С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 грн.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

В частности штрафы грозят за:



- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;

- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты;

- обслуживание клиентов без средств защиты.

Закон вступит в силу 14 января.

