай, давненько, когда запретили расчет в валюте. Зашло "такое", бросает на стол 100 баксов, просит разменять. И заходят проверяющие. В протоколе он указал, что расплатился и ожидал сдачу. Моё счастье, что были камеры с записью звука. Но 2 месяца работать не мог.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:00 Ответить
Мне не нужны замечания - у меня плакат перед входом "Без масок на харе идите на трибуквы" , меры принял, проверка идёт лесом.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:04 Ответить
У меня тоже висит, целый плакат! Это не принятие мер а предупреждение.
В частности штрафы грозят за:
- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты; Источник: https://censor.net/ru/n3241499
показать весь комментарий
13.01.2021 17:11 Ответить
Фиксируй на видео что ты не пущал, изгонял, принимал комплекс мер.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:18 Ответить
А как им реагировать,какие у охраны права прописали?
Или это метод пополнения казны?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:26 Ответить
Какой казны? Своих карманов!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:18 Ответить
у продавца есть право выталкивать безмасоченого? а хватит у нее сил это сделать? а оно ей надо? а вдруг тот с ножом-топором-пистолетом или просто сильнее? а кассу-товар оставлять без присмотра пока одного толкаешь? или вызывать копов и ждать? а если оно начнет буянить, громить товар и оборудование??? что таких случаев не бывало?????
штрафовать легко... а вот обеспечить выполнение дебильных указов...не легко!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:16 Ответить
Этот указ исполнить проще простого - вешается объявление "Присутсвие без масок на органах дыхания запрещено". Потому что в указе упомянуто "штраф за отсутсвие мер" но не описаны какие должны быть меры - , принудительные, письменнные, предупредительные или рекомендательно-добровольные. Следовательно, меры к посетителям могут быть на усмотрение хозяина.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:48 Ответить
все правильно!
но здоровенное пьяное быдло ввалилось в магазин без намордника...и что делать?
не везде есть охрана, во многих в лучшем случае "тревожная кнопка" ...и как его выпроводить?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:56 Ответить
Эти вопросы решаются перед открытием нового торгового предприятия, а не после.В том числе как справляться с хулиганами. Насколько я знаю, в Германии с этим не церемонятся, недавно какой-то русак без маски огрёб дубиной от полиции за провоцирование скандала в магазине.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:17 Ответить
При входе мне охрана говорит одеть маску, я ему "да да сейчас натяну намордник", он мне ок. Меры он принял. Принял. Перед расчетом на кассе одеваю, сотрудников не подставляю, держу ее одной рукой, рассчитываюсь, сразу снимаю. Все формальности соблюдены, все довольны, короноверующие идут нх
показать весь комментарий
13.01.2021 16:17 Ответить
а ты иммуноверующий?
показать весь комментарий
13.01.2021 16:20 Ответить
А есть подтвержденные медицинские и научные доказательства что это не обычная простуда? Есть только ложь
показать весь комментарий
13.01.2021 16:26 Ответить
Мальчик, "простуда" - это воспаление верхних дыхательных путей. КОВИД - это поражение нижних, то есть лёгких. Если ты тупой - иди читай википедию.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:35 Ответить
Мальчик, интернет ничему не учит - запомни раз и навсегда, необразованный википедийно-гугловский воспитанник
показать весь комментарий
13.01.2021 19:15 Ответить
Какого и так сдыхающий бизнес должен платить за долбайобов? Нахлебники чинуши совсем попутал, страна непуганых зебилов
показать весь комментарий
13.01.2021 14:29 Ответить
Сдыхающий - это не бизнес. И вообще бизнесмен это тот, чью деятельность можно масштабировать в пределах страны и мира.Во всех остальных случаях это предприниматель. И если он "сдыхает" - он плохой организатор и ему место на заводе.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:40 Ответить
Наступний крок "реформи" саджати за грати власника пограбованого магазина, гаража, квартири!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:57 Ответить
 
 